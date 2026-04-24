Birleşik Krallık\'ta yasa dışı kripto işlemlerine operasyon

24.04.2026 15:39
Birleşik Krallık'ın finansal piyasa düzenleyicisi Finansal Davranış Otoritesi (FCA), yasa dışı eşten eşe (P2P) kripto para işlemlerine yönelik ilk koordineli operasyonu gerçekleştirdi. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ve Güneybatı Bölgesel Organize Suç Birimi ile ortaklaşa yürütülen operasyonda Londra genelinde sekiz noktaya baskın düzenlendi.

Şüpheli tesislerde yerinde faaliyet durdurma bildirimleri teslim edilerek operatörlere faaliyetlerini derhal durdurmalarını emreden kararlar iletildi. Operasyon sırasında toplanan deliller, süregelen birden fazla cezai soruşturmayı desteklemek amacıyla kullanılıyor.

FCA'nın denetim ve piyasa gözetiminden sorumlu icra direktörü Steve Smart, "Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren kayıtsız P2P kripto yatırımcısı yasa dışı bir şekilde hareket ediyor ve finansal suç riski oluşturuyor." dedi. Regülatör, ülkede halihazırda kayıtlı hiçbir P2P kripto yatırımcısı ya da platformunun bulunmadığını da kaydetti. Güneybatı Bölgesel Organize Suç Birimi'nden Dedektif Müfettiş Ross Flay ise kayıtsız P2P yatırımcılarının suç gelirlerini hareket ettirmek, gizlemek ve harcamak için zemin oluşturduğunu öne sürdü.

FCA'NIN GENİŞLEYEN KRİPTO YAPTIRIMI

Bu operasyon, FCA'nın kripto sektöründeki yaptırım adımlarının bir halkası. Regülatör, daha önce yasadışı kripto ATM ağı işleten kişiyi yargıya taşımıştı. Haziran 2024'te ise Londra polisiyle birlikte hareket ederek yasadışı kripto borsası işlettiği iddia edilen iki kişiyi gözaltına almıştı. Mart ayında hayata geçirilen Atlantik Operasyonu'nda Birleşik Krallık, ABD ve Kanada yetkilileri kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı varlıkları dondurdu. Üç ülkede 20.000'den fazla mağdurun tespit edildiği operasyonda 12 milyon dolar değerinde şüpheli suç geliri ele geçirilirken araştırmacılar ayrıca dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı 45 milyon doların üzerinde çalıntı kripto izini sürdü.

AMLBot CEO'su Slav Demchuk, baskınların yeni FSMA kripto rejimi kapsamında önemli bir kırılma noktasına işaret ettiğini söyledi. Kayıtsız tezgâh üstü (OTC) masaların artık yalnızca kara para aklamayla mücadele kaydındaki bir boşluk olmaktan çıkıp yetkisiz düzenlenmiş faaliyet kapsamına girdiğini vurgulayan Demchuk, yaptırım süreçlerinin bundan böyle geleneksel finansa benzeyeceğini belirtti. Hukuk firması Gherson Solicitors'tan beyaz yaka suçları uzmanı Thomas Cattee ise FCA'nın bu adımının tam kripto rejimi yürürlüğe girmeden proaktif yaptırım yolunu sürdüreceğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

FCA, bu ayın başında 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen kripto düzenleyici çerçevesi için danışma sürecini başlattı. Stablecoin, işlem platformları, saklama ve staking alanlarını kapsayan çerçeve kapsamında şirketlerin Eylül 2026'dan itibaren yetkilendirme başvurusunda bulunabilmesi öngörülüyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı” Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
Bahçeli ile sohbet eden Erdoğan’dan “yağmur“ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli ile sohbet eden Erdoğan'dan "yağmur" sorusuna dikkat çeken yanıt
Rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp’e başkentte coşkulu karşılama Rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama
Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül’ü unutmadı Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül'ü unutmadı
Beşiktaş’ta Cengiz Ünder’e büyük şok Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok
Bahçeli’den resepsiyonda dikkat çeken temas: DEM Parti heyetiyle tokalaştı Bahçeli’den resepsiyonda dikkat çeken temas: DEM Parti heyetiyle tokalaştı

15:49
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:28
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
