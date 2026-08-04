Eşek ile Dostluk: Vefalı Güllü - Son Dakika
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Eşek ile Dostluk: Vefalı Güllü

Eşek ile Dostluk: Vefalı Güllü
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Ersan Yılmaz, 'Vefalı Güllü' isimli eşeği ile sosyal medyada yüzleri güldüren bir dostluk kurdu.

Eşek ile Dostluk: Vefalı <a class='keyword-sd' href='/gullu/' title='Güllü'>Güllü</a>

Yılmaz’ın özenle büyüttüğü eşeğin doğduğu günden itibaren biberon ve pipetle meyve suyu içtiği, sahibinin verdiği komutları eksiksiz yerine getiriyor. 

Günlük yaşamın bir parçası haline gelen “Vefalı Güllü”, Yılmaz’ın seslenişlerine ve yönlendirmelerine anında karşılık vererek çevresindekilerin de dikkatini çekiyor.

İkili arasında geçen diyaloglar, sosyal medyada izleyenlerin yüzünü güldürürken çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

Hayvancılıkla uğraşan Ersan Yılmaz, “Vefalı Güllü” ile kurduğu dostluğun yıllar içinde güçlendiğini belirtirken, eşeğinin kendisini adeta bir aile ferdi gibi gördüğünü söyledi.

Eşek ile Dostluk: Vefalı Güllü
Kaynak: Haber Platformu

Hayvanlar, Güllü, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Eşek ile Dostluk: Vefalı Güllü - Son Dakika

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