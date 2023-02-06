Son Dakika İntihar Haberleri

- 00:26 Pakistan'da güvenlik güçleri 12 TTP militanını etkisiz hale getirdi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri, Pakistan Talibanı (TTP) mensubu 12 militanı etkisiz hale getirdi.
- 06.02.2023 06 Şub 15:23 Odun parçası insan sanıldı ekipler harekete geçti
Zonguldak'a Ereğli ilçesinde bir kişinin denize atlayarak intihar ettiği haberi üzerine başlatılan çalışmalarını devam ederken, denizde görülen kütük ekipleri harekete geçirdi.
- 05.02.2023 05 Şub 17:20 Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı
- Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi yaralandı.
- 05.02.2023 05 Şub 17:20 Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı
- Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi yaralandı.
- 05.02.2023 05 Şub 10:46 Haftanın tarihine bakış
Kıbrıs'ta cumhuriyetin ilan edilmesine giden adım, Başbakan Adnan Menderes ile Yunanistan Başbakanı Konstandinos Karamanlis arasında 11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.
- 04.02.2023 04 Şub 11:21 "Kış depresyonu, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülüyor"
Mevsimsel duygu durum bozukluklarının en sık karşılaşılan çeşidinin 'kış depresyonu' olduğunu söyleyen Psikolog Hilal Savaş, "Kış depresyonu her yaştan bireyde görülmekle birlikte ilk şikayetin ortaya çıkma yaşı genç erişkin yaşlardır.
- 04.02.2023 04 Şub 11:21 "Kış depresyonu, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülüyor"
Mevsimsel duygu durum bozukluklarının en sık karşılaşılan çeşidinin 'kış depresyonu' olduğunu söyleyen Psikolog Hilal Savaş, "Kış depresyonu her yaştan bireyde görülmekle birlikte ilk şikayetin ortaya çıkma yaşı genç erişkin yaşlardır.
- 03.02.2023 03 Şub 20:06 Onur Yaser Can Davası... Kardeşi Ezgi Sevgi Can: "Bunlar Polis Falan Değil, Bunlar Suç Örgütü"
Onur Yaser Can'ın, gözaltında kötü muamele ve çıplak aramaya maruz bırakılmasının ardından 2010 yılında yaşamına son vermesiyle ilgili olarak 4 eski polis ve bir eski bilirkişinin yargılandığı davaya bugün devam edildi. Can'ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, duruşmada, bu davanın evrakta sahtecilik değil, işkence ve kötü muamele davası olması gerektiğini belirterek, "Mahkemenizin işkence, kötü muamele, intihara sürükleme suçlarından suç duyurusunda bulunmasını talep ediyorum. Bunlar polis falan değil, bunlar suç örgütü. Bu suç Türkiye'de sürekli işleniyor ve bu suçlar cezasız kalıyor" dedi. Mahkeme, "Siz kendiniz suç duyurusunda bulunabilirsiniz" diyerek, bu talebe ilişkin bir karar vermedi. Duruşma, tanık beyanlarının tamamlanması için 31 Mart'a ertelendi.
- 03.02.2023 03 Şub 19:04 "Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik" davasına devam edildi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2010'da gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan bir süre sonra intihar eden Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi.
- 03.02.2023 03 Şub 17:59 ONUR YASER CAN DAVASINDA ARKADAŞLARI TANIKLIK YAPTI
ŞİŞLİ'de, 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada, Can'ın arkadaşları tanık olarak dinlendi.
- 03.02.2023 03 Şub 17:46 Onur Yaser Can Davasında arkadaşları tanıklık yaptı
ŞİŞLİ'de, 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada, Can'ın arkadaşları tanık olarak dinlendi.
- 03.02.2023 03 Şub 17:46 Onur Yaser Can Davasında arkadaşları tanıklık yaptı
ŞİŞLİ'de, 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada, Can'ın arkadaşları tanık olarak dinlendi.
- 03.02.2023 03 Şub 16:46 Güney Afrika'da ortaokul öğrencileri, öğretmen ve polisleri rehin aldı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde bir grup ortaokul öğrencisi, düzenledikleri protestoda 2 polis memuru ile bir öğretmeni rehin aldı.
- 03.02.2023 03 Şub 14:45 Pakistan'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı
PEŞAVER, 3 Şubat (Xinhua) -- Pakistanlı hastane ve polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Peşaver'de kalabalık bir camide meydana gelen güçlü bir patlamada, ibadet eden en az 100 kişi öldü ve 200'den fazla kişi de yaralandı.
- 03.02.2023 03 Şub 13:13 Gamze Akkuş İlgezdi: "Müzelerde Yaşanan Usulsüzlükler ve Mobbingler Yüzünden İntihar Eden, Kanser Olan Ötekileştirilen Personelin Tek Sorumlusu...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, müzelerde yaşanan sorunlar ve personelin yaşadığı sıkıntıları TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, “Bir tarafta Kurtuluş Savaşı verilirken bile tarihi eserleri korumak için karar alan yönetim, diğer tarafta müzelere ve müzecilere üvey evlat muamelesi yapan yönetim. Müzelerde yaşanan usulsüzlükler, ihmaller ve mobbingler yüzünden intihar eden, kanser olan, ötekileştirilen personellerin tek sorumlusu AKP’dir” dedi.
- 02.02.2023 02 Şub 23:38 Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 3 saldırgan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
- 02.02.2023 02 Şub 23:38 Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 3 saldırgan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
- 02.02.2023 02 Şub 23:14 Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.
- 02.02.2023 02 Şub 23:14 Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.
- 02.02.2023 02 Şub 20:20 Pakistan'da camiye saldırı düzenleyen terörist polis kılığına girmiş
Pakistan'da camiye gerçekleştirilen intihar saldırısı düzenleyen teröristin caminin bulunduğu bölgeye girmek için polis üniforması giydiği açıklandı.
- 02.02.2023 02 Şub 20:20 Pakistan'da camiye saldırı düzenleyen terörist polis kılığına girmiş
Pakistan'da camiye gerçekleştirilen intihar saldırısı düzenleyen teröristin caminin bulunduğu bölgeye girmek için polis üniforması giydiği açıklandı.
- 02.02.2023 02 Şub 19:30 Pakistan'dan Afganistan'a "Teröre karşı verilen sözler tutulmalı" mesajı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Afganistan'ın, topraklarının terör faaliyetleri için kullanılmayacağına dair uluslararası topluma ve İslamabad'a verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.
- 02.02.2023 02 Şub 17:44 Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 102'ye çıktı
Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi.
- 02.02.2023 02 Şub 17:44 Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 102'ye çıktı
Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi.
- 02.02.2023 02 Şub 11:44 Giresun'da evlerinde ölü bulunan çift defnedildi
Giresun'un Görele ilçesinde evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri toprağa verildi.
- 01.02.2023 01 Şub 19:26 Yaşlı kadın boynundan iple asılmış halde ölü bulundu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı kadın, yaşadığı binanın giriş kısmında komşusu tarafından boynundan iple asılmış halde ölü bulundu.
- 01.02.2023 01 Şub 19:26 Gazipaşa'da yaşlı kadın boynundan iple asılmış halde ölü bulundu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı kadın, yaşadığı binanın giriş kısmında komşusu tarafından boynundan iple asılmış halde ölü bulundu.
- 01.02.2023 01 Şub 17:20 TBMM Genel Kurulu
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuya borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifinin kabul edilmesiyle, 7 milyon 616 bin kişinin vergi idarelerine 2 bin liraya kadar olan borçlarının silineceğini bildirdi.
- 01.02.2023 01 Şub 14:07 Biri ipe asılı diğeri kanlar içinde bulunmuştu! Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı
Giresun'un Görele ilçesinde, evde cansız bedenleri bulunan çiftten 70 yaşındaki Ali Tetik'in keserle başına vurduğu 65 yaşındaki Sevim Tetik'i öldürüp mutfakta kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
- 01.02.2023 01 Şub 14:07 Birinin ipe asılı diğerinin kanlar içinde cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç olayda sır perdesi aralandı
Giresun'un Görele ilçesinde evde korkunç halde bulunan yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı. 70 yaşındaki Ali Tetik'in keserle başına vurduğu 65 yaşındaki Sevim Tetik'i öldürüp mutfakta kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
- 01.02.2023 01 Şub 10:54 Pakistan'daki İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 100'e Yükseldi
İSLAMABAD, 1 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pazartesi günü bir camide meydana gelen intihar saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükselirken 200'den fazla kişi yaralandı.
- 31.01.2023 31 Oca 22:08 ABD, Pakistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı
NEW ABD, Pakistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
- 31.01.2023 31 Oca 22:08 ABD, Pakistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı
NEW ABD, Pakistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
- 31.01.2023 31 Oca 21:05 Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 100'e yükseldi
Pakistan'da camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e, yaralı sayısı 221'e yükseldi.
- 31.01.2023 31 Oca 21:05 Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 100'e yükseldi
Pakistan'da camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e, yaralı sayısı 221'e yükseldi.
- 31.01.2023 31 Oca 20:42 Pakistan'dan intihar saldırısı sonrası geniş çaplı operasyon sinyali
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Peşaver'de camiye düzenlenen intihar saldırısının ardından teröre karşı geniş çaplı operasyon için ulusal mutabakata ihtiyaç olduğunu söyledi.
- 31.01.2023 31 Oca 20:42 Pakistan'dan intihar saldırısı sonrası geniş çaplı operasyon sinyali
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Peşaver'de camiye düzenlenen intihar saldırısının ardından teröre karşı geniş çaplı operasyon için ulusal mutabakata ihtiyaç olduğunu söyledi.
- 31.01.2023 31 Oca 18:06 Kocaeli'de arkadaşının evine giden kişinin şüpheli ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanık beraat etti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin misafirliğe gittiği evde ölü bulunmasına ilişkin yargılanan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında beraat kararı verildi.
- 31.01.2023 31 Oca 18:06 Kocaeli'de arkadaşının evine giden kişinin şüpheli ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanık beraat etti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin misafirliğe gittiği evde ölü bulunmasına ilişkin yargılanan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında beraat kararı verildi.
- 31.01.2023 31 Oca 17:14 Define için öldürüldüğü iddia ediliyordu, yargılanan karı koca beraat etti
Kocaeli'de kuzeninin evinde intihar ettiği iddia edilen gencin, define için cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine yargılanan 2 karı kocanın beraatine karar verildi.
- 31.01.2023 31 Oca 17:14 Define için öldürüldüğü iddia ediliyordu, yargılanan karı-koca beraat etti
Define için öldürüldüğü iddia ediliyordu, yargılanan karı-koca beraat etti Ölen gencin abisi beraat kararına tepki gösterdi: "Kafasına sıkan bir kişi, öldükten sonra kalkıp kafasına ikinci defa sıkamayacağına göre nasıl böyle bir karar çıkar?
- 31.01.2023 31 Oca 15:25 Pakistan'ın Peşaver Kentindeki Bir Camide Meydana Gelen Patlamada Ölenlerin Sayısı 88'e Yükseldi
PEŞAVER, 31 Ocak (Xinhua) -- Bir yetkilinin Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 88'e yükseldi.
- 31.01.2023 31 Oca 14:32 Cezayir'den Pakistan'da camiye yapılan saldırıya kınama
Cezayir, Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
- 31.01.2023 31 Oca 13:46 Sevgilisi tarafından öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can'ın acılı ailesi konuştu
Sevgilisi tarafından öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can'ın acılı ailesi konuştu Anne Emine Can: "20 gündür benim çocuğum toprağın altında nefes almıyor, o da nefes almasın" "Benim kızım 25 yaşında kara toprağa gelin gitti, zanlıya ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istiyorum" Baba Bekir...
- 31.01.2023 31 Oca 12:26 Fransa, Pakistan'da camiye yapılan terör saldırısını kınadı
Fransa, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen ve 93 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
- 31.01.2023 31 Oca 11:04 Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 100'e yükseldi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.
- 31.01.2023 31 Oca 10:00 Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 90'a yükseldi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver şehrinde polislerin bulunduğu camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a ulaştı.
- 31.01.2023 31 Oca 10:00 Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 90'a yükseldi
- Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 90'a yükseldi Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver şehrinde polislerin bulunduğu camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a ulaştı.
- 31.01.2023 31 Oca 09:35 Önce ablasını sonra kendini öldürmek istemiş
Önce ablasını sonra kendini öldürmek istemişMUĞLA Muğla'nın Menteşe ilçesinde, birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Uğur Öner'in adli makamlardaki ifadesi ortaya çıktı.
- 31.01.2023 31 Oca 05:50 Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. Yaklaşık 150 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktaran yetkililer, eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.