Kamuya 275 Personel Alımı - Son Dakika
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Kamuya 275 Personel Alımı

Kamuya 275 Personel Alımı
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Ankara ve İstanbul için kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarına başvurular 21 Ağustos'ta başlıyor.

Resmi Gazete'deki ilana göre, kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında personel alımı yapılacak. Alımların 250'si Ankara'daki merkez teşkilat, 25'i İstanbul İl Temsilciliği için. İlanda adli bilişim, ağ yönetimi, bilgi güvenliği, bilişim hukuku, denetim, dijital varlık envanteri, iş analizi, proje yönetimi, siber diplomasi, siber güvenlik, siber olay müdahale, sistem yönetimi, uygulama testleri, veri analitiği ve yazılım geliştirme gibi alanlarda istihdam sağlanacak.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve pozisyona göre özel/mesleki şartları taşımak yer alıyor. Başvurular 21 Ağustos-11 Eylül'de kariyer.siberguvenlik.gov.tr'den yapılacak. Değerlendirme sonrası adaylar, Ankara'daki Başkanlık binasında yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul, Güvenlik, Ağustos, Ankara, Son Dakika

Son Dakika İşçi Kamuya 275 Personel Alımı - Son Dakika

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