Bitcoin, altcoin ve memecoin arasındaki fark ne? - Son Dakika
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Bitcoin, altcoin ve memecoin arasındaki fark ne?

Bitcoin, altcoin ve memecoin arasındaki fark ne?
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Kripto para piyasası, on beş yılı aşkın geçmişinde sert fiyat dalgalanmalarına sahne oldu. Bu süreçte piyasa üç ana kategoriye ayrıştı ve her biri birbirinden belirgin biçimde farklı risk ile getiri profili taşıyor.

İlk kripto para Bitcoin'in ardından alternatif kripto paralar, yani altcoinler ortaya çıktı. Dogecoin'in piyasaya sürülmesiyle birlikte ise daha eğlence odaklı bir yapı taşıyan memecoinler sahneye çıktı. Bu üç grup bugün piyasanın temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Bitcoin, kripto para piyasasında çoğu zaman "daha güvenli" seçenek olarak görülüyor. Kripto paralar genel olarak yüksek riskli varlıklar sayılsa da Bitcoin, sektörün en oturmuş varlığı kabul ediliyor. Diğer varlıklar sıklıkla Bitcoin'in seyrini izliyor. Yatırımcıların önemli bir bölümü Bitcoin'e uzun vadeli bir varlık olarak yaklaşıyor.

ALTCOINLER DAHA GENİŞ KULLANIM ALANI SUNUYOR

Ethereum, XRP ve Solana gibi altcoinler, kripto sektörüne çok daha fazla kullanım alanı kazandırdı. Bu projeler çoğu zaman blok zinciri teknolojisinin sınırlarını zorluyor. Altcoin fiyatları da genellikle Bitcoin'in seyrini takip ediyor. Buna karşın yükseliş dönemlerinde Bitcoin'den daha yüksek getiri sağlayabiliyor.

Memecoinler ise piyasanın en riskli varlıkları arasında yer alıyor. Yüksek risk beraberinde daha yüksek getiri ihtimalini de getiriyor. Memecoinler çoğu zaman sert fiyat hareketleri yaşıyor, fakat yükseliş dönemlerinde büyük varlıkların önüne geçebiliyor. Örneğin 2021 boğa piyasasında Shiba Inu, piyasa genelinin çok üzerinde bir yükseliş kaydetti. Bitcoin ve Ethereum tüm zamanların zirvelerine tırmanırken Shiba Inu milyonlarca yüzdelik bir sıçrama yaşadı ve sıradan yatırımcıların bir kısmını milyoner yaptı.

ÜÇ KATEGORİ FARKLI RİSK PROFİLİ TAŞIYOR

Üç kategorinin sunduğu farklar netleştiğinde ortaya belirgin bir tablo çıkıyor. Bitcoin daha çok uzun vadeli bir varlık, altcoinler merkeziyetsiz uygulamalar ve blok zinciri teknolojisiyle etkileşim, memecoinler ise yükseliş dönemlerinde yüksek getiri ihtimaliyle öne çıkıyor. Bununla birlikte kripto para sektörü son derece riskli bir alan olmayı sürdürüyor ve fiyatlar sık sık yüksek oynaklık gösteriyor.

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Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin, altcoin ve memecoin arasındaki fark ne? - Son Dakika

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