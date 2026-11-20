Uğur Artantaş, ITSO Yönetim Kurulu Başkanlığına 13 oyla seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ITSO'da yapılan başkanlık seçimini Uğur Artantaş 13 oyla kazanırken Kamil Arslan'ın listesi 12 oyda kaldı. Artantaş bir oy farkla Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi, Metin Özbaşkut da Meclis Başkanı oldu.
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) başkanlık seçimleri sonuçlandı. Yapılan oylamada 13 oy alan Uğur Artantaş, odanın yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
14 Kasım’da gerçekleştirilen meslek komiteleri seçimlerinde 13-12’lik sonuçla çoğunluğu elde eden Uğur Artantaş ve ekibi, bugün yapılan başkanlık ve oda organları seçimlerinde de başarısını sürdürdü.
Başkanlık seçiminde Uğur Artantaş’ın listesi 13 oy alırken, Kamil Arslan’ın listesi 12 oyda kaldı. Bir oy farkla seçimi kazanan Artantaş, resmen Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
- Uğur Artantaş (Başkan)
- Fuat Melek
- İsmail Gürel
- Serhat Akar
- Zeynel Abidin Karakuş
- Gökhan Okut
- Azat Naral
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
- Tekin Erdem
- Muhammed Ali Turan
- Emre Erik
- Hamit Altunbaş
Meclis Yönetimi de Belli Oldu
Seçimlerin ardından Meclis Başkanlığı ve diğer görevler de netleşti. Buna göre Metin Özbaşkut Meclis Başkanı, Zafer Temiz Meclis Başkan Yardımcısı, Hamit Altunbaş ise Kâtip Üye olarak seçildi.
Seçimlerin tamamlanmasının ardından meclis üyeleri toplu fotoğraf çektirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Uğur Artantaş ve yeni yönetimin önümüzdeki dönemde Iğdır’ın ticari ve ekonomik hayatına yönelik çalışmaları merakla bekleniyor.
Haber: Halit Öztürk
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