Analistler Bitcoin'in 95 bin dolara giden yolu tartışıyor
Analistler Bitcoin'in 95 bin dolara giden yolu tartışıyor

05.05.2026 09:29
Son üç ayın en yüksek seviyesi olan 81.300 dolar seviyelerine ulaşan Bitcoin'de yatırımcılar hedeflerini yukarı taşıdı. Kripto analisti Michaël van de Poppe, düzeltme sonrası göstergelerin sıfırlandığını ve fiyatın 92-95 bin dolara "kolayca" ulaşabileceğini savunuyor.

Bitcoin 81 bin dolarlık yeni zirvesini gördü. Haftalık kapanış ocak sonundan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti ve Ekim 2025'ten bu yana 21 haftalık trend çizgisinin üzerindeki ikinci kapanış oldu.

Van de Poppe, "Bitcoin yukarı yönlü momentum için hazır görünüyor. 79 bin doların üzerindeki kırılım, önümüzdeki dönemde 86-88 bin dolara kadar kapıyı açıyor." dedi. Analist, şubattaki yaklaşık 60 bin dolarlık dibe dikkat çekerek bunu "varlığın tarihindeki en güçlü düzeltmelerden biri" olarak nitelendirdi. Göstergelerin sıfırlanması sayesinde ayı piyasası trendini kırmadan 92-95 bin dolara kolayca çıkılabileceğini savundu. Yükselişe cuma günkü 630 milyon dolarlık spot Bitcoin borsa yatırım fonu girişleri de zemin hazırladı.

AYI PİYASASI TARTIŞMASI PİYASAYI BÖLÜYOR

Bitcoin'in 80 bin dolara çıkması günlük grafikteki çok aylık ayı bayrağı formasyonunun geçerliliğini sorgulatıyor. Formasyon tamamlanırsa yeni makro diplere yol açabilir, kırılırsa boğa sinyali güçlenir.

BitBull, formasyonun tamamlanmak üzere olduğunu savunarak 60 bin dolar hedefli kısa pozisyon açacağını bildirdi. Crypto Storm ise 80 bin doların altında kalınması halinde yüzde 30-40 düşüşün sürpriz olmayacağını belirtti. Crypto Storm, "Bu yapıyı kaybederse derin bir düşüş tüm piyasayı etkiler. Görüşümü değiştiren tek şey 80 bin doların üzerinde temiz bir günlük kapanış olur." ifadesini kullandı.

Karşı tarafta boğa sinyalleri gören isimler yer alıyor. Jeff Sun, ocak sonundan bu yana ilk kez 80 bin doların geri kazanıldığına dikkat çekerek yapının ayı bayrağı olmadığını savundu. Fidelity Investments küresel makro direktörü Jurrien Timmer de Bitcoin'in 60 bin dolar bölgesinden toparlanmasını "bir sonraki büyük yükseliş dalgası için geniş bir taban inşası" olarak değerlendirdi.

FED İÇİNDE ÇATLAK DERİNLEŞİYOR

ABD-İran savaşının üçüncü ayına girerken enflasyon etkisi Fed yetkililerinin gündemini belirlemeye devam ediyor. Fed'in son faiz toplantısında dört üyenin karşı oy kullanması, 1990'ların başından bu yana en çekişmeli toplantı kararını ortaya çıkardı.

Mosaic Asset Company analizinde karşı oyların temel gerekçesinin toplantı açıklamasındaki gevşeme yanlısı dile yönelik olduğunu belirtti. Analize göre Fed'in gevşeme döngüsü şimdilik sona erdi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu yıl içinde faiz indirimi beklemiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 15 Mayıs'ta yerini Kevin Warsh'a bırakması da yaklaşıyor. S&P 500 geçen hafta rekor yenilese de Mosaic, enflasyonun hızlanması durumunda yüksek faizlerin hisse değerlemeleri üzerinde ciddi baskı yaratacağı uyarısında bulundu.

ANALİST PETROL RALLİSİNİN FİYATLANDIĞINI SAVUNUYOR

Emtia analisti Lukas Kuemmerle, İran savaşına rağmen petrolde arzın talebi aşacağı görüşünü savunuyor. Kuemmerle, "Brent son bir ayda üç kez mart-nisan zirvelerini test etti ve her seferinde geri çevrildi. Bu, boğa hikayesinin tamamen fiyatlandığı bir piyasanın klasik teknik davranışı." dedi. Goldman Sachs bile Hürmüz kesintisi tamamen fiyatlandığında Brent ortalamasını 85 dolar olarak öngörüyor.

Brent spot geçen hafta 2022'den bu yana ilk kez varil başına 120 doları aştıktan sonra geri çekildi ve haftaya 115 dolardan girdi. Petrol fiyatlarındaki olası düşüş, Bitcoin dahil riskli varlıklar için olumlu bir rüzgâr olabilir.

BİTCOİN TOPARLANMAYI DESTEKLİYOR

Bitcoin'in piyasa değerini gerçekleşen değerine oranlayan MVRV göstergesi 1,45 seviyesine yükseldi. Bu, 2026 başından bu yana en yüksek okuma. CryptoQuant analisti Arab Chain, göstergenin piyasanın yılın ilk aylarındaki düşüş ve yeniden dengelenme sürecinin ardından momentumunu geri kazandığına işaret ettiğini belirtti.

MVRV göstergesi şubatta Bitcoin'in 60 bin dolara düştüğü dönemde 1,1 seviyesine kadar gerilemişti. Arab Chain, göstergenin yükselişinin sürmesi halinde piyasanın daha güçlü ve olgun bir yükseliş aşamasına girebileceğini kaydetti.

