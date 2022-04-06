Son Dakika Kredi Haberleri

- 15:53 Başkan Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu
Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, düzenli olarak gerçekleştirilen 'Halk Günü' buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.
- 15:47 Lübnan'ın 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunuyor
Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, ülkesinin 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunduğunu açıkladı.
- 14:30 Akaryakıt müşterileri mobil uygulama üzerinden yakıt alabilecek
Aytemiz ve arabam.com'un işbirliği çerçevesinde bireysel elektronik satış uygulaması Vaay sayesinde, internet sitesinin mobil uygulaması üzerinden de yakıt alınabilecek.
- 14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48'lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanının talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu. İşte yeni fiyatlar.
- 14:03 Çin Bankaları, Salgının Vurduğu Borçluların Konut Kredisi Yüklerini Hafifletti
BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Bankalardan Xinhua'ya yapılan açıklamaya göre söz konusu adımlar, konut kredisi ödeme ertelemesini ve geri ödeme vadesini uzatmanın yanı sıra ana para borcunun ertelenmesini ve ev kredisi faiz geri ödemesini kapsıyor. Bank of China, şubelerini Jilin ve Shanghai gibi salgından ciddi şekilde etkilenen bölgelerden gelen talebi daha iyi karşılaması konusunda uyardı […]
- 13:57 Kayseri'de ulaşımda yen dönem
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım kartı olmasa dahi temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu ulaşımından faydalanabilmeye imkan sağlayan Toplu Ulaşıma Kredi Kartı ile Biniş ve N-Kolay Mobil Uygulama Tanıtım Töreni'ne katıldı.
- 13:36 Kayseri'de toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımda banka ve kredi kartıyla temassız ödeme uygulamasına geçildi.
- 12:59 ŞANLIURFA - Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda sahur yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.
- 10:20 Son dakika haber... SAVAŞIN ANTALYA İHRACATINA FATURASI AĞIR
Son dakika haber: RUSYA'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş sonrasında, bu iki ülkenin en önemli pazarlarından olan Antalya'nın 24 Şubat- 6 Nisan arasındaki ihracatı Rusya'ya yüzde 48, Ukrayna'ya yüzde 65,3 düştü.
- 10:14 Kütahya'da geçen yıl 238 aileye 12 milyon 569 bin TL kredi desteği verildi
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) çerçevesinde 2021 yılında toplam 238 aileye 12 milyon 569 bin TL kredi desteği verildiği bildirildi.
- 09:56 TÜDKİYEB, küçükbaş hayvancılık yatırımlarında kredi üst limitinin artırılmasından memnun
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık yatırımlarında kredi üst limitinin 25 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, "Bu kararın sektörümüze olumlu yansımasını ve bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz.
- 09:54 Son dakika haber | AYTO Komite Başkanı Akyol: "Ukrayna Savaşı, sektörü olumsuz etkiledi"
Gelen son dakika haberlerine göre Aydın Ticaret Odası (AYTO) Et ve Süt Ürünleri Komitesi Başkanı Turgut Akyol, sektör değerlendirmesinde bulunarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sektörü ve bileşenlerinin, ekonomilerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.
- 06:21 Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girip öğrencilerle sahur yaptı
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girip öğrencilerle sahur yaptıBakan Kasapoğlu yurt öğrencileriyle sahur yaptı Bakan Kasapoğlu'na öğrencilerden yoğun ilgi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da yurtta kalan öğrencilerle birlikte yemek sırasına girip sahur yaptı.
- 04:38 Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki KYK yurdunda sahur yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.
- 01:34 Lübnan hükumeti ve IMF "3 milyar dolarlık kredi" için ön anlaşmaya vardı
Uluslararası Para Fonunun (IMF), ekonomik krizdeki Lübnan hükümeti ile yaklaşık 4 yıl süre zarfında ödenmesi planlanan 3 milyar dolarlık kredi konusunda ön anlaşmaya vardığı belirtildi.
- 01:28 "Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)
Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, 2/B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle kıyas edilerek hak sahiplerine doğrudan satılacak.
- 00:58 Marmarabirlik'te akaryakıt desteği başladı
Tarihinde ilk kez ortaklarına geçen yıl akaryakıt desteği sağlayan Marmarabirlik, bu yıl da üreticiye toplam 173 milyon TL akaryakıt desteğinde bulunacak.
- 00:58 ING Türkiye'de iki üst düzey atama
ING Türkiye'de iki üst düzey atama gerçekleşti.
- 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bugün katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz et satışının başladığını ve satışların Kurban Bayramı'nda da uygulanacağını açıkladı.
- 00:39 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den "ucuz et satışı" açıklaması Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başladı.
- Dün Dün 22:21 SPK'dan iki şirketin halka arzına onay
Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ ile Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin halka arzını onayladı.
- Dün Dün 16:52 İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)
'DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI AKTARACAĞIM'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes'in ardından geçtiği Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
- Dün Dün 16:43 Başkan Akın: "Yalanla siyaset olmaz"
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye meclisinde kendisine yöneltilen eleştiri ve iddialara yanıt verdi.
- Dün Dün 16:37 Akşener, Bornova ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
- Dün Dün 16:00 İstanbul'da ormanlık alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi defnedildi
İstanbul'da kayıp olarak aranan ve Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.
- Dün Dün 15:46 CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Seçim kanununda il ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin iptali için yarın veya pazartesi günü...
- Dün Dün 15:28 EBRD 2021 yılında 2,5 milyar avroluk rekor kara ulaştı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl toplam karının 2,5 milyar avro ile bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.
- Dün Dün 15:05 Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 73,6 milyar lira azalarak 6 trilyon 149,9 milyar liraya geriledi.
- Dün Dün 14:36 ING Türkiye'de iki üst düzey atama
ING Türkiye'de, iki üst düzey atama gerçekleştirildi.
- Dün Dün 14:20 Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 490 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 28 milyar 294 milyon lira artarak 5 trilyon 489 milyar 951 milyon liraya çıktı.
- Dün Dün 13:35 Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
- Dün Dün 13:28 Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
- Dün Dün 12:33 Kanada'da Yabancıların Ev Alması Yasaklanıyor
OTTAWA, 6 Nisan (Xinhua) — Yabancılara konut alım yasağı, apartmanlar ve müstakil evler için geçerli olacak. Daimi ikamet edenler, yabancı işçiler ve öğrenciler bu yeni uygulamanın dışında tutulacak. Haberde, yaşayacakları birincil konutu satın alan yabancıların bu uygulamadan muaf olacağı belirtildi. CTV'nin haberinde yer verdiği bir hükümet yetkilisi uygulama için, "Amaç Kanada'daki evlerin Kanadalılara kalmasını sağlamak" […]
- Dün Dün 12:25 Marmarabirlik, üretici ortaklarına akaryakıt desteği verecek
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), üretici ortaklarına 173 milyon liralık akaryakıt desteğinde bulunacak.
- Dün Dün 12:17 Hasan Can Kaya Hakkında Bomba Acun Ilıcalı İddiası!
Konuşanlar adlı programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın servet değerinde bir yatırım yaptığı öne sürüldü. Acun Ilıcalı detayı ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
- Dün Dün 11:13 Elektrik sektöründe "üreten tüketici" modeli, temiz enerjiyi yaygınlaştıracak
Güneş Enerjisiyle Üreten Tüketiciler Platformu (Solar Prosumer) Kurucusu Ateş Uğurel, Türkiye'de elektriğini kendi üretip tüketen (prosumer) çok sayıda sanayici, konut, iş yeri olabileceğini belirterek, bu şekilde ortaya çıkacak "üreten tüketici" modelinin hayata geçirilmesiyle güneş...
- Dün Dün 11:00 Bankalar, teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyor
Bireyselden ticariye, tarımdan sanayiye ülkenin her kesimini ve alanını finanse eden bankalar, artık teknoloji alanında da hem kurdukları şirketler hem de yoğun yatırımlarla bankacılık ve teknolojiyi bir araya getirerek "BankTek" tabir edilen yapılara dönüşüyor.
- Dün Dün 10:34 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
Rusya işgalinin ardından yabancı savaşçı olarak Ukrayna ordusuna katıldığını duyuran Elazığlı "iş adamı" Sabri Özdoğan hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.
- Dün Dün 10:32 MSCI ESG derecelendirmesinin "lideri" Yapı Kredi
Yapı Kredi, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde notunu 3 seviye birden yükselterek BB'den AA seviyesine taşımayı başardı.
- Dün Dün 09:55 Samsun'a 82 proje ile 98 milyon TL'lik orman yatırımı
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun'da 2022 yılında 82 proje ile 98 milyon 702 bin TL'lik yatırım yapacak.
- Dün Dün 09:46 Sahte parayla cep telefonu satın aldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Edirne'de sahte parayla telefon satın aldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
- Dün Dün 09:39 Sri Lanka'nın "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi
Sri Lanka'da ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle 22 milyonluk nüfusun "kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
- Dün Dün 08:59 Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti
Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yaşama geçirilen mali disiplin programı ile pandemiye rağmen kısa süre içerisinde önemli bir finansal başarıya imza atan Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Turistik Tesisleri İşletmeleri A.
- Dün Dün 02:21 Görme engelli vatandaş tefeci mağduru: Senedi 22 bin sandı 42 bin çıktı
Görme engelli vatandaş tefeci mağduru: Senedi 22 bin sandı 42 bin çıktı Tefeciler görme engelli vatandaşa 22 bin lira diye 42 bin liralık senet imzalattı İzmir'de, arkadaşının yerine bankadan kredi çeken ve arkadaşının taksitleri ödememesiyle mağdur olan görme engelli vatandaş, çareyi...
- Dün Dün 01:55 Öğretim üyesi Aylin Sözer'i canice öldüren sanıktan şoke eden sözler: 'Beni idam edin'
Öğretim üyesi Aylin Sözer'i canice öldüren sanıktan şoke eden sözler: 'Beni idam edin'İSTANBUL Maltepe'de öğretim görevlisi Dr.
- 06.04.2022 06 Nis 23:16 Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda iftar yaptı.
- 06.04.2022 06 Nis 22:39 Emine Erdoğan, KYK Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda iftar yaptı.
- 06.04.2022 06 Nis 18:53 Yunanistan hayat pahalılığı yüzünden 24 saatlik genel greve gitti
Yunanistan'da uzun zamandan bu yana ilan edilmeyen genel grevler tekrar kendisini göstermeye başladı.
- 06.04.2022 06 Nis 18:52 İngiltere, Rusya'ya ilave yaptırım kararları aldı
İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.
- 06.04.2022 06 Nis 17:52 Yalova Belediye Meclisinde 291 milyonluk borç polemiği
Yalova Belediye Meclisinde 291 milyon TL borç, polemiklere neden oldu.
- 06.04.2022 06 Nis 17:27 ABD Başkanı Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Ağustos'a uzattı
ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.
- 06.04.2022 06 Nis 16:08 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
20 yaşındaki üniversite öğrencisi H.E.'den bir süredir haber alınamıyordu. En son güvenlik kamerası kayıtlarında sırtında çantayla ormana gittiği belirlenen H.E'nin cesediyle karşılaşıldı. Gencin ölüm nedeni otopsi işlemi sonrası anlaşılacak.
- 06.04.2022 06 Nis 15:52 Dünya Bankasından Tunus'a 400 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası Tunus'a sosyal destek projelerinde kullanılmak üzere 400 milyon dolarlık kredi sağladı.
- 06.04.2022 06 Nis 15:41 Samsun'da proje ile küçükbaş havyan varlığı artırılacak
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte küçükbaş hayvan varlığını arttırmak için yürütülen "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" hakkında bilgi verdi.
- 06.04.2022 06 Nis 14:39 Aylin Sözer'in katili hakim karşısında yalvardı: Beni idam etmezseniz ben intihar ederim
Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'in(48) boğazını kesmesinin ardından cesedi yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava devam etti. Ayyıldız, suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim Aylin Sözer'i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim" dedi.
- 06.04.2022 06 Nis 14:23 Öğretim üyesi Aylin Sözer'i canice öldüren sanıktan şok eden sözler: 'Beni idam edin'
Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren ve cesedi yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada, "Benim Aylin Sözer'i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı.
- 06.04.2022 06 Nis 13:35 CESEDİ YAKILAN AKADEMİSYEN SÖZER'İN DAVASI; SANIK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
? İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız (32) üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin.
- 06.04.2022 06 Nis 13:17 Son dakika haberi: Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin davada tanıklar dinlendi
Gelen son dakika haberine göre İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın, yargılanmasına devam edildi.
- 06.04.2022 06 Nis 13:17 Mazbatalarını alıp saldırıya uğrayan Başkan Azman'ı ziyaret etti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Marangozlar Mobilyacılar İnşaatçılar Mobilya İşleri ile Uğraşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini kazanan Metin Yüksel ve ekibi kısa süre önce silahlı saldırıya uğrayan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ı ziyaret etti.
- 06.04.2022 06 Nis 13:07 Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyecek
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa etmeyeceği, ülkenin siyasi ve ekonomik kriziyle yüzleşeceği bildirildi.
- 06.04.2022 06 Nis 12:34 Cesedi yakılan akademisyen Sözer'in davası; sanık suçlamayı kabul etmedi
İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız (32) üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin.
- 06.04.2022 06 Nis 12:21 Ukrayna savaşı: ABD ve AB, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, yeni yaptırımların Rusya'nın finansal kuruluşlarını ve devlete ait kurumlarının yanı sıra Rus oligarkları ve yetkilileri hedef alacağını söyledi.
- 06.04.2022 06 Nis 12:20 Başkan Soykan: "Akyazı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz"
Akyazı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında 3 yıllık çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Hemşerilerimizden aldığımız destekle Akyazı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
- 06.04.2022 06 Nis 11:23 CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hatay ve yakın bölgedeki bazı yerlerde don olayı yaşandığını ve meyve üreticilerinin zarar gördüğünü belirterek "Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin meyve üreticilerinin bu zararının derhal ama derhal afet kapsamında düşünülerek desteklenmesi, zararlar tespit...
- 06.04.2022 06 Nis 11:17 Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı
Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.
- 06.04.2022 06 Nis 11:07 Muş esnafı "gün parası"yla 17 yıldır dayanışma örneği sergiliyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir grup esnaf, Aksungur Mahallesi Muhtarı ve esnaf Erhan Çakar'ın öncülüğünde başlatılan "gün uygulaması"nı 17 yıldır sürdürüyor.
- 06.04.2022 06 Nis 11:02 EMEKLİLER DERNEĞİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDA 15 MİLYON LİRALIK VURGUN İDDİASI
ADANA'da kredi çekemeyen dernek üyesi emeklileri, iş birliği yaptıkları kömür işletmecisine yönlendirip yüksek faizle borç aldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı A.Ç.
- 06.04.2022 06 Nis 10:36 Görme engelli vatandaş tefeci mağduru: Senedi 22 bin sandı 42 bin çıktı
İzmir'de, arkadaşının yerine bankadan kredi çeken ve arkadaşının taksitleri ödememesiyle mağdur olan görme engelli vatandaş, çareyi tefeciden borç almakta buldu.
- 06.04.2022 06 Nis 10:34 BM'nin Lübnan'daki hastane ve su tesislerine yakıt desteği sona erdi
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki hastane ve su tesislerine Eylül 2021'den bu yana sağladığı akaryakıt desteğinin sona erdiğini duyurdu.
- 06.04.2022 06 Nis 10:33 Şekerbank'tan Sodexo üye iş yerlerine "avantajlı destek paketi"
Şekerbank, yeme-içme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal ihtiyaçlarına destek olmak üzere Sodexo ile iş birliği gerçekleştirdi.
- 06.04.2022 06 Nis 10:30 Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
- 06.04.2022 06 Nis 09:53 Emekliye yazın bile kömür satmışlar
Emekliye yazın bile kömür satmışlar Adana polisinin yaptığı operasyonda tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı öne sürülen emekliler derneği başkanı ve üyelerinin yazın bile emekliye kömür satışı yapılmış gibi gösterip para aldıkları iddia edildi.
- 05.04.2022 05 Nis 23:31 Thodex iddianamesi kabul edildi! Detaylar dikkat çekti
Thodex soruşturması kapsamında Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında 12 bin 164 yıldan 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
- 05.04.2022 05 Nis 22:52 Çin'in Czbank'ı 2021'de Yüzde 2,75 Net Kar Artışı Bildirdi
BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Yıllık mali tablosuna göre, banka dönem içinde hissedarlara ait net karını, 12,65 milyar yuan (yaklaşık 1,99 milyar ABD doları) seviyesinde açıkladı. Bankanın işletme gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,19 artarak 54,47 milyar yuan olarak gerçekleşti. Banka, küçük ve mikro işletmelere verilen kapsayıcı kredilerin, bir önceki yıla göre yüzde […]
- 05.04.2022 05 Nis 20:50 Mahmut Asmalı: "MÜSİAD İdlib Köyü'nde 600 ev, sahiplerine teslim edilecek"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur stabil olduysa faiz de gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz.
- 05.04.2022 05 Nis 19:27 "Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulunda, "vergi ve ekonomi paketi"ni içeren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü...
- 05.04.2022 05 Nis 18:57 Canik Belediyesi'nin 2021 faaliyet raporu onaylandı
Canik Belediyesi'nin 2021 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
- 05.04.2022 05 Nis 18:23 Thodex iddianamesi kabul edildi
Kripto para borsası Thodex'e ilişkin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 40 bin 564'er yıl hapis cezası talep edilen iddianame mahkemece kabul edildi.
- 05.04.2022 05 Nis 17:53 İlkadım'da 20 milyon TL'lik kredi talebi meclise takıldı
İlkadım Belediyesi meclis toplantısında 20 milyon TL'lik kredi talebi uygun görülmedi.
- 05.04.2022 05 Nis 17:47 Thodex iddianamesi kabul edildi
Thodex iddianamesi kabul edildi Kripto para borsası Thodex'e ilişkin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 40 bin 564'er yıl hapis cezası talep edilen iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.
- 05.04.2022 05 Nis 17:39 Thodex iddianamesi kabul edildi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıl 562'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
- 05.04.2022 05 Nis 17:35 Sri Lanka'da 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı
Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi.
- 05.04.2022 05 Nis 17:34 THODEX İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
- 05.04.2022 05 Nis 17:33 Son dakika haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Rusya'ya yönelik "5. yaptırım paketi" açıklaması
Son dakika haberler: . Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya karşı hazırlanacak 5. yaptırım paketinde sert önlemlerinin yer alacağını söyledi.
- 05.04.2022 05 Nis 17:32 Çin'de Yılın İlk Çeyreğinde Kredi Talebi Arttı
BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Çin Merkez Bankası'nın bankacılık inceleme raporuna göre, söz konusu dönemde imalat, altyapı, toptan satış ve perakendenin yanı sıra gayrimenkul dahil olmak üzere çok sayıda sektörde kredi talebi geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla artış kaydetti. Raporun ayrıntılarına bakıldığında, altyapı sektöründe kredi talebini ölçen endeks geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla 6,5 yüzde […]
- 05.04.2022 05 Nis 16:55 Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 öğrenci taburcu edildi
ÇORUM'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- 05.04.2022 05 Nis 16:48 Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonundan yeni sanayi siteleri ihtiyacına ilişkin açıklama
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Necdet Heppekcan, "Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) arsa tahsisleri yapıldığı gibi, küçük sanayi sitelerine de bu imkan verilmeli. Bu alanların imara açılması ve yapılan sanayi sitelerinin bakanlıklar tarafından da desteklenmesi gerekiyor.
- 05.04.2022 05 Nis 16:39 Lübnan Merkez Bankası Başkanı, "iflas" iddialarını yalanladı: Yanlış anlaşıldı
Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami'nin ülke ekonomisine dair "Merkez Bankası iflas etti" açıklamasını yalanladı.
- 05.04.2022 05 Nis 16:26 Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir
Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidirCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini hatırlatarak, "TÜİK, doğruları söylemiyor.
- 05.04.2022 05 Nis 16:09 Kürsüye sebzeleri koydu ve TBMM'de hayat pahalılığını türlü yemeğiyle anlattı: Bir kişinin doyacağı türlünün maliyeti 50 TL
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kürsüye marketten satın aldığı tek parçalık sebzeleri yerleştirdi. Gürer tarım ve gıda ürünlerindeki fiyat artışını anlattığı konuşmasında "Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lirayı buldu" dedi.
- 05.04.2022 05 Nis 14:19 Fibabanka ile Paynet KOBİ ve tüketicilere yeni ödeme yöntemi sunuyor
Fibabanka, yenilikçi tahsilat çözümleri sunan Paynet ile iş birliği anlaşmasına imza attı.
- 05.04.2022 05 Nis 13:31 DS 9'a özel 3 yıl servis sözleşme hediyesi
DS Automobiles, premium segmentte kullandığı malzemeleri, konforu ve teknolojisi ile rakiplerinden ayrılan modellerinin avantajlı satış koşullarını nisan ayında da taçlandırmayı sürdürüyor.
- 05.04.2022 05 Nis 13:04 Samsun TSO'dan iş birliği protokolü
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bir özel banka ile 'iş birliği protokolü' imzaladı.
- 05.04.2022 05 Nis 12:37 Akbank'tan emeklilere özel promosyon
Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 2 bin 750 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
- 05.04.2022 05 Nis 12:36 Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 2022 yılı ilk 3 ayında 334 milyon 547 bin 192 dolara ulaştı
Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatının 2022 yılı ilk 3 ayında 334 milyon 547 bin 192 dolara ulaştığı belirtildi.
- 05.04.2022 05 Nis 12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldığı ürünler artık yüzde 273 daha pahalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında gıda fiyatlarına bakmak için Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapmıştı. Erdoğan'ın alışverişindeki atıştırmalıkların fiyatı aradan geçen 7 ay içinde yüzde 273'e varan artış gösterdi.
- 05.04.2022 05 Nis 12:13 Sigorta şirketleri, 2021'de sigortalıların 1,6 milyar TL kredi borcunu kapattı
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, hayat sigortası şirketlerinin 2021'de sigortalıların 1,6 milyar TL kredi borcunu kapatmasına ilişkin, "Talihsiz olaylar manevi açıdan olduğu kadar maddi açıdan da bireylerde, ailelerde büyük sıkıntılara yol açıyor.
- 05.04.2022 05 Nis 11:38 Mustafakemalpaşa'nın altyapısı güçleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa'da 326 kilometrelik içme suyu hattının sil baştan yenileneceği projeye devam ederken, şimdi de yaklaşık 138 milyon TL maliyet ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan yeni bir çalışma başlattı.
- 05.04.2022 05 Nis 11:25 Kütahya'da ruhsatı olmayan, sigara içilen ve ruhsatsız tabanca bulunan işyeri kapatıldı
Kütahya'da faaliyet gösteren bir işyerinde "Kumar Oynanmasına Yönelik" yapılan denetimlerde ruhsatı olmayan, yoğun sigara dumanı olan ve ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirilen işyeri Zabıta Müdürlüğünce mühürlendi.
- 04.04.2022 04 Nis 19:24 IFC'den Kordsa'ya 110 milyon dolarlık finansman
Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmak, imalat sanayisini güçlendirmek ve istihdam yaratılmasına yardımcı Kordsa'ya 110 milyon dolarlık uzun vadeli finansman sağlayacak.