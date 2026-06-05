ABD'nin büyük bankaları tokenize mevduat ağını kuruyor - Son Dakika
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ABD'nin büyük bankaları tokenize mevduat ağını kuruyor

ABD\'nin büyük bankaları tokenize mevduat ağını kuruyor
05.06.2026 17:07
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JPMorgan Chase ve Citigroup dahil ABD'nin büyük bankaları, tokenize mevduatları destekleyecek ortak bir ağı 2027'nin ilk yarısında hayata geçirmeyi planlıyor. Girişim, stablecoin şirketlerinin geleneksel finansa yayılmasına karşı bankaların verdiği kurumsal yanıt olarak öne çıkıyor.

Finans basınına yansıyan bilgilere göre ağı işletecek kuruluş, büyük bankaların ortak mülkiyetindeki özel sektör ödeme şirketi The Clearing House olacak. Şirketin sahipleri arasında JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Barclays, BNY ve Wells Fargo yer alıyor.

Bankalarda "köprü" ya da "zincir" adlarıyla anılan platform, tokenize mevduatların anlık hareketi ile 7/24 mutabakat sağlaması için tasarlandı. Platform aynı zamanda sınır ötesi ödemeleri ve kurumsal hazine yönetimini de kapsayacak.

STABLECOİNLERE KARŞI KURUMSAL YANIT

Bankalar bu girişimi stablecoin rekabetine kurumsal bir yanıt olarak konumlandırıyor. Kripto para tabanlı ödeme araçları kurumsal pazarda yer edinirken mevduatları düzenlenmiş kanallar içinde tutmak bankaların öncelikli hedefleri arasına girdi. Platform, stablecoinleri cazip kılan hız ve programlanabilirliği geleneksel bankacılık çerçevesinde sunmayı amaçlıyor.

The Clearing House CEO'su David Watson, girişimin bankalar için "büyük bir hamle" olduğunu ve sektörün zincir üstü ödemeler etrafında şekillenen "kökten farklı" bir geleceğe doğru ilerlediğini vurguladı. Ağın ilk kullanıcıları arasında ödeme ve hazine operasyonlarını optimize etmek isteyen büyük küresel şirketlerin yer alması bekleniyor.

Bu hamle, ABD bankalarının stablecoin mevzuatına karşı açıkça tutum aldığı bir dönemde gündeme geldi. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, mayıs ayı sonlarında bankaların Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası'nın (CLARITY) mevcut versiyonuyla mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. Dimon, getiri sunan ürünler sunmak isteyen kripto şirketlerinin bankacılık lisansı almasını savundu. Yasanın geçmesi halinde stablecoin ihraççıları kullanıcılara geleneksel mevduat faizine benzer bir getiri ödeyebilecek.

Dijital varlık altyapı şirketi Lydian'ın CEO'su Carl Grimstad bu hamleyi "değerin halihazırda aktığı yere verilen bir tepki" olarak nitelendirdi. Grimstad, "Bu duyuru, 7/24 programlanabilir mutabakatın giderek daha kritik bir konuma geldiğini gösteriyor." dedi.

WALL STREET'TE TOKENİZASYON HIZLANIYOR

Wall Street'in diğer büyük aktörleri de tokenizasyon adımlarını hızlandırıyor. 24 Mart'ta New York Borsası, tokenize hisse senedi ve ETF ihracına olanak tanıyacak Blockchain tabanlı altyapı geliştirmek için tokenizasyon platformu Securitize ile ortaklık kurdu. 18 Mart'ta SEC, Nasdaq'ın yüksek hacimli hisse senetlerinin tokenize versiyonlarının alım satımını kapsayan pilot projesine onay verdi. NYSE'nin ana şirketi Intercontinental Exchange (ICE), ocak ayında 7/24 işlem, anlık mutabakat ve stablecoin tabanlı finansmanı destekleyecek tokenize menkul kıymet platformu planlarını duyurdu.

Asya'da da benzer adımlar atılıyor. Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, tokenize mevduatların devlet harcamalarında kullanılacağı bir pilot programı 16 Nisan'da açıkladı. Tam uygulamanın 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Bu gelişmelere paralel olarak JPMorgan, Kasım 2025'te kurumsal müşterilere yönelik dolar cinsinden mevduat token'ı JPM Coin'i Base Layer 2 üzerinde resmen başlattı. BNY ise ocak ayında kurumsal müşteriler için Blockchain tabanlı tokenize mevduat hizmeti devreye aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Citigroup, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin büyük bankaları tokenize mevduat ağını kuruyor - Son Dakika

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