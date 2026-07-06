Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak
06.07.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankalar, kredi kartı yıllık üyelik ücretlerini yeni dönemde ortalama yüzde 60 artırdı. Bazı premium kartlarda aidatlar binlerce liraya ulaşırken, tüketiciler aidatsız kart talebinde bulunabiliyor. Bankanın ücret iadesini kabul etmemesi halinde ise e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne ücretsiz başvuru yapılarak aidatın geri alınması mümkün oluyor.

Bankalar, kredi kartı yıllık üyelik ücretlerini yeni dönem tarifeleriyle birlikte güncelledi. Yapılan artışlar, kart sahiplerinin hesap özetlerine yansımaya başladı.

Kartın özellikleri ve bankaların fiyat politikalarına göre değişen ücretlerde ortalama artış oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

PREMİUM KARTLARDA ÜCRETLER BİNLERCE LİRAYA ÇIKTI

Yıllık üyelik ücretleri bankadan bankaya farklılık gösterirken, özellikle ek avantajlar sunan premium kartlarda aidat tutarları dikkat çekici seviyelere yükseldi.

Standart kartlarda daha düşük ücretler uygulanırken, yüksek limitli ve ayrıcalıklı hizmet sunan kartlarda yıllık aidatlar binlerce lirayı bulabiliyor.

AİDATSIZ KART SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Mevzuat gereği bankalar, müşterilerine yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı seçeneği sunmak zorunda.

Yıllık aidat ödemek istemeyen kullanıcılar, mevcut kartlarını aidatsız kredi kartıyla değiştirmek için bankalarına başvurabiliyor.

AİDAT İADESİ İÇİN ÖNCE BANKAYA BAŞVURU

Ekstresinde yıllık kart ücreti gören tüketicilerin ilk olarak bankalarıyla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Müşteri memnuniyetini korumak isteyen bazı bankalar, belirli bir harcama sözü verilmesi veya otomatik ödeme talimatı oluşturulması karşılığında aidatı iptal edebiliyor. Bazı durumlarda ise ücret kadar puan ya da kart bakiyesi tanımlanabiliyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA HAKEM HEYETİNE BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Bankayla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde tüketiciler, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne ücretsiz başvuru yapabiliyor.

Başvurularda, yıllık kart ücretinin yer aldığı hesap özeti ve ilgili belgeler inceleniyor. Sözleşmede tüketici aleyhine haksız şart bulunduğunun tespit edilmesi halinde, hakem heyetleri aidatın iadesine karar verebiliyor.

Tüketici Hakem Heyeti, E-Devlet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Resmen açıklandı Almanya Milli Takımı’nda Klopp dönemi başlıyor Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor
Dünya Kupası’na damga vuran hikaye Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış Dünya Kupası'na damga vuran hikaye! Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış

11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
09:11
Ekmekte yeni dönem Büyük fırınlara düzenleme geliyor
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 11:44:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.