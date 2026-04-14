Avrupa Merkez Bankası tokenizasyona onay verdi - Son Dakika
Avrupa Merkez Bankası tokenizasyona onay verdi

Avrupa Merkez Bankası tokenizasyona onay verdi
14.04.2026 15:42
Avrupa Merkez Bankası (AMB), tokenizasyonun AB sermaye piyasalarında verimliliği artırabileceğini açıkladı. Ancak bu faydaların hayata geçebilmesi için merkez bankası parasının takas altyapısına dahil edilmesi, sistemlerin birlikte çalışabilir olması ve düzenlemelerin "güçlü ve destekleyici" biçimde kurgulanması şartı konuldu.

AMB'nin yayımladığı bültene göre dağıtık defter teknolojisi (DLT), AB'nin tasarruf ve yatırım birliğinin derinleşmesine katkı sağlayabilir. Bülten, tokenizasyon ile DLT'nin "kavramdan erken ölçekli uygulamaya geçtiğini" belirterek faydaların ancak AB politika çerçevesinin yeni risklerle eş adım yürümesiyle gerçekleşebileceğini aktardı.

Bültendeki bir çalışma, tokenize varlıkların ihraçtan takas sürecini nasıl yeniden şekillendirebileceğini inceledi. Menkul kıymetlerin ve nakidin uyumlu defterlere taşınmasıyla birlikte kurumsal aksiyonların otomasyonu, çok sayıda aracıya ve eski sistemlere dayanan mevcut süreçleri kısaltabilir. Verimlilik kazanımlarının güvenle gerçekleşebilmesi için ticari banka parası ya da özel ihraçlı tokenlar yerine merkez bankası parasıyla takas yapılması gerektiği uyarısı yapıldı.

TAHVİL PİYASASINDA İLK BULGULAR

Ayrı bir çalışmada tokenize tahvil piyasası ele alındı. Erken bulgular, bu enstrümanların geleneksel formatlara kıyasla borçlanma maliyetlerini düşürebildiğini ve alış-satış farkını daraltabildiğini gösteriyor. Avantajların operasyonel verimlilikten, ayrıca takas ve teminat yönetimindeki artan şeffaflıktan kaynaklandığı ifade edildi. Çalışma sonuçların henüz sınırlı sayıda ihraçtan elde edildiğini ve tokenizasyon ölçeklendikçe bu kazanımların kalıcı olup olmayacağının yakından izlenmesi gerektiğini de altını çizdi.

STABLECOIN VE PARA PİYASASI FONLARI GÜNDEMDE

Bülten, tokenize para piyasası fonlarını ve avro cinsinden stablecoinleri zincir üstü nakit araçlarının iki paralel deneyi olarak mercek altına aldı. Para piyasası fonlarının tanıdık likidite ve kaçış risklerini büyük ölçüde yineleyeceği ancak yeni operasyonel kırılganlıklar ekleyeceği değerlendirildi.

MiCA uyumlu avro stablecoinlerinin ise devlet tahvillerine yönelik talebi yeniden şekillendirebileceği belirtildi. Bu enstrümanların ihraççıların mevduat ve rezerv gerekliliklerini nasıl karşıladığına bağlı olarak türbülanslı piyasalarda bir likidite tamponu ya da bankacılık sektörüne bulaşmanın yeni bir kanalı işlevi görebileceği uyarısında bulunuldu.

Beş çalışmayı kapsayan bülten boyunca AMB'nin tutumu değişmedi. Tokenizasyon entegre bir sermaye piyasası vizyonunu destekleyebilir. Politika, ihtiyati kurallar ve merkez bankası altyapısının eş zamanlı gelişmesi ise zorunlu koşul olarak öne çıktı.

Son Dakika Kripto Para Avrupa Merkez Bankası tokenizasyona onay verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Avrupa Merkez Bankası tokenizasyona onay verdi - Son Dakika
Advertisement
