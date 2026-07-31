Bakandan kripto yasası için çağrı: "ABD liderlik etmeli"

Bessent sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Senato'nun "bu dönüm noktası niteliğindeki yasayı 'şimdi' oylaması gerektiğini" yazdı. Bakan, Demokratları yasayı ilerletmekten korkmakla suçladı ve bu korkuyu Senatör Elizabeth Warren ile onun kurmaya söz verdiği "kripto karşıtı ordu" ile ilişkilendirdi. Bessent ise "Amerika ya liderlik edecek ya da etmeyecek. Bundan daha karmaşık değil." dedi. Bakan, paylaşımını Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'ya atfedilen bir sözle bitirdi: "Bana inanmıyorsanız ya da anlamıyorsanız, sizi ikna etmeye çalışacak vaktim yok, üzgünüm."

Bessent ayrıca yasadaki Blok Zinciri Düzenleyici Kesinlik Yasası (BRCA) bölümüne yönelik eleştirileri de reddetti. Bakana göre bu düzenleme, Hazine Bakanlığı'nın yönetimler boyunca değişmeyen köklü politikasını yasalaştırmaktan başka bir şey yapmıyor ve müşteri varlıklarını saklamayan geliştiriciler zaten hiçbir zaman kayıt yükümlülüğüne tabi olmadı. Bessent, yasanın tüketici korumasından yoksun olduğu yönündeki eleştirileri de gerçek dışı olarak niteledi.

ETİK HÜKÜMLERİ YASANIN ÖNÜNDEKİ ASIL ENGEL

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile Demokrat Senatör Ruben Gallego, perşembe sabahı etik hükümlerine ilişkin yeni bir uzlaşı metnini Beyaz Saray'a iletti. Aktarılan bilgilere göre metin, federal görevlilerin token ihraç etmesini ya da desteklemesini yasaklayan hükmün uygulama yetkisini yalnızca ABD Başsavcılığı yerine eyalet makamlarına da açıyor. Bu değişiklik, birçok Demokrat'ın ilk taslağa yönelik itirazlarını gidermeyi hedefliyor.

Etik tartışmasının merkezinde Başkan Donald Trump'ın kripto çıkarları bulunuyor. Trump'ın göreve başlamadan önce çıkardığı TRUMP adlı memecoin ve ailesinin World Liberty Financial projesindeki payı, Demokratların daha güçlü kurallar talep etmesine yol açtı. Geçen ay açıklanan mali belgelere göre Trump 2025'te kripto girişimlerinden 1,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Trump ve Beyaz Saray ise herhangi bir çıkar çatışmasını her zaman reddetti.

Trump'ın onayıyla geçen hafta yayımlanan taslak, kamu görevlileri ve eşlerinin dijital varlık ihraç etmesini yasaklıyor ancak diğer aile üyelerini kapsamıyor. Taslak uygulama yetkisini Adalet Bakanlığı'na bırakıyor ve kısıtlamaları Ocak 2029'da sona erdirecek bir hüküm içeriyor. Başkent'teki müzakerelere yakın bir kaynağa göre bu sona erme hükmü, etik düzenlemesini tümüyle işlevsiz kılıyor. Warren ise yasayı geçen hafta, "suçluların para taşımasını kolaylaştıracağı" ve "Trump'ın başkanlığından kazanç sağlamasını durdurmayacağı" gerekçesiyle eleştirmişti.

YASA GENİŞ DESTEK TOPLUYOR AMA TAKVİM DARALIYOR

Yasa geniş bir destek tabanı da buldu. Stand With Crypto gibi kuruluşların öncülük ettiği kampanya kapsamında bir milyondan fazla Amerikalı senatörlerine yasayı desteklediklerini iletti. 7,1 trilyon dolarlık varlık yöneten Fidelity temmuz sonunda yasaya destek verdi. Başta karşı çıkan Polis Kardeşlik Örgütü de düzeltmelerin ardından tutum değiştirerek yasayı destekledi.

Kripto yanlısı tutumuyla "Bitcoin Senatörü" olarak anılan Cumhuriyetçi Cynthia Lummis, gözden geçirilmiş metnin 100'den fazla Demokrat önceliğini içerdiğini söyledi ve yasanın aylar önce geçebileceğini savundu. Lummis şöyle konuştu: "Bu oyalama, bu bir o yanı bir bu yanı değiştirme çabası saçma. Oyuna getirilmekten yoruldum." Yasa, temsilciler meclisinden geçen yıl 294'e karşı 134 oyla, 78 Demokrat'ın da desteğiyle geçmişti. Senato Bankacılık Komitesi ise mayısta yasayı 15'e karşı 9 oyla onayladı. Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi bulunuyor ancak yasanın Senato'daki 60 oy eşiğini aşması için en az yedi Demokrat'ın desteğine ihtiyaç var.

Senato Çoğunluk Lideri John Thune, 7 Ağustos'taki tatilden önce yalnızca usule ilişkin bir oylamanın gündeme gelebileceğini belirtti. Yatırımcılar da yasanın bu yıl kanunlaşacağına temkinli yaklaşıyor. Tahmin piyasalarında yasanın geçme olasılığı 30 Temmuz'da yaklaşık yüzde 30 seviyesindeydi. Bu oran şubatta yüzde 82'ye ulaşmış, ardından müzakereler tıkanıp takvim daraldıkça gerilemişti. Bitcoin ise gün içinde 63 bin 252 ile 65 bin 40 dolar arasında hareket ettikten sonra 64 bin 767 dolar dolayında işlem gördü. Kripto paranın ölçülü tepkisi, yatırımcıların Bessent'in çağrısını henüz yasanın geçeceğinin garantisi olarak görmediğine işaret ediyor.