Kuşadası Kooperatifi'ne Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Kooperatifi'ne Operasyon

Kuşadası Kooperatifi\'ne Operasyon
30.06.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne operasyon, başkan gözaltına alındı.

KUŞADASI Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltı alındı. Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz şekilde ekspertiz ücreti alındığı, ayrıca görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, kooperatifte yer alan bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Öten'in götürüldüğü İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Kuşadası, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Kooperatifi'ne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Manchester City’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca
İmamoğlu ile Böcek’in görüşmesinin tanığı Yasin Yellice ifade verdi İmamoğlu ile Böcek’in görüşmesinin tanığı Yasin Yellice ifade verdi
Validen kumar çıkışı: Eşime bile mesaj geliyor Validen kumar çıkışı: Eşime bile mesaj geliyor
Uğurcan Çakır’ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

13:27
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:35:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Kooperatifi'ne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.