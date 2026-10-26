Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü heyeti, Karaköse Ek Hizmet Binası'ndaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü heyeti, Karaköse Ek Hizmet Binası'ndaki çalışmaları inceledi

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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü heyeti, Karaköse Ek Hizmet Binası\'ndaki çalışmaları inceledi
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Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, beraberindeki heyetle Karaköse Ek Hizmet Binası'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemenin kapsamı ve tamamlanma takvimine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, beraberindeki heyetle birlikte Karaköse Ek Hizmet Binası'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ağrı <a class='keyword-sd' href='/il-saglik-mudurlugu/' title='İl Sağlık Müdürlüğü'>İl Sağlık Müdürlüğü</a> heyeti, Karaköse Ek Hizmet Binası'ndaki çalışmaları inceledi

Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Karaköse Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Beraberindeki heyetle binayı ziyaret eden Acu, devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü heyeti, Karaköse Ek Hizmet Binası'ndaki çalışmaları inceledi

KARAKÖSE EK HİZMET BİNASINDA İNCELEME

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Karaköse Ek Hizmet Binası'nda sürdürülen çalışmalar ele alındı.İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu ve beraberindeki heyet, binadaki çalışmaları yerinde inceleyerek mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünün resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ağrı İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Acu ve beraberindeki heyet, Karaköse Ek Hizmet Binası’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.” ifadelerine yer verildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü heyeti, Karaköse Ek Hizmet Binası'ndaki çalışmaları inceledi

Ziyaret kapsamında incelenen çalışmaların kapsamı ve tamamlanma takvimine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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