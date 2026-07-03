Özgür Özel Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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Özgür Özel Esnafın Sorunlarını Dinledi

Özgür Özel Esnafın Sorunlarını Dinledi
03.07.2026 17:36
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da sanayi esnafıyla buluşarak kredi sorunlarına değindi.

SANAYİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu. Özel, sanayi sitelerindeki küçük esnafın sorunlarına değinerek, "Özellikle krediye erişim, finansmana erişim en büyük sorun olarak ortaya çıkıyor. Maalesef pandemide yaşadığımız bir şeyi hatırlatmak isterim. Pandemide, Esnaf Kefalet Kooperatifleri ki bence çok önemli bir yapı Esnaf Kefalet Kooperatifleri. Yüzde 8-9 faizle kredi verdi. Aynı günlerde büyük sanayicilere, zenginlere de zorla Kredi Garanti Fonu'ndan kredi kullandırdılar. O da yüzde 8'di. İhtiyacı olana KGF'den verilen helal olsun. Bir firmayı batmaktan kurtardıysa, istihdamın sürmesini sağladıysa KGF iyi bir iş. Ama KGF ile öyle bir para dağıttılar ki yüzde 8 ile. Büyük iş adamları örneğin uçakları sıfırladılar, yalılar alındı, yatlar yenilendi, katlar çoğaldı. Pandemi bitti, bunlar KGF'yi yüzde 8 ile geri ödediler. Pandemi bitti, esnafa kefalet yüzde 8'le 9'la kullandırdığı krediyi yüzde 25'e çıkardı. Bir tarafta esas desteklenmesi gerekenlere, 'Faizler arttı siz de vereceksiniz' ama diğer tarafta Kredi Garanti Fonu'nda özel uçaklara, yatlara, kotralara giden para 8'de sabit tutuldu hepimizin sırtından" ifadelerini kullandı.

'FAİZSİZ KREDİLER VERMEK LAZIM'

Sanayilerdeki en büyük sorunun ekipman olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Yıllar geçiyor, teknoloji ilerliyor. Rekabet için ekipmanların yenilenmesi lazım. Aracın, gerecin, cihazın, üretim cihazlarının yenilenmesi lazım. Bunlarla ilgili düşük faizli değil, faizsiz krediler vermek lazım. Çalıştıkça yıllar içinde ödenecek şekilde bunların taksitlendirilmesi lazım. Bundan 20 yıl 30 yıl önce bu konuda çok önemli adımlar atılabiliyorken, maalesef bu iktidar döneminde bu işler artık unutulmaya başlandı. Kendi işini yapanlar ancak yanındaki çalışanın maaşını ödemek, vergiyi ödemek, kendi evini geçindirmek için teknolojiye veya kendi aletlerine yatırım yapamadıkları için zaman içinde geride kalıyorlar. ya da işte modern tezgahlarda üretilenler kalite kontrolden geçiyor, diğerleri mal kabullerden geçmemeye, kabul edilememeye başlıyor. Böyle sorunlar var. Bunları yakından takip ediyoruz" dedi.

'HAYATINDA İLK KEZ MAĞLUBİYETLE TANIŞTIRDIK'

CHP'li 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yaptıklarını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ı da hayatında ilk kez mağlubiyetle tanıştırdık. O gün bugündür çeşitli oyunlarla, kumpaslarla, yargı oyunlarıyla huzur vermemeye çalışıyorlar. Partinin cumhurbaşkanı adayını hapse atıyorlar. Partinin binasını polisle ele geçiriyorlar İstanbul'da, Ankara'da. Partinin genel başkanını değiştiriyorlar, 6 yıl öncesine götürüyorlar seçimi. Tam pandemideki maskeli bir seçimin sonucundan partiyi yönettirmeye çalışıyorlar. Son 4 kazandığımız kurultayı yok saymaya çalışıyorlar. Neden bu? Hiçbir partiye yapılmayan niye bize yapılıyor? Hiçbir genel başkana yapılmayan niye bana yapılıyor? Bir tane sebebi var; iktidarı değiştirme kararlılığı. Dediler ki bana 'Gel, Ankara'dan siyaset yap. Türkiye'yi gezme, haftada iki tane miting yapma.'"

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Kastamonu, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

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