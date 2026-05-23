ABD'nin Bitcoin rezerv tasarısı yeniden masada

23.05.2026 14:08
ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan iki partili yeni yasa tasarısı, federal hükümetin Bitcoin varlıklarını stratejik rezerve aktararak en az 20 yıl kilitleme şartı getiriyor. 'American Reserve Modernization Act 2026' adlı tasarı, daha önce gündeme gelen 1 milyon Bitcoin satın alma hedefini kapsama almıyor.

Düzenleme, Alaska Cumhuriyetçi temsilcisi Nick Begich tarafından, Maine Demokrat temsilcisi Jared Golden eş liderliğinde sunuldu. 'ARMA' kısaltmasıyla anılan tasarı, Stratejik Bitcoin Rezervi'nin yanı sıra federal hükümetin Bitcoin dışındaki kripto varlıkları için ayrı bir Dijital Varlık Stoku oluşturuyor ve her iki yapı Hazine yönetiminde toplanıyor.

Tasarıya göre rezerve aktarılan tüm Bitcoinler en az 20 yıl boyunca rezervde kalacak. Bu süre içinde varlıkların "satışı, takası, açık artırmaya çıkarılması, ipotek edilmesi ve başka şekilde elden çıkarılması" hiçbir nedenle yapılamayacak. Kilitleme süresi dolduktan sonra Hazine bakanı, iki yıllık dönemler içinde rezervin yüzde 10'una kadar olan kısmının satışını önerebilecek.

Ohio Cumhuriyetçi temsilcisi Mike Rulli açıklamasında, "Amerika stratejik dijital varlıkları satmamalı. Onları gelecek için güvence altına almalıyız. Bu tasarı, Bitcoin'i modern bir rezerv stratejisinin parçası olarak sorumlu biçimde tutmayı zorunlu kılan uzun vadeli bir yaklaşım sunuyor." sözlerini kullandı.

Düzenleme, Başkan Donald Trump'ın geçen yıl imzaladığı ve federal hükümetin cezai ve hukuki müsadereler yoluyla halihazırda elinde bulundurduğu Bitcoin ve diğer kripto paralarla fonlanan Bitcoin rezervi kararnamesi üzerine inşa edildi. Hazine Bakanı Scott Bessent ocak ayında bu planı yineledi.

Bessent o dönemde "Bu hükümetin politikası, zararlar karşılandıktan sonra ele geçirilen Bitcoin'i dijital varlık rezervimize eklemek yönünde. Bitcoin rezervinde bizim görüşümüze göre önce satışı durdurmak gerekiyor ki bunu yaptık. Ardından varlıkları ve varlık müsaderelerini ekleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

'ARMA' 1 MİLYON BTC HEDEFİNİ KALDIRDI

Tasarı, daha önce beş yıllık dönemde 1 milyon Bitcoin satın alma hedefini tartışmaya açan BITCOIN Yasası önerilerinden farklı olarak kesin bir alım hedefi belirlemiyor. Bunun yerine Hazine ve Ticaret bakanlıklarına ek alımların "bütçe nötr" mekanizmalar üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini araştırma görevi veriyor.

Tasarıda olası alım yöntemleri arasında Bitcoin dışındaki varlıkların çevrilmesi, altın sertifikası yeniden değerlemeleri, müsadere işlemleri, gümrük gelirleri ve eyaletlerle ortaklıklar yer aldı.

ÜÇ AYDA BİR REZERV KANITI ZORUNLU

ARMA, federal kurumların yürürlük tarihinden itibaren 60 gün içinde kontrollerindeki dijital varlıkların tam dökümünü sunmasını zorunlu kılıyor. Tasarı ayrıca üç aylık kamuya açık rezerv kanıtı raporları, bağımsız denetimler ve Kongre denetimi gibi mekanizmalar öngörüyor.

Arkham Intelligence verilerine göre ABD hükümetinin elindeki tüm kripto varlıkların güncel değeri yaklaşık 26 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Portföyün ağırlıklı bölümü Bitcoin, Ethereum ve USDT'den oluşuyor.

