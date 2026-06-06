ABD Kongresi kripto para vergisini masaya yatırıyor - Son Dakika
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ABD Kongresi kripto para vergisini masaya yatırıyor

ABD Kongresi kripto para vergisini masaya yatırıyor
06.06.2026 12:17
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ABD Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi, kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin yedi taslak yasa metnini 9 Haziran Salı günü yapılacak duruşma öncesinde yayımladı. Taslaklar stablecoin, staking, madencilik ve küçük tutarlı işlemler için raporlama yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Taslak metinler arasında küçük tutarlı kripto işlemler için sermaye kazancı raporlama muafiyeti, staking ve madencilik gelirlerine vergi açıklığı getirilmesi, ağ işlem ücretleri için de minimis sınırı belirlenmesi ile kazanç-kayıp hesaplamalarının basitleştirilmesi öne çıkıyor. Komiteyi Cumhuriyetçi Jason Smith yönetiyor.

The Digital Chamber CEO'su Cody Carbone, taslak metinleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek salı günkü duruşmanın önerileri güçlendirme ve iki partili vergi çalışmasını ilerletme açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Carbone, "Dijital varlık vergi açıklığı sağlanmadıkça sektörün yurt içine tam anlamıyla taşınması mümkün olmaz." ifadesini kullandı.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis'in Temmuz 2025 taslağına dayanan federal öneri öne çıkıyor. Teklif kapsamında 300 doların altındaki kripto işlemlerinden elde edilen kazanç veya kayıplar vergiden muaf tutulacak. Dijital varlık ödünç verme işlemleri de vergi dışı bırakılacak. Temsilciler Meclisi'nde ise PARITY Yasası, dolara sabitlenmiş stablecoin işlemlerinde 200 dolarlık muafiyet eşiği getirmeyi hedefliyor. Kongre'de kripto vergi düzenlemelerinin yasalaşabilmesi için iki partili destek gerekiyor.

İLLİNOİS KRİPTO İŞLEMLERİNİ VERGİLENDİRİYOR

Illinois Genel Meclisi, 56 milyar dolarlık eyalet bütçesini dijital varlıklara yönelik vergi maddelerini kapsayacak biçimde onayladı. Bütçe Vali JB Pritzker tarafından imzalanırsa kayıtlı borsacılar aracılığıyla gerçekleştirilen kripto işlemlerinde binde 2 oranında vergi uygulanacak. Bu borsacıların ayrıca eyalete kayıt yaptırması zorunlu tutulacak. Federal arenada ise geçen vergi sezonunda ABD Gelir İdaresi'nin devreye soktuğu yeni kripto raporlama sistemi yatırımcılar arasında kafa karışıklığı yaratarak mevcut düzenleme boşluklarını gözler önüne sermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Madencilik, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Kongresi kripto para vergisini masaya yatırıyor - Son Dakika

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