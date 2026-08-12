Birleşik Krallık kripto planına banka engeli - Son Dakika
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Birleşik Krallık kripto planına banka engeli

Birleşik Krallık kripto planına banka engeli
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Birleşik Krallık'ta bir grup parlamenter, önde gelen bankalardan yürürlüğe girecek kripto düzenlemesinin yetkili dijital varlık şirketlerine yaklaşımlarını değiştirip değiştirmeyeceğini açıklamalarını istedi. Girişim, sektörün bankacılık erişimine yönelik daha geniş bir soruşturmanın parçasını oluşturuyor. Parlamenterler, banka hesabı açarken yaşanan sorunların kripto işletmeleri için büyümenin önündeki en büyük engel olabileceği uyarısında bulundu.

Kripto ve Dijital Varlıklar Tüm Partiler Parlamento Grubu'nun eş başkanları Gurinder Singh Josan ve Lord Vaizey, salı günü önde gelen bankaların ve bankacılık hizmeti sağlayıcılarının üst düzey yöneticilerine bir mektup gönderdi. Mektup, bankalardan kripto işletmelerine yönelik politikalarını, bu şirketlere hesap ya da başka bankacılık hizmetleri sunup sunmadıklarını ve hangi düzenleyici, hukuki, ticari, uyum ve risk unsurlarının bu kararları etkilediğini açıklamalarını istedi. Mektupta ayrıca bankaların bireysel ve kurumsal müşterilerin kripto işlemlerine getirdiği kısıtlamalar hakkında bilgi talep ediliyor.

BANKACILIK ERİŞİMİ EN BÜYÜK ENGEL OLABİLİR

Eş başkanlar, kripto ve dijital varlık şirketlerinin Birleşik Krallık'taki bankalarda hesap açmakta sık sık zorlandığı yönünde bildirimler aldıklarını belirtti. Josan ve Vaizey, benzer biçimde çok sayıda bankanın kripto ile ilişkili ödeme ve işlemlere kısıtlama getirdiğine ilişkin bildirimler aldıklarını belirtti.

Parlamenterler, bankacılık hizmetlerine erişimi sınırlamanın borsalar, saklama kuruluşları, ödeme şirketleri, cüzdan sağlayıcıları, tokenlaştırma işletmeleri ve stablecoin ihraççıları dahil olmak üzere kripto sektörü için büyümenin önündeki en büyük engel olabileceği uyarısını yaptı. Josan ve Vaizey'e göre bu durum, ülkenin yeni kripto düzenlemesinin başarısını da baltalayabilir.

FCA YETKİSİ BANKALARIN TUTUMUNU DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Birleşik Krallık'ın mali düzenleyicisi Finansal Davranış Otoritesi (FCA), daha geniş kapsamlı kripto çerçevesini haziran ayında sonlandırmıştı. Çerçeve, denetimi mevcut kara para aklamayla mücadele ve finansal tanıtım kurallarının ötesine taşıyacak ve düzenlemeye tabi kripto faaliyeti yürüten şirketlerin Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamında yetki almasını zorunlu kılacak. Başvuru sürecinin 30 Eylül 2026'da başlayıp 28 Şubat 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor. Düzenlemenin 25 Ekim 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Parlamenterler özellikle bankalara, FCA yetkisinin bu şirketlerin değerlendirilme biçimini önemli ölçüde değiştirip değiştirmeyeceğini sordu. Parlamenterler, bankaların mali suçları önleme ve tüketiciyi koruma yükümlülüklerini kabul etmekle birlikte kripto şirketlerinin bankacılık kararlarının sektöre göre değil, her şirketin kendi risk profiline göre verilmesi gerektiği yönündeki görüşüne dikkat çekti.

Josan ve Vaizey, hükümetin de bu yaklaşımı benimsediğini hatırlattı. Hazine'den sorumlu Ekonomi Bakanı Lucy Rigby yıl içinde parlamentoda, yeni kripto düzenlemesi kapsamında şirketlerin ilgili hizmetleri sunmak için FCA'dan yetki alması gerekeceğini söylemişti. Rigby, hükümetin lisanslı bu şirketlerin yalnızca faaliyet gösterdikleri sektör nedeniyle bankacılık hizmetlerinden dışlanmasını beklemediğini belirtti.

Mektup, grubun 21 Temmuz'da başlattığı kripto sektörünün bankacılık hizmetlerine erişimine ilişkin daha geniş soruşturmanın bir parçasını oluşturuyor. Soruşturma, sorunun boyutunu, sektöre etkisini, arkasındaki etkenleri ve ek adım gerekip gerekmediğini değerlendirmeyi amaçlıyor. Grup, bulgularını ve önerilerini hükümete sunmadan önce 31 Ağustos 2026'ya kadar bankalardan, kripto şirketlerinden ve diğer paydaşlardan görüş topluyor.

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Son Dakika Kripto Para Birleşik Krallık kripto planına banka engeli - Son Dakika

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