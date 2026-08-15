Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti - Son Dakika
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Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti
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4 aylık hamile olduğu iddia edilen Ece Seçkin, hamilelik iddialarını doğrulamazken herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığının açıklandığı süreçte konserlerini iptal ederek sahne çalışmalarına bir süre ara verdi.

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin'in 4 aylık hamile olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Seçkin'in doktorunun da uçakla seyahat etmesini uygun bulmadığı gündeme gelmişti.

Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Hamilelik iddiasını doğrulamayan Ece Seçkin'den hayranlarını üzen bir karar geldi. Ünlü şarkıcının konserlerini peş peşe iptal ettiği ve sahne çalışmalarına bir süre ara vereceği açıklandı.

SAĞLIK SORUNUNUN OLMADIĞI AÇIKLANDI

Sanatçının konserlerinin iptal edildiğinin duyurulduğu açıklamada, Ece Seçkin'in herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı özellikle belirtildi.

Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Açıklamada, "Sanatçımızın herhangi bir sağlık sorunu bulunmamakta olup bu karar tamamen söz konusu dönemi en konforlu ve huzurlu şekilde geçirebilmesi amacıyla alınmıştır. Bu doğrultuda Ece Seçkin sahne çalışmalarına bir süre ara verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

ECE SEÇKİN'DEN KONSER AÇIKLAMASI

Ekibinin yaptığı açıklamayı kendi hesabından paylaşan Ece Seçkin de konserlere ara verme kararına ilişkin, "Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir show izlemeyi hak ettiği inancıyla %100'ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açıkhava konserlerimize bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü ve dans dolu nice performanslarımızla buluşmak üzere. Anlayışınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı. Seçkin, açıklamasında hamilelik iddialarına ilişkin herhangi bir doğrulamada bulunmadı.

Ece Seçkin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa.sarifakioglu mustafa.sarifakioglu:
    “SANATÇI” 0 1 Yanıtla
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