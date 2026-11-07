Binance saldırganları acele etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Binance saldırganları acele etmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Binance saldırganları acele etmiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Binance'ten 6,4 milyar dolarlık kripto para çalan saldırganlar, XRP ve Solana'yı Bitcoin'e çevirmeyi hızlandırdı ve çevrilen tutar bir günde neredeyse ikiye katlandı. Borsa ise çekimleri kapalı kalan altı token için gelecek haftanın sonunu hedef gösterdi.

Blockchain analiz şirketi Elliptic'in dün yayımladığı güncellemeye göre, 29 Ekim'deki saldırıyla bağlantılı adreslerde hâlâ yaklaşık 3,11 milyar dolarlık kripto para bulunuyor. Bu tutarın büyük bölümünü Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) oluşturuyor. Şirket, şu ana kadar nakde çevrilen miktarın "ihmal edilebilir" düzeyde olduğunu tahmin ediyor.

Saldırganlar, doğrudan çaldıkları 18 bin 270 BTC'yi saldırıdan kısa süre sonra 19 cüzdana dağıttı ve bir daha hareket ettirmedi. Çalınan yaklaşık 1,33 milyar dolarlık Ethereum'un ise yalnızca 3 milyon dolarlık kısmı aklama kanallarına girdi. En büyük dokuz ETH cüzdanı 30 Ekim'den beri hareketsiz kaldı.

Elliptic'in hesabına göre toplam 6,43 milyar dolarlık kaybın 2,85 milyar dolarlık bölümü, çoğunlukla stablecoin ihraççılarının müdahalesiyle donduruldu ya da bu varlıklara el konuldu. Hesapta görünmeyen 470 milyon doların fiyat değişimlerinden mi yoksa nakde çevrilmiş fonlardan mı kaynaklandığı bilinmiyor.

ÇEVRİLEN TUTAR 124 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Elliptic'e göre saldırganların diğer kripto paralardan Bitcoin'e çevirdiği miktar, dün sabah itibarıyla yaklaşık 1650 BTC'ye ulaştı. Değeri 124 milyon dolar olan bu miktar, bir gün içinde neredeyse iki katına çıktı. Artışın büyük bölümü, zincirler arası takas protokolü THORChain üzerinden BTC'ye dönüştürülen XRP'lerden geldi.

Saldırganlara bağlı cüzdanlardan perşembe öğleden sonradan bu yana 50 milyon dolar değerinde yaklaşık 42 milyon XRP çıktı. Geriye 226 milyon dolarlık yaklaşık 192 milyon XRP kaldı. Çalınan yaklaşık 87 milyon dolarlık Solana'nın da neredeyse tamamı takas edildi ya da başka ağlara taşındı.

Fonların izini gizlemek için şu ana kadar 20 binden fazla cüzdan ve en az 65 bin işlem kullanıldı. Elliptic, "Aklama açıkça otomatik yürütülüyor ama gördüğümüz hiçbir şey kararları bir yapay zeka ajanının verdiğini göstermiyor." ifadelerini kullandı.

Şirket, saldırganların kalan Ethereum'u küçük partilerle BTC'ye çevirip tezgâh üstü aracılar ve Çinli kara para aklama ağları üzerinden nakde dönüştürmesini bekliyor. Elliptic'in hatırlattığı Şubat 2025'teki Bybit saldırısında Kuzey Koreli saldırganlar çalınan ETH'yi 10 günde başka varlıklara çevirdi ama nakde dönüşüm aylar sürdü.

BİNANCE ÇEKİMLER İÇİN TARİH VERDİ

Binance, X hesabından yaptığı paylaşımda HYPE, INJ, APT, PLASMA, NEAR ve LTC çekimlerini gelecek haftanın sonuna kadar yeniden açmayı hedeflediğini duyurdu. Borsa ayrıca Ethereum, BSC, Arbitrum ve Optimism gibi yeniden devreye alınan ağlardaki bütün tokenlarda çekimleri açmayı amaçlıyor.

Binance, çarşamba günü etkilenen varlıkların yaklaşık yüzde 98'ini kendi kaynaklarıyla yerine koyduğunu açıklamıştı. Borsa, "Bu kayıpları karşılamak için gereken fonların yüzde 100'ünden fazlasını şimdiden ayırdık." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Binance'in kontrolündeki Güney Kore borsası GOPAX, dün alım satımı ve kripto yatırmayı durdurdu. Borsa bütün müşteri varlıklarını soğuk cüzdanlara taşıyor, çekim taleplerini ise yalnızca e-postayla kabul ediyor. Ülkenin finans düzenleyicisi, Binance saldırısının ardından borsalardan daha fazla kripto parayı çevrim dışı tutmalarını istemişti.

Blok zinciri istihbarat şirketi TRM Labs'in küresel politika ve hükümet ilişkileri başkanı Ari Redbord, çalınan tutarın Kuzey Kore'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık üçte birine denk geldiğini belirtti. Hükümetlerin Kuzey Kore'ye karşı saldırı odaklı siber operasyonlar yürütmesi gerektiğini savunan Redbord, "Bu bir siber savaş." dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı Kuzey Koreli hacker grubu TraderTraitor'a bağlamıştı. Kuzey Kore yönetimi ise saldırıyla bir ilgisi olmadığını savunuyor.

Kripto ParaBitcoinSolanaBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Emeklilere zamda sürpriz formül Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Valilik duyurdu 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:21
Osimhen yok, gözler onda İşte Okan Buruk’un golcü tercihi
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:45
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:33
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:31:45. #7.12#
SON DAKİKA: Binance saldırganları acele etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android