Binance\'ten çalınan kriptolarda yeni ayrıntı

Blockchain analiz şirketi Elliptic'in 2 Kasım tarihli raporuna göre yaklaşık 2,2 milyon dolar değerindeki 28 Bitcoin, 18 ayrı CoinJoin işleminden geçirildi. İlk hareketler 1 Kasım'da başladı. CoinJoin, farklı kullanıcıların Bitcoin'lerini ortak bir işlemde birleştirerek hangi paranın hangi adrese gittiğini ayırt etmeyi zorlaştırıyor.

Bu işlemlerde kullanılan Bitcoin'ler, saldırıda doğrudan çalınan BTC'lerden gelmiyor. Elliptic, Tron üzerinden taşınan fonların ve bir bölüm Ethereum'un Bitcoin'e çevrildiğini belirledi. Doğrudan çalınan 18 bin 270 BTC ise raporun veri kesitinde 19 adreste tutuluyor ve ilk dağıtımın ardından hareket etmiyordu.

FONLAR 12 BİN CÜZDANA YAYILDI

Araştırmaya göre saldırıyla bağlantılı fonlar, dört günden kısa sürede 11 ayrı blok zincirinde yaklaşık 12 bin cüzdana yayıldı. İşlem sayısı 40 bini aştı. Bu tempo, ortalama yaklaşık 25 saniyede bir yeni cüzdan kullanılması anlamına geliyor.

İlk aşamada para hareketlerinin ana güzergâhı Tron oldu. Fonlar burada yaklaşık 7 bin 700 adrese dağıtıldı ve bir bölümü Ethereum ağına taşındı. Daha sonra diğer ağlarda bekleyen varlıklar da hareket etmeye başladı. Rapora göre 233 milyon XRP, 2 Kasım'ın ilk saatlerinde altı yeni adrese gönderildi.

Elliptic, bu işlemlerin açık biçimde otomatik yürütüldüğünü ancak yapay zeka tarafından yönetildiğine ilişkin kanıt bulunmadığını belirtiyor. Düzenli zaman aralıkları, tekrarlanan tutarlar ve başarısız işlemlerin aynı biçimde yeniden denenmesi, şirketin değerlendirmesinde önceden belirlenmiş komutlarla çalışan yazılımlara işaret ediyor.

2,85 MİLYAR DOLAR DONDURULDU VEYA EL KONULDU

Elliptic'in yaklaşık 6,43 milyar dolar olarak hesapladığı toplam kaybın 2,85 milyar dolarlık bölümü donduruldu veya bu varlıklara el konuldu. Bu tutar, toplamın yaklaşık yüzde 44'üne karşılık geliyor. Araştırmaya göre Circle, çalınan 823 milyon USDC'nin tamamını başka varlıklara çevrilmeden dondurdu.

Saldırganların erişimini sınırlayan bu müdahalelere rağmen yaklaşık 786 milyon dolarlık stablecoin, dondurma işlemlerinden önce başka kripto varlıklara dönüştürüldü. Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklar, stablecoin ihraççılarının kullandığı merkezi dondurma mekanizmasına sahip değil.

Raporda, saldırıyla bağlantılı adreslerde yaklaşık 3,24 milyar dolarlık varlığın hâlâ bulunduğu belirtiliyor. Büyük bölümü Bitcoin ve Ethereum'dan oluşan bu tutarın izlenebilmesi, fonların geri alındığı anlamına gelmiyor. Elliptic, şu ana kadar nakde çevrilen miktarın çok sınırlı olduğunu tahmin ediyor.

Şirkete göre bundan sonraki aşama, Ethereum'un küçük parçalar halinde Bitcoin'e çevrilmesi ve fonların tezgâh üstü işlem yapan aracılar üzerinden aylar içinde nakde dönüştürülmesi olabilir. Araştırmacılar, paranın merkezi hizmetlere ulaştığı noktaları yeni müdahaleler için başlıca fırsat olarak görüyor.