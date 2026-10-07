Kahramanmaraş Göksun'da dağlık arazide rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş Göksun'da dağlık arazide rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kavşut Yaylası'nda dağlık arazide rahatsızlanan bir kişi için 112'ye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince bulunan kişi, ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a> <a class='keyword-sd' href='/goksun/' title='Göksun'>Göksun</a>'da dağlık arazide rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı

Olay, Göksun ilçesine bağlı Kavşut Yaylası’nda meydana geldi. Saat 09.43’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir kişinin dağlık arazide rahatsızlandığı ve hareket edemediği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu vatandaşa ulaşıldı. Bulunduğu yerde ilk kontrolleri yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
KahramanmaraşAcil DurumJandarmaGüvenlikSağlıkGüncelGöksunAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü Emniyetteki dosyası kabarık çıktı Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
TikTok yayınında pes dedirten “Don“ muhabbeti İzleyenler emniyeti etiketliyor TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor
Bekir Bozdağ’ın yerine geçecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
14:53
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
14:26
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis’i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:43
Greenwood için “Mutsuz“ diyorlardı Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Greenwood için "Mutsuz" diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 15:14:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da dağlık arazide rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei