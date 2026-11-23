



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, Going Global İstanbul Programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesini (İTÜ) ziyaret ederek akademik, bilimsel ve uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından üniversitenin akademik yapılanması, bilimsel araştırma faaliyetleri, teknolojik altyapısı ve yürütülen projelerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AİÇÜ REKTÖRÜ GÜLÇİN, GOING GLOBAL İSTANBUL PROGRAMI KAPSAMINDA İTÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Programın devamında Kimya-Metalurji Fakültesi, Robotik Araştırma Merkezi ve çeşitli akademik birimlerin laboratuvarları ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. Laboratuvarların teknik altyapısı, araştırma kapasitesi, bilimsel çalışma alanları ve sahip olduğu imkânlar hakkında bilgi alan AİÇÜ heyeti, yürütülen araştırma faaliyetlerini yerinde gözlemledi.

Going Global İstanbul Programı çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla düzenlenen oturumlarda ise Türkiye ve İngiltere yükseköğretim sistemleri ele alındı. Üniversiteler arasında uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, akademik hareketliliğin artırılması ve ortak araştırma projelerine yönelik fırsatların oluşturulması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Üniversite rektörleri ve British Council temsilcilerinin katıldığı oturumlarda ayrıca nitelikli yükseköğretim programlarının yaygınlaştırılması, öğrenci yeterliliklerinin geliştirilmesi, multidisipliner çalışmaların teşvik edilmesi ve uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı.

Ziyaretin, AİÇÜ’nün uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunması, bilimsel araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve yükseköğretim alanında yeni iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi açısından önemli kazanımlar sağlaması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan