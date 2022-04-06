Son Dakika Kredi Haberleri

15:53 Başkan Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, düzenli olarak gerçekleştirilen 'Halk Günü' buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

15:47 Lübnan'ın 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunuyor Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, ülkesinin 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunduğunu açıkladı.

14:30 Akaryakıt müşterileri mobil uygulama üzerinden yakıt alabilecek Aytemiz ve arabam.com'un işbirliği çerçevesinde bireysel elektronik satış uygulaması Vaay sayesinde, internet sitesinin mobil uygulaması üzerinden de yakıt alınabilecek.

14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48'lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanının talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu. İşte yeni fiyatlar.

14:03 Çin Bankaları, Salgının Vurduğu Borçluların Konut Kredisi Yüklerini Hafifletti BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Bankalardan Xinhua'ya yapılan açıklamaya göre söz konusu adımlar, konut kredisi ödeme ertelemesini ve geri ödeme vadesini uzatmanın yanı sıra ana para borcunun ertelenmesini ve ev kredisi faiz geri ödemesini kapsıyor. Bank of China, şubelerini Jilin ve Shanghai gibi salgından ciddi şekilde etkilenen bölgelerden gelen talebi daha iyi karşılaması konusunda uyardı […]

13:57 Kayseri'de ulaşımda yen dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım kartı olmasa dahi temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu ulaşımından faydalanabilmeye imkan sağlayan Toplu Ulaşıma Kredi Kartı ile Biniş ve N-Kolay Mobil Uygulama Tanıtım Töreni'ne katıldı.

13:36 Kayseri'de toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımda banka ve kredi kartıyla temassız ödeme uygulamasına geçildi.

12:59 ŞANLIURFA - Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda sahur yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

10:20 Son dakika haber... SAVAŞIN ANTALYA İHRACATINA FATURASI AĞIR Son dakika haber: RUSYA'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş sonrasında, bu iki ülkenin en önemli pazarlarından olan Antalya'nın 24 Şubat- 6 Nisan arasındaki ihracatı Rusya'ya yüzde 48, Ukrayna'ya yüzde 65,3 düştü.

10:14 Kütahya'da geçen yıl 238 aileye 12 milyon 569 bin TL kredi desteği verildi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) çerçevesinde 2021 yılında toplam 238 aileye 12 milyon 569 bin TL kredi desteği verildiği bildirildi.

09:56 TÜDKİYEB, küçükbaş hayvancılık yatırımlarında kredi üst limitinin artırılmasından memnun Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık yatırımlarında kredi üst limitinin 25 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, "Bu kararın sektörümüze olumlu yansımasını ve bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz.

09:54 Son dakika haber | AYTO Komite Başkanı Akyol: "Ukrayna Savaşı, sektörü olumsuz etkiledi" Gelen son dakika haberlerine göre Aydın Ticaret Odası (AYTO) Et ve Süt Ürünleri Komitesi Başkanı Turgut Akyol, sektör değerlendirmesinde bulunarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sektörü ve bileşenlerinin, ekonomilerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

06:21 Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girip öğrencilerle sahur yaptı Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girip öğrencilerle sahur yaptıBakan Kasapoğlu yurt öğrencileriyle sahur yaptı Bakan Kasapoğlu'na öğrencilerden yoğun ilgi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da yurtta kalan öğrencilerle birlikte yemek sırasına girip sahur yaptı.

04:38 Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki KYK yurdunda sahur yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

01:34 Lübnan hükumeti ve IMF "3 milyar dolarlık kredi" için ön anlaşmaya vardı Uluslararası Para Fonunun (IMF), ekonomik krizdeki Lübnan hükümeti ile yaklaşık 4 yıl süre zarfında ödenmesi planlanan 3 milyar dolarlık kredi konusunda ön anlaşmaya vardığı belirtildi.

01:28 "Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3) Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, 2/B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle kıyas edilerek hak sahiplerine doğrudan satılacak.

00:58 Marmarabirlik'te akaryakıt desteği başladı Tarihinde ilk kez ortaklarına geçen yıl akaryakıt desteği sağlayan Marmarabirlik, bu yıl da üreticiye toplam 173 milyon TL akaryakıt desteğinde bulunacak.

00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bugün katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz et satışının başladığını ve satışların Kurban Bayramı'nda da uygulanacağını açıkladı.

00:39 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den "ucuz et satışı" açıklaması Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başladı.

22:21 SPK'dan iki şirketin halka arzına onay Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ ile Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin halka arzını onayladı.

16:52 İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2) 'DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI AKTARACAĞIM'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes'in ardından geçtiği Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

16:43 Başkan Akın: "Yalanla siyaset olmaz" Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye meclisinde kendisine yöneltilen eleştiri ve iddialara yanıt verdi.

16:37 Akşener, Bornova ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

16:00 İstanbul'da ormanlık alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi defnedildi İstanbul'da kayıp olarak aranan ve Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

15:46 CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Seçim kanununda il ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin iptali için yarın veya pazartesi günü...

15:28 EBRD 2021 yılında 2,5 milyar avroluk rekor kara ulaştı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl toplam karının 2,5 milyar avro ile bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

15:05 Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 73,6 milyar lira azalarak 6 trilyon 149,9 milyar liraya geriledi.

14:20 Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 490 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 28 milyar 294 milyon lira artarak 5 trilyon 489 milyar 951 milyon liraya çıktı.

13:35 Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

13:28 Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptı Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

12:33 Kanada'da Yabancıların Ev Alması Yasaklanıyor OTTAWA, 6 Nisan (Xinhua) — Yabancılara konut alım yasağı, apartmanlar ve müstakil evler için geçerli olacak. Daimi ikamet edenler, yabancı işçiler ve öğrenciler bu yeni uygulamanın dışında tutulacak. Haberde, yaşayacakları birincil konutu satın alan yabancıların bu uygulamadan muaf olacağı belirtildi. CTV'nin haberinde yer verdiği bir hükümet yetkilisi uygulama için, "Amaç Kanada'daki evlerin Kanadalılara kalmasını sağlamak" […]

12:25 Marmarabirlik, üretici ortaklarına akaryakıt desteği verecek Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), üretici ortaklarına 173 milyon liralık akaryakıt desteğinde bulunacak.

12:17 Hasan Can Kaya Hakkında Bomba Acun Ilıcalı İddiası! Konuşanlar adlı programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın servet değerinde bir yatırım yaptığı öne sürüldü. Acun Ilıcalı detayı ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

11:13 Elektrik sektöründe "üreten tüketici" modeli, temiz enerjiyi yaygınlaştıracak Güneş Enerjisiyle Üreten Tüketiciler Platformu (Solar Prosumer) Kurucusu Ateş Uğurel, Türkiye'de elektriğini kendi üretip tüketen (prosumer) çok sayıda sanayici, konut, iş yeri olabileceğini belirterek, bu şekilde ortaya çıkacak "üreten tüketici" modelinin hayata geçirilmesiyle güneş...

11:00 Bankalar, teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyor Bireyselden ticariye, tarımdan sanayiye ülkenin her kesimini ve alanını finanse eden bankalar, artık teknoloji alanında da hem kurdukları şirketler hem de yoğun yatırımlarla bankacılık ve teknolojiyi bir araya getirerek "BankTek" tabir edilen yapılara dönüşüyor.

10:34 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu Rusya işgalinin ardından yabancı savaşçı olarak Ukrayna ordusuna katıldığını duyuran Elazığlı "iş adamı" Sabri Özdoğan hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

10:32 MSCI ESG derecelendirmesinin "lideri" Yapı Kredi Yapı Kredi, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde notunu 3 seviye birden yükselterek BB'den AA seviyesine taşımayı başardı.

09:55 Samsun'a 82 proje ile 98 milyon TL'lik orman yatırımı Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun'da 2022 yılında 82 proje ile 98 milyon 702 bin TL'lik yatırım yapacak.

09:39 Sri Lanka'nın "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi Sri Lanka'da ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle 22 milyonluk nüfusun "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

08:59 Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yaşama geçirilen mali disiplin programı ile pandemiye rağmen kısa süre içerisinde önemli bir finansal başarıya imza atan Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Turistik Tesisleri İşletmeleri A.

02:21 Görme engelli vatandaş tefeci mağduru: Senedi 22 bin sandı 42 bin çıktı Görme engelli vatandaş tefeci mağduru: Senedi 22 bin sandı 42 bin çıktı Tefeciler görme engelli vatandaşa 22 bin lira diye 42 bin liralık senet imzalattı İzmir'de, arkadaşının yerine bankadan kredi çeken ve arkadaşının taksitleri ödememesiyle mağdur olan görme engelli vatandaş, çareyi...

23:16 Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda iftar yaptı.

22:39 Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda iftar yaptı.

18:53 Yunanistan hayat pahalılığı yüzünden 24 saatlik genel greve gitti Yunanistan'da uzun zamandan bu yana ilan edilmeyen genel grevler tekrar kendisini göstermeye başladı.

18:52 İngiltere, Rusya'ya ilave yaptırım kararları aldı İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.

17:52 Yalova Belediye Meclisinde 291 milyonluk borç polemiği Yalova Belediye Meclisinde 291 milyon TL borç, polemiklere neden oldu.

17:27 ABD Başkanı Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Ağustos'a uzattı ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

16:08 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu 20 yaşındaki üniversite öğrencisi H.E.'den bir süredir haber alınamıyordu. En son güvenlik kamerası kayıtlarında sırtında çantayla ormana gittiği belirlenen H.E'nin cesediyle karşılaşıldı. Gencin ölüm nedeni otopsi işlemi sonrası anlaşılacak.

15:52 Dünya Bankasından Tunus'a 400 milyon dolarlık kredi Dünya Bankası Tunus'a sosyal destek projelerinde kullanılmak üzere 400 milyon dolarlık kredi sağladı.

15:41 Samsun'da proje ile küçükbaş havyan varlığı artırılacak Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte küçükbaş hayvan varlığını arttırmak için yürütülen "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" hakkında bilgi verdi.

14:39 Aylin Sözer'in katili hakim karşısında yalvardı: Beni idam etmezseniz ben intihar ederim Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'in(48) boğazını kesmesinin ardından cesedi yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava devam etti. Ayyıldız, suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim Aylin Sözer'i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim" dedi.

14:23 Öğretim üyesi Aylin Sözer'i canice öldüren sanıktan şok eden sözler: 'Beni idam edin' Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren ve cesedi yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada, "Benim Aylin Sözer'i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı.

13:35 CESEDİ YAKILAN AKADEMİSYEN SÖZER'İN DAVASI; SANIK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ ? İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız (32) üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin.

13:17 Son dakika haberi: Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin davada tanıklar dinlendi Gelen son dakika haberine göre İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın, yargılanmasına devam edildi.

13:17 Mazbatalarını alıp saldırıya uğrayan Başkan Azman'ı ziyaret etti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Marangozlar Mobilyacılar İnşaatçılar Mobilya İşleri ile Uğraşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini kazanan Metin Yüksel ve ekibi kısa süre önce silahlı saldırıya uğrayan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ı ziyaret etti.

13:07 Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyecek Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa etmeyeceği, ülkenin siyasi ve ekonomik kriziyle yüzleşeceği bildirildi.

12:34 Cesedi yakılan akademisyen Sözer'in davası; sanık suçlamayı kabul etmedi İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız (32) üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin.

12:21 Ukrayna savaşı: ABD ve AB, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, yeni yaptırımların Rusya'nın finansal kuruluşlarını ve devlete ait kurumlarının yanı sıra Rus oligarkları ve yetkilileri hedef alacağını söyledi.

12:20 Başkan Soykan: "Akyazı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" Akyazı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında 3 yıllık çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Hemşerilerimizden aldığımız destekle Akyazı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

11:23 CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hatay ve yakın bölgedeki bazı yerlerde don olayı yaşandığını ve meyve üreticilerinin zarar gördüğünü belirterek "Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin meyve üreticilerinin bu zararının derhal ama derhal afet kapsamında düşünülerek desteklenmesi, zararlar tespit...

11:17 Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

11:07 Muş esnafı "gün parası"yla 17 yıldır dayanışma örneği sergiliyor Muş'un Malazgirt ilçesinde bir grup esnaf, Aksungur Mahallesi Muhtarı ve esnaf Erhan Çakar'ın öncülüğünde başlatılan "gün uygulaması"nı 17 yıldır sürdürüyor.

11:02 EMEKLİLER DERNEĞİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDA 15 MİLYON LİRALIK VURGUN İDDİASI ADANA'da kredi çekemeyen dernek üyesi emeklileri, iş birliği yaptıkları kömür işletmecisine yönlendirip yüksek faizle borç aldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı A.Ç.

10:36 Görme engelli vatandaş tefeci mağduru: Senedi 22 bin sandı 42 bin çıktı İzmir'de, arkadaşının yerine bankadan kredi çeken ve arkadaşının taksitleri ödememesiyle mağdur olan görme engelli vatandaş, çareyi tefeciden borç almakta buldu.

10:34 BM'nin Lübnan'daki hastane ve su tesislerine yakıt desteği sona erdi Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki hastane ve su tesislerine Eylül 2021'den bu yana sağladığı akaryakıt desteğinin sona erdiğini duyurdu.

10:33 Şekerbank'tan Sodexo üye iş yerlerine "avantajlı destek paketi" Şekerbank, yeme-içme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal ihtiyaçlarına destek olmak üzere Sodexo ile iş birliği gerçekleştirdi.

10:30 Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

09:53 Emekliye yazın bile kömür satmışlar Emekliye yazın bile kömür satmışlar Adana polisinin yaptığı operasyonda tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı öne sürülen emekliler derneği başkanı ve üyelerinin yazın bile emekliye kömür satışı yapılmış gibi gösterip para aldıkları iddia edildi.

23:31 Thodex iddianamesi kabul edildi! Detaylar dikkat çekti Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında 12 bin 164 yıldan 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

22:52 Çin'in Czbank'ı 2021'de Yüzde 2,75 Net Kar Artışı Bildirdi BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Yıllık mali tablosuna göre, banka dönem içinde hissedarlara ait net karını, 12,65 milyar yuan (yaklaşık 1,99 milyar ABD doları) seviyesinde açıkladı. Bankanın işletme gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,19 artarak 54,47 milyar yuan olarak gerçekleşti. Banka, küçük ve mikro işletmelere verilen kapsayıcı kredilerin, bir önceki yıla göre yüzde […]

20:50 Mahmut Asmalı: "MÜSİAD İdlib Köyü'nde 600 ev, sahiplerine teslim edilecek" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur stabil olduysa faiz de gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz.

19:27 "Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Genel Kurulunda TBMM Genel Kurulunda, "vergi ve ekonomi paketi"ni içeren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü...

18:57 Canik Belediyesi'nin 2021 faaliyet raporu onaylandı Canik Belediyesi'nin 2021 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

18:23 Thodex iddianamesi kabul edildi Kripto para borsası Thodex'e ilişkin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 40 bin 564'er yıl hapis cezası talep edilen iddianame mahkemece kabul edildi.

17:47 Thodex iddianamesi kabul edildi Thodex iddianamesi kabul edildi Kripto para borsası Thodex'e ilişkin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 40 bin 564'er yıl hapis cezası talep edilen iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

17:39 Thodex iddianamesi kabul edildi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıl 562'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

17:35 Sri Lanka'da 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi.

17:34 THODEX İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

17:32 Çin'de Yılın İlk Çeyreğinde Kredi Talebi Arttı BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Çin Merkez Bankası'nın bankacılık inceleme raporuna göre, söz konusu dönemde imalat, altyapı, toptan satış ve perakendenin yanı sıra gayrimenkul dahil olmak üzere çok sayıda sektörde kredi talebi geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla artış kaydetti. Raporun ayrıntılarına bakıldığında, altyapı sektöründe kredi talebini ölçen endeks geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla 6,5 yüzde […]

16:55 Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 öğrenci taburcu edildi ÇORUM'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

16:48 Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonundan yeni sanayi siteleri ihtiyacına ilişkin açıklama Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Necdet Heppekcan, "Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) arsa tahsisleri yapıldığı gibi, küçük sanayi sitelerine de bu imkan verilmeli. Bu alanların imara açılması ve yapılan sanayi sitelerinin bakanlıklar tarafından da desteklenmesi gerekiyor.

16:39 Lübnan Merkez Bankası Başkanı, "iflas" iddialarını yalanladı: Yanlış anlaşıldı Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami'nin ülke ekonomisine dair "Merkez Bankası iflas etti" açıklamasını yalanladı.

16:26 Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidirCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini hatırlatarak, "TÜİK, doğruları söylemiyor.

16:09 Kürsüye sebzeleri koydu ve TBMM'de hayat pahalılığını türlü yemeğiyle anlattı: Bir kişinin doyacağı türlünün maliyeti 50 TL CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kürsüye marketten satın aldığı tek parçalık sebzeleri yerleştirdi. Gürer tarım ve gıda ürünlerindeki fiyat artışını anlattığı konuşmasında "Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lirayı buldu" dedi.

13:31 DS 9'a özel 3 yıl servis sözleşme hediyesi DS Automobiles, premium segmentte kullandığı malzemeleri, konforu ve teknolojisi ile rakiplerinden ayrılan modellerinin avantajlı satış koşullarını nisan ayında da taçlandırmayı sürdürüyor.

13:04 Samsun TSO'dan iş birliği protokolü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bir özel banka ile 'iş birliği protokolü' imzaladı.

12:37 Akbank'tan emeklilere özel promosyon Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 2 bin 750 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldığı ürünler artık yüzde 273 daha pahalı Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında gıda fiyatlarına bakmak için Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapmıştı. Erdoğan'ın alışverişindeki atıştırmalıkların fiyatı aradan geçen 7 ay içinde yüzde 273'e varan artış gösterdi.

12:13 Sigorta şirketleri, 2021'de sigortalıların 1,6 milyar TL kredi borcunu kapattı Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, hayat sigortası şirketlerinin 2021'de sigortalıların 1,6 milyar TL kredi borcunu kapatmasına ilişkin, "Talihsiz olaylar manevi açıdan olduğu kadar maddi açıdan da bireylerde, ailelerde büyük sıkıntılara yol açıyor.

11:38 Mustafakemalpaşa'nın altyapısı güçleniyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa'da 326 kilometrelik içme suyu hattının sil baştan yenileneceği projeye devam ederken, şimdi de yaklaşık 138 milyon TL maliyet ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan yeni bir çalışma başlattı.

11:25 Kütahya'da ruhsatı olmayan, sigara içilen ve ruhsatsız tabanca bulunan işyeri kapatıldı Kütahya'da faaliyet gösteren bir işyerinde "Kumar Oynanmasına Yönelik" yapılan denetimlerde ruhsatı olmayan, yoğun sigara dumanı olan ve ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirilen işyeri Zabıta Müdürlüğünce mühürlendi.