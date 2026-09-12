Avrupa'dan Polymarket ve Kalshi hamlesi - Son Dakika
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Avrupa'dan Polymarket ve Kalshi hamlesi

Avrupa\'dan Polymarket ve Kalshi hamlesi
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Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Polymarket ile Kalshi'nin Avrupa Birliği'nde olay sözleşmeleri pazarlamak için gereken yetkilere sahip olmadığını bildirdi. Kurum, platformların ülke ve VPN engellerinin yeterliliğini de sorguladı.

ESMA'nın 10 Eylül'de yayımladığı risk raporuna göre tahmin piyasalarındaki sözleşmeler, özelliklerine bağlı olarak farklı kurallara tabi tutuluyor. Bazı sözleşmeler MiFID II kapsamında finansal araç sayılırken Blockchain tabanlı olanlar MiCA kapsamına girebiliyor. Diğer sözleşmeler ise ülkelerin kumar mevzuatına göre değerlendirilebiliyor.

Kurum, bu nedenle olay sözleşmelerinin Avrupa Birliği'nde pazarlanması ve satılmasının genel olarak izin gerektirdiğini belirtti. Raporda, piyasanın en büyük tahmin platformlarının söz konusu izinlere sahip olmadığı ifade edildi. Finansal araç kabul edilen sözleşmeler ayrıca ikili opsiyonlara yönelik ulusal kısıtlamalarla karşılaşabiliyor.

ESMA ÜLKE VE VPN ENGELLERİNİ SORGULADI

Polymarket ve Kalshi, bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların emir vermesini engelliyor. ESMA, kısıtlamaların neden bütün üye ülkeleri kapsamadığının belirsiz olduğunu kaydetti. Kurum, kullanıcıların VPN aracılığıyla platformlara ulaşabildiğine de dikkat çekti.

Her iki platform da VPN kullanımını yasaklıyor ve tespit edilen hesapları engelleyebiliyor. ESMA'ya göre bu önlemlerin uygulamada ne ölçüde etkili olduğu bilinmiyor. Malta ise tahmin piyasalarına özel bir düzenleyici çerçeve hazırlamayı değerlendiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.

ESMA İÇERİDEN BİLGİ RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Raporda piyasa bütünlüğüne ilişkin riskler de ele alındı. ESMA, özellikle Polymarket gibi Blockchain tabanlı platformlardaki sınırlı kimlik doğrulamasının şüpheli işlemleri izlemeyi zorlaştırdığını belirtti. Takma adlı hesaplar ve aynı kişiye ait birden fazla hesap, içeriden bilgiye dayalı işlemlerin, karşılıklı alım satımın ve eş güdümlü manipülasyonun tespitini güçleştirebiliyor.

Kurum bu risklere İran'a yönelik Şubat 2026 saldırılarından önce açılan bazı cüzdanların yaklaşık 1,2 milyon dolar kazanmasını örnek gösterdi. Fransa'da hava durumu sözleşmelerinin sonuçlandırılmasında kullanılan sensörlere müdahale edildiği şüphesi üzerine Météo-France'ın polise başvurması da raporda yer aldı.

ESMA verileri tahmin piyasalarındaki büyümenin ölçeğini de gösterdi. Kalshi'nin üç aylık işlem hacmi 2025'in son çeyreğinde yaklaşık 8,8 milyar dolara, Polymarket'in hacmi ise 12 milyar dolara ulaştı. Kalshi'de belirlenebilen işlemlerin yüzde 73'ünü spor sözleşmeleri oluşturdu. Polymarket'te siyasetin payı yüzde 29, sporun payı yüzde 19 ve kripto piyasalarının payı yüzde 15 olarak hesaplandı.

Kurum, tahmin piyasalarının Avrupa Birliği'ndeki kullanımının ABD'ye kıyasla hâlâ sınırlı olduğunu belirtti. Buna karşılık platformların kripto varlıklar, merkeziyetsiz finans, yapay zeka ve sosyal medya ile artan bağlantısı nedeniyle sektörün yakından izlenmesi gerektiği sonucuna vardı.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Avrupa'dan Polymarket ve Kalshi hamlesi - Son Dakika

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