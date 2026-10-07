Kahramanmaraş Göksun'da dağlık arazide rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı

Kahramanmaraş Göksun'da dağlık arazide rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kavşut Yaylası'nda dağlık arazide rahatsızlanan bir kişi için 112'ye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince bulunan kişi, ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, Göksun ilçesine bağlı Kavşut Yaylası’nda meydana geldi. Saat 09.43’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir kişinin dağlık arazide rahatsızlandığı ve hareket edemediği bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu vatandaşa ulaşıldı. Bulunduğu yerde ilk kontrolleri yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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