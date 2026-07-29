Muhammed Ali Temiz'in 'Külün Hafızası' Sergisi - Son Dakika
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Muhammed Ali Temiz'in 'Külün Hafızası' Sergisi

Muhammed Ali Temiz\'in \'Külün Hafızası\' Sergisi
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17 yaşındaki sanatçı, sergisinde varoluş ve hafıza temalarını sorgulayan eserler sunuyor.

Özel bir işlemede açılan sergide doğum, ölüm, insan, varoluş, hafıza ve yeniden doğuş temalarını işlediğini belirten Temiz, eserleriyle izleyiciyi düşünmeye davet etti.

15 Ağustos 2008 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğduğunu belirten Muhammed Ali Temiz, resim sanatına ilgisinin ortaokul yıllarında pandemi döneminde başladığını söyledi. 

Herhangi bir akademik sanat eğitimi almadan kendi araştırmaları ve çalışmalarıyla çizim yapmayı öğrendiğini ifade eden Temiz, zamanla resimle birlikte edebiyat, felsefe ve insan psikolojisi üzerine yoğunlaştığını dile getirdi.

Sergisine “Külün Hafızası” adını vermesinin nedenini anlatan Temiz, eserlerinde doğum ve ölümü yalnızca bir başlangıç ve son olarak değil, insanın varoluşunu anlamlandırma çabasının ayrılmaz parçaları olarak ele aldığını kaydetti.

Çalışmalarında sıkça kullandığı iskelet figürlerinin ölüm korkusunu değil, insanın değişmeyen özünü temsil ettiğini belirten Temiz, “Aynada gördüğümüz yüzün gerçek yüzümüz olup olmadığını sorguluyorum. İnsanların asıl yüzleri, yaşadıkları süre boyunca içlerinde saklıdır. Belki de insan, kendini ancak görünüşünün ötesine geçtiğinde görebilir.” ifadelerini kullandı.

Eserlerinde deformasyona dayalı figüratif bir anlatımı benimsediğini ifade eden genç sanatçı, amacının alışılmış güzellik anlayışını yeniden sorgulatmak olduğunu belirterek, “Genel olarak kabul edilmiş güzel olanı değil, insanı düşündüren ve alışılmış bakışın dışına çıkaran güzeli resmetmeye çalışıyorum” dedi.

Pandemi döneminde resim yapmanın kendisi için bir ifade biçimine dönüştüğünü aktaran Temiz, “Resim yaparken ve yazılar yazarken kendimi rahatlatıyordum. Zamanla sanatın yalnızca bir uğraş olmadığını; insanın kendini anlamasına, sorgulamasına ve iç dünyasını görünür kılmasına yardımcı olan ciddi bir anlatım dili olduğunu fark ettim” diye konuştu.

İlk kişisel sergisiyle izleyici karşısına çıkan Muhammed Ali Temiz, resimlerinin yalnızca görüneni anlatmadığını vurgulayarak, “Bazı şeyler anlatılamaz. Ben anlatamadıklarımı fırçayla görünür kılmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi’nde bulunan özel bir işletmede açılan “Külün Hafızası” sergisi, 3 Ağustos 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Muhammed Ali Temiz'in 'Külün Hafızası' Sergisi
Kaynak: Haber Platformu

Kahramanmaraş, Muhammed Ali, Edebiyat, Unesco, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Muhammed Ali Temiz'in 'Külün Hafızası' Sergisi - Son Dakika

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