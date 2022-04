Son Dakika Kredi Haberleri

14:28

Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar

Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48'lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanının talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu. İşte yeni fiyatlar.