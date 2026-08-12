Bitcoin 5 haftadır dar bantta sıkıştı: Kırılmayı bu veri getirebilir

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,7 gerileyerek 63 bin 700 dolar dolayına indi. En büyük kripto para ise yaz aylarının büyük bölümünde fiyatı sınırlayan 62 bin ile 66 bin dolar aralığında sıkışıp kaldı.

ALIM VE SATIŞ BİRBİRİNİ DENGELİYOR

Aracı kurum Wincent'ın kıdemli direktörü Paul Howard, son dönem fiyat hareketini ağırlıklı olarak fon girişlerinin madenciler ile Strategy'nin tezgâh üstü satışlarıyla dengelenmesine bağladı. Howard'a göre kripto işlem hacimleri son üç yılın en düşük düzeyine indi ve bu da Bitcoin'i her iki yöne de kararlı biçimde itecek gücü sınırlıyor.

Bitfinex analistleri de karşıt yöndeki bu akışlara dikkat çekti. Analistlere göre fonlar ve Bitcoin hazine şirketleri, fiyata duyarsız iki büyük talep kaynağı oluşturuyor. Buna karşılık bazı kurumsal hazinelerden gelen satışlar son dönemde bu talebi dengeledi. Bu tablo, güçlü fon girişlerine ve diğer riskli varlıklardaki güçlü seyre karşın Bitcoin'in geçen hafta yalnızca yüzde 2 kazanmasını da açıklıyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

STS Digital'ın yönetici ortağı Jeff Anderson, yaz aylarındaki düşük likidite ortamında alıcıların da satıcıların da güçlü bir yön beklentisi taşımadığını söyledi. Anderson'a göre yatırımcılar hem para politikasına hem de CLARITY tasarısının kaderine dair netlik beklerken örtük volatilite belirgin biçimde geriledi. Bu durum, Bitcoin banttan hangi yöne çıkarsa çıksın piyasayı daha sert bir harekete hazır hale getiriyor. Yöneticiye göre bugün açıklanacak veri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın temmuz toplantısı sonrasındaki enflasyon odaklı basın toplantısından bu yana gelecek ilk önemli enflasyon okuması olacak.

Howard ise temel bir katalizör olmadan sıkışmanın eylül ortasına kadar sürebileceğini, CLARITY tasarısındaki düzenleyici ilerlemenin sıradaki önemli kıvılcımı sağlayabileceğini değerlendirdi. Türev piyasasındaki pozisyonlar da yatırımcıların aşağı yönlü risklere karşı koruma taşıdığını ve yakın bir kırılma için belirgin yön bahsi bulunmadığını gösteriyor. Anderson, tıkanma sürerse eylül ayının tarihsel performansının da risk oluşturabileceği uyarısını yaptı. Sektör verilerine göre eylül ayı, 2013'ten bu yana ortalama yüzde 4 düşüşle Bitcoin'in tarihsel olarak en zayıf ayı konumunda bulunuyor. Ethereum ise bu satırların yazıldığı sırada 1.913 dolar dolayında, son 24 saatte yüzde 2,5 kayıpla işlem görüyordu.