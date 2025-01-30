Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Raporu: Psikolojik Şiddet Oranı Yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Kadın

Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Raporu: Psikolojik Şiddet Oranı Yüksek

Türkiye\'de Kadına Yönelik Şiddet Raporu: Psikolojik Şiddet Oranı Yüksek

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan uzmanlar, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin büyük kısmının psikolojik olduğunu belirtti. 2024 yılı içerisinde 394 kadın cinayeti işlenirken, boşanma ile şiddet olayları arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.

30.01.2025 17:58  Güncelleme: 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, " Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yaklaşık yüzde 43-44'ü psikolojik şiddet. Yüzde 38 civarı fiziksel şiddet. Cinsel şiddet giderek daha düşüyor; ama en çok psikolojik şiddet yaygın" dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon üyeleri, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı ve Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Görgün Baran'ın sunumlarını dinledi. Prof. Dr. Baran, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sınıflandırılmasına ilişkin soruyu yanıtlarken, "TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün verileri var. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yaklaşık yüzde 43-44'ü psikolojik şiddet. Yüzde 38 civarı fiziksel şiddet. Cinsel şiddet giderek daha düşüyor; ama en çok psikolojik şiddet Türkiye'de yaygın" diye konuştu.

'2024 YILINDA 394 KADIN CİNAYETİ VAR'

Prof. Dr. Tarhan da Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, yakın partner şiddeti sıralamasında 1'inci olduğunu belirterek, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2024 raporuna göre; 394 kadın cinayeti işlendiğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin yüzde 54'ünün eş veya kadının birlikte yaşadığı kişi tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Hane kırılganlığı hızla artıyor. Tek kişilik haneler, 1994-2016 arasında hızla artıyor, 5 kişilik haneler hızla azalıyor istatistiklerde. Aile yapısında bu çarpıcı değişimler, tek ebeveynli ailelerin artışı, hane büyüklüğünün küçülmesi, hane kırılganlığının artışı ve 2001-2018 arasında evlilik yüzde 1,6 artarken, boşanma yüzde 54,8 artıyor" dedi.

'BOŞANMALARI YÖNETEMEZSEK ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ'

Türkiye'de koruma altına alınan çocuk sayısının 14 bin civarında söyleyen Tarhan, tedbir alınmaması durumunda bu sayıda artışın devam edeceğini ifade etti. Boşanmanın çok olduğu illerle, ölümle sonuçlanan kadına yönelik şiddet olaylarının yaşandığı illerinin aynı olduğunu kaydeden Nevzat Tarhan, "Bu, bence evlilik sorunlarıyla şiddet sorunu arasındaki neden-sonuç ilişkisini çok iyi gösteriyor. Bu nedenle boşanma olaylarını yönetemezsek, evlilik problemlerini yönetemezsek, bu şiddet olaylarının önüne geçemeyiz. Kelepçe takılması, uzaklaştırma kararının alınması bunlar kısa vadeli çözümler; ama işe yaramıyor, çok sınırlı etkisi var. Onunla ilgili istatistikler de var. Eğitim ve cinsiyete göre boşanma oranları var. Yükseköğrenim ve lise öğrenimi gören kişiler, düşük öğrenim görenlere göre daha yüksek çıkmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Kadın Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Raporu: Psikolojik Şiddet Oranı Yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 04:02:01. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Raporu: Psikolojik Şiddet Oranı Yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.