Binance MiCA sonrası yeni lisans görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Binance MiCA sonrası yeni lisans görüşmelerine başladı

Binance MiCA sonrası yeni lisans görüşmelerine başladı
09.07.2026 20:49
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Binance eş CEO'su Richard Teng, borsanın Yunanistan'daki MiCA lisans başvurusunu geri çekmesinin ardından bazı düzenleyicilerin borsayı kripto lisansı almaya davet ettiğini açıkladı. Teng görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu söyledi.

Singapur'daki bir konferansta konuşan Teng, davet eden ülkeleri açıklamaktan kaçındı. Borsa bir yandan Avrupa'ya yeni lisans yolları ararken bir yandan da Asya'daki düzenleyici varlığını genişletmeyi sürdürüyor.

MiCA, kripto şirketleri için Avrupa Birliği genelinde tek bir lisanslama çerçevesi oluşturuyor. Birliğin geçiş dönemi 1 Temmuz'da sona erdikten sonra Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, kripto şirketlerinin AB müşterilerine yalnızca MiCA yetkisine sahip bir kuruluş üzerinden hizmet verebileceğini, talep edilmemiş sınır ötesi işlemler için ise sınırlı istisnalar tanındığını bildirdi.

Binance, Yunanistan'daki MiCA lisans başvurusunu 24 Haziran'da geri çekmişti. Bu adım, Yunan düzenleyicilerin başvuruyu reddetmeyi planladığına dair haberlerin ardından geldi. Teng, "Bu bizi şaşırttı çünkü tamamen uyumlu bir başvuru sunmuştuk. Düzenleyiciler de bunu bize söyledi." ifadesini kullandı. Onayın neden sürekli ertelendiğini anlamadıklarını belirten Teng, kullanıcıların çok kısa bir geçiş süresiyle karşılaşmaması için başvuruyu geri çektiklerini aktardı.

KULLANICILARIN YÜZDE 70'İ BİREYSEL SAKLAMAYA GEÇTİ

Teng, birçok Avrupalı kullanıcının varlıklarını MiCA yetkili borsalara taşımak yerine kendi kontrolündeki cüzdanlarda tutmayı tercih ettiğini savundu. Platformdan para çeken AB kullanıcılarının çektiği fonların yüzde 70'i kişisel cüzdanlara giderken yalnızca yüzde 30'u MiCA düzenlemesine tabi kuruluşlara yöneldi.

CEO, kişisel cüzdanların lisanslı borsalara kıyasla daha az denetime tabi olduğunu belirterek MiCA'nın tüketici koruma hedeflerini karşılayıp karşılamadığını sorguladı.

Sektör verilerine göre Binance, 29 Haziran haftasında 1,23 milyar dolar net çıkış kaydetti. Bu rakam bir önceki haftaki yaklaşık 400 milyon dolara kıyasla yüzde 207 artışa işaret ediyor. Geçiş dönemi MiCA lisansına sahip borsalar arasındaki rekabeti de kızıştırdı. OKX, uygulama indirmelerinin 24 Haziran-5 Temmuz arasında yüzde 158 arttığını açıkladı.

BİNANCE ASYA'DA GENİŞLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Teng, Avrupa'nın ötesinde Binance'ın Asya'daki düzenleyici varlığını genişletmeyi sürdürdüğünü söyledi ve Filipinler'deki ortaklığı buna örnek gösterdi. Yöneticiye göre borsa Japonya, Kore, Tayland, Endonezya ve Avustralya dahil birçok pazarda faaliyete geçti ve yakında yeni adımlar gelecek.

Binance, düzenleyicilerin 2024'te borsaya erişimi kısıtlamasının ardından Filipinler pazarına BlockShoals Technologies ortaklığıyla yeniden girdi. Ancak ne Binance ne de BlockShoals, peso transferleri veya merkez bankası denetimindeki diğer sanal varlık hizmetleri için Filipinler Merkez Bankasından lisans aldı.

BlockShoals'ın hukuk biriminin başındaki Marie Antonette Quiogue, haziranda yaptığı bir açıklamada düzenlemenin Binance'a kripto alım satımı sunma imkânı tanıdığını, çünkü bu faaliyetlerin Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yetkisine girdiğini belirtti. Quiogue, merkez bankasının düzenlediği hizmetlerin ise ayrı bir izin gerektirdiğini vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para Binance MiCA sonrası yeni lisans görüşmelerine başladı - Son Dakika

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