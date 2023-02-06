Son Dakika İntihar Haberleri

00:26 Pakistan'da güvenlik güçleri 12 TTP militanını etkisiz hale getirdi Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri, Pakistan Talibanı (TTP) mensubu 12 militanı etkisiz hale getirdi.

15:23 Odun parçası insan sanıldı ekipler harekete geçti Zonguldak'a Ereğli ilçesinde bir kişinin denize atlayarak intihar ettiği haberi üzerine başlatılan çalışmalarını devam ederken, denizde görülen kütük ekipleri harekete geçirdi.

17:20 Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı - Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi yaralandı.

17:20 Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı - Pakistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi yaralandı.

10:46 Haftanın tarihine bakış Kıbrıs'ta cumhuriyetin ilan edilmesine giden adım, Başbakan Adnan Menderes ile Yunanistan Başbakanı Konstandinos Karamanlis arasında 11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.

11:21 "Kış depresyonu, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülüyor" Mevsimsel duygu durum bozukluklarının en sık karşılaşılan çeşidinin 'kış depresyonu' olduğunu söyleyen Psikolog Hilal Savaş, "Kış depresyonu her yaştan bireyde görülmekle birlikte ilk şikayetin ortaya çıkma yaşı genç erişkin yaşlardır.

11:21 "Kış depresyonu, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülüyor" Mevsimsel duygu durum bozukluklarının en sık karşılaşılan çeşidinin 'kış depresyonu' olduğunu söyleyen Psikolog Hilal Savaş, "Kış depresyonu her yaştan bireyde görülmekle birlikte ilk şikayetin ortaya çıkma yaşı genç erişkin yaşlardır.

20:06 Onur Yaser Can Davası... Kardeşi Ezgi Sevgi Can: "Bunlar Polis Falan Değil, Bunlar Suç Örgütü" Onur Yaser Can'ın, gözaltında kötü muamele ve çıplak aramaya maruz bırakılmasının ardından 2010 yılında yaşamına son vermesiyle ilgili olarak 4 eski polis ve bir eski bilirkişinin yargılandığı davaya bugün devam edildi. Can'ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, duruşmada, bu davanın evrakta sahtecilik değil, işkence ve kötü muamele davası olması gerektiğini belirterek, "Mahkemenizin işkence, kötü muamele, intihara sürükleme suçlarından suç duyurusunda bulunmasını talep ediyorum. Bunlar polis falan değil, bunlar suç örgütü. Bu suç Türkiye'de sürekli işleniyor ve bu suçlar cezasız kalıyor" dedi. Mahkeme, "Siz kendiniz suç duyurusunda bulunabilirsiniz" diyerek, bu talebe ilişkin bir karar vermedi. Duruşma, tanık beyanlarının tamamlanması için 31 Mart'a ertelendi.

19:04 "Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik" davasına devam edildi İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2010'da gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan bir süre sonra intihar eden Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi.

17:59 ONUR YASER CAN DAVASINDA ARKADAŞLARI TANIKLIK YAPTI ŞİŞLİ'de, 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada, Can'ın arkadaşları tanık olarak dinlendi.

17:46 Onur Yaser Can Davasında arkadaşları tanıklık yaptı ŞİŞLİ'de, 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada, Can'ın arkadaşları tanık olarak dinlendi.

17:46 Onur Yaser Can Davasında arkadaşları tanıklık yaptı ŞİŞLİ'de, 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı davada, Can'ın arkadaşları tanık olarak dinlendi.

16:46 Güney Afrika'da ortaokul öğrencileri, öğretmen ve polisleri rehin aldı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde bir grup ortaokul öğrencisi, düzenledikleri protestoda 2 polis memuru ile bir öğretmeni rehin aldı.

14:45 Pakistan'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı PEŞAVER, 3 Şubat (Xinhua) -- Pakistanlı hastane ve polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Peşaver'de kalabalık bir camide meydana gelen güçlü bir patlamada, ibadet eden en az 100 kişi öldü ve 200'den fazla kişi de yaralandı.

13:13 Gamze Akkuş İlgezdi: "Müzelerde Yaşanan Usulsüzlükler ve Mobbingler Yüzünden İntihar Eden, Kanser Olan Ötekileştirilen Personelin Tek Sorumlusu... CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, müzelerde yaşanan sorunlar ve personelin yaşadığı sıkıntıları TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, “Bir tarafta Kurtuluş Savaşı verilirken bile tarihi eserleri korumak için karar alan yönetim, diğer tarafta müzelere ve müzecilere üvey evlat muamelesi yapan yönetim. Müzelerde yaşanan usulsüzlükler, ihmaller ve mobbingler yüzünden intihar eden, kanser olan, ötekileştirilen personellerin tek sorumlusu AKP’dir” dedi.

23:38 Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 3 saldırgan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

23:38 Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 3 saldırgan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

23:14 Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

23:14 Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

20:20 Pakistan'da camiye saldırı düzenleyen terörist polis kılığına girmiş Pakistan'da camiye gerçekleştirilen intihar saldırısı düzenleyen teröristin caminin bulunduğu bölgeye girmek için polis üniforması giydiği açıklandı.

20:20 Pakistan'da camiye saldırı düzenleyen terörist polis kılığına girmiş Pakistan'da camiye gerçekleştirilen intihar saldırısı düzenleyen teröristin caminin bulunduğu bölgeye girmek için polis üniforması giydiği açıklandı.

19:30 Pakistan'dan Afganistan'a "Teröre karşı verilen sözler tutulmalı" mesajı Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Afganistan'ın, topraklarının terör faaliyetleri için kullanılmayacağına dair uluslararası topluma ve İslamabad'a verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.

11:44 Giresun'da evlerinde ölü bulunan çift defnedildi Giresun'un Görele ilçesinde evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri toprağa verildi.

19:26 Yaşlı kadın boynundan iple asılmış halde ölü bulundu Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı kadın, yaşadığı binanın giriş kısmında komşusu tarafından boynundan iple asılmış halde ölü bulundu.

19:26 Gazipaşa'da yaşlı kadın boynundan iple asılmış halde ölü bulundu Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı kadın, yaşadığı binanın giriş kısmında komşusu tarafından boynundan iple asılmış halde ölü bulundu.

17:20 TBMM Genel Kurulu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuya borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifinin kabul edilmesiyle, 7 milyon 616 bin kişinin vergi idarelerine 2 bin liraya kadar olan borçlarının silineceğini bildirdi.

14:07 Biri ipe asılı diğeri kanlar içinde bulunmuştu! Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı Giresun'un Görele ilçesinde, evde cansız bedenleri bulunan çiftten 70 yaşındaki Ali Tetik'in keserle başına vurduğu 65 yaşındaki Sevim Tetik'i öldürüp mutfakta kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

14:07 Birinin ipe asılı diğerinin kanlar içinde cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç olayda sır perdesi aralandı Giresun'un Görele ilçesinde evde korkunç halde bulunan yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı. 70 yaşındaki Ali Tetik'in keserle başına vurduğu 65 yaşındaki Sevim Tetik'i öldürüp mutfakta kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

10:54 Pakistan'daki İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 100'e Yükseldi İSLAMABAD, 1 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pazartesi günü bir camide meydana gelen intihar saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükselirken 200'den fazla kişi yaralandı.

20:42 Pakistan'dan intihar saldırısı sonrası geniş çaplı operasyon sinyali Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Peşaver'de camiye düzenlenen intihar saldırısının ardından teröre karşı geniş çaplı operasyon için ulusal mutabakata ihtiyaç olduğunu söyledi.

20:42 Pakistan'dan intihar saldırısı sonrası geniş çaplı operasyon sinyali Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Peşaver'de camiye düzenlenen intihar saldırısının ardından teröre karşı geniş çaplı operasyon için ulusal mutabakata ihtiyaç olduğunu söyledi.

18:06 Kocaeli'de arkadaşının evine giden kişinin şüpheli ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanık beraat etti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin misafirliğe gittiği evde ölü bulunmasına ilişkin yargılanan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında beraat kararı verildi.

18:06 Kocaeli'de arkadaşının evine giden kişinin şüpheli ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanık beraat etti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin misafirliğe gittiği evde ölü bulunmasına ilişkin yargılanan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında beraat kararı verildi.

17:14 Define için öldürüldüğü iddia ediliyordu, yargılanan karı koca beraat etti Kocaeli'de kuzeninin evinde intihar ettiği iddia edilen gencin, define için cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine yargılanan 2 karı kocanın beraatine karar verildi.

17:14 Define için öldürüldüğü iddia ediliyordu, yargılanan karı-koca beraat etti Define için öldürüldüğü iddia ediliyordu, yargılanan karı-koca beraat etti Ölen gencin abisi beraat kararına tepki gösterdi: "Kafasına sıkan bir kişi, öldükten sonra kalkıp kafasına ikinci defa sıkamayacağına göre nasıl böyle bir karar çıkar?

15:25 Pakistan'ın Peşaver Kentindeki Bir Camide Meydana Gelen Patlamada Ölenlerin Sayısı 88'e Yükseldi PEŞAVER, 31 Ocak (Xinhua) -- Bir yetkilinin Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 88'e yükseldi.

13:46 Sevgilisi tarafından öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can'ın acılı ailesi konuştu Sevgilisi tarafından öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can'ın acılı ailesi konuştu Anne Emine Can: "20 gündür benim çocuğum toprağın altında nefes almıyor, o da nefes almasın" "Benim kızım 25 yaşında kara toprağa gelin gitti, zanlıya ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istiyorum" Baba Bekir...

12:26 Fransa, Pakistan'da camiye yapılan terör saldırısını kınadı Fransa, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen ve 93 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

11:04 Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 100'e yükseldi Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

10:00 Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 90'a yükseldi Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver şehrinde polislerin bulunduğu camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a ulaştı.

10:00 Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 90'a yükseldi - Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 90'a yükseldi Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver şehrinde polislerin bulunduğu camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a ulaştı.

09:35 Önce ablasını sonra kendini öldürmek istemiş Önce ablasını sonra kendini öldürmek istemişMUĞLA Muğla'nın Menteşe ilçesinde, birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Uğur Öner'in adli makamlardaki ifadesi ortaya çıktı.