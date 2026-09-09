ABD\'de kripto yasası için geri sayım başladı

ABD Senatosu, bir aydan uzun süren aranın ardından 14 Eylül Pazartesi günü yasama çalışmalarına dönecek. Cumhuriyetçi çoğunluk lideri John Thune, Dijital Varlık Piyasası Netliği Yasası'nın (CLARITY) gündeme alınmasına ilişkin usul oylamasını 15 Eylül Salı gününe koydu. Tasarının ilerlemesi için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçilerin 53 senatörünün tamamı destek verse bile en az yedi Demokrat ya da bağımsız senatörün oyuna ihtiyaç duyuluyor. Senato'nun aradan döndüğü 14 Eylül ile yıl sonu arasında yasama faaliyeti için planlanmış toplam 36 günü bulunuyor.

Lummis, 6 Eylül'deki uyarısında yasa başkanın masasına ulaşamazsa sıradaki fırsatın 2030'a kadar gelmeyebileceğini söyledi. Lummis ayrıca 2026'da yeniden aday olmuyor. Kasımdaki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesi ile 33 olağan ve iki özel seçim olmak üzere toplam 35 Senato sandalyesi yarışacak. Tahmin piyasası Kalshi'ye göre Demokratlar Meclis çoğunluğunu geri almaya favori, Senato yarışı ise başa baş görünüyor.

Cumhuriyetçiler 2024 seçimlerinde Senato, Temsilciler Meclisi ve Başkanlığı birden alarak stablecoinleri düzenleyen GENIUS Yasası gibi düzenlemeleri geçirmişti. Kontrolün el değiştirmesi, gelecek yıldan itibaren Cumhuriyetçileri Demokratların şartlarıyla yasa görüşmeye zorlayabilir.

KRİPTO DESTEKLİ KOMİTELER SEÇİMLERE MİLYONLAR AKITTI

Kripto sektörü, adayları desteklemek veya karşı kampanya yürütmek için siyasi eylem komitelerini (PAC) kullanıyor. Kripto borsası Coinbase ve Ripple Labs'ın desteklediği Fairshake ile bağlantılı komiteler, sektörün "kripto yanlısı" olarak nitelediği adayları destekliyor. Ohio Demokratı ve Senato Bankacılık Komitesinin eski başkanı Sherrod Brown, 2024'te koltuğunu kaybetti. O yarışta Fairshake ve bağlantılı gruplar, Brown'a karşı ve Cumhuriyetçi Bernie Moreno lehine milyonlarca dolarlık reklam harcaması yaptı. Brown şimdi, JD Vance'in 2025'te başkan yardımcılığı görevine geçerken boşalttığı koltuğun kalan görev süresi için Cumhuriyetçi Jon Husted'a karşı özel seçimde yarışıyor.

Fairshake her zaman başarılı olmadı. Mart ayında Illinois Vali Yardımcısı Juliana Stratton, sektörün finanse ettiği saldırı reklamlarına rağmen Illinois'daki Demokrat Senato ön seçimini kazandı. GENIUS ya da CLARITY gibi yasa tasarılarına oy veren mevcut vekiller genellikle kripto komitelerinden destek buldu. Bu yasalara eleştirel yaklaşanlar ise olumsuz reklamlarda hedef alındı.

Massachusetts'in 4. bölgesinde Temsilci Jake Auchincloss'a karşı ön seçime giren Demokrat aday Jason Poulos, "Auchincloss CLARITY yasasına oy verdi, kripto sektörünün onun yeniden seçilmesini güçlü biçimde desteklemesi de bunu açıklıyor." dedi. Fairshake ile bağlantılı Protect Progress, Auchincloss'u destekleyen reklamlara yaklaşık 189 bin dolar harcadı. Poulos, sektörden gelen dış paranın "bu oligarkların temsilimiz üzerinde aşırı etki kurması" anlamına geldiğini savundu.

TRUMP'IN VETO YETKİSİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR

Demokratlar kasımda iki meclisi de alsa, Trump'ın başkanlık dönemi Ocak 2029'a kadar devam edecek. Trump, Kongrenin kabul ettiği bir kripto yasasını veto etme yetkisini koruyacak. Böyle bir vetoyu aşmak için hem Temsilciler Meclisi'nin hem Senato'nun üçte iki çoğunlukla oy vermesi gerekecek.

ABD'nin iki büyük piyasa düzenleyicisinin başında Trump'ın aday gösterdiği isimler bulunuyor. SEC Başkanı Paul Atkins Nisan 2025'te, CFTC Başkanı Michael Selig ise Aralık 2025'te göreve başladı. Her ikisi de Kongre bu yıl CLARITY'yi ilerletemezse dijital varlık düzenlemelerini kurumlarının mevcut yetkileriyle sürdürecekleri sinyalini verdi.