Bitcoin cüzdanlarındaki büyük açık: Saldırı neden durmuyor? - Son Dakika
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Bitcoin cüzdanlarındaki büyük açık: Saldırı neden durmuyor?

Bitcoin cüzdanlarındaki büyük açık: Saldırı neden durmuyor?
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Coldcard donanım cüzdanındaki güvenlik açığından kaynaklanan kaybın 2 bine yakın Bitcoin'e, yani yaklaşık 130 milyon dolara ulaşabileceği belirtildi. Blok zinciri araştırma kuruluşu Galaxy Research, üç doğrulanmış saldırı dalgasında şimdiden büyük miktarda Bitcoin çalındığını açıkladı.

Kuruluşa göre doğrulanan kayıp, 7.300 adresten çalınan 1.596 Bitcoin ile 14 daha küçük güvenlik olayını kapsıyor ve yüksek güven düzeyinde doğrulanmış durumda. Henüz teyit edilmemiş dördüncü bir dalga da hesaba katıldığında toplam kayıp 2.055 Bitcoin'e, güncel fiyatlarla yaklaşık 130 milyon dolara çıkabilir. Galaxy Research, dördüncü dalganın büyük ölçüde tek bir saldırgandan oluştuğuna orta-yüksek güven duyduğunu, ancak mağdurlardan yeterli teyit alamadığı için bu dalgayı henüz doğrulanmış toplama eklemediğini belirtti. Kuruluşun araştırma başkanı Alex Thorn, dördüncü dalgaya işaret ederken işlem örüntüsünün önceki saldırılarla birebir örtüştüğünü vurguladı.

Çalınan paraların hareketsizliği ise soruşturmaya zaman kazandırıyor. Galaxy Research, çalınan Bitcoin'lerin yaklaşık yüzde 90'ının hiç hareket etmediğini, ilk üç dalgada çalınan paraların ise tamamının çalındığı andan bu yana yerinde durduğunu açıkladı. Kuruluş, doğruladığı saldırgan ve mağdur adreslerini paylaşarak ABD federal kolluk kuvvetleri, kripto para borsaları ve siber soruşturma gruplarıyla iş birliği yürütüyor.

AÇIK MART 2021'DEN BERİ VARDI

Sorunun kaynağı şaşırtıcı derecede eski. Coldcard üreticisi Coinkite'ın açıklamasına göre açık, Mart 2021'de yazılıma yeni bir kriptografik kütüphane eklenirken ortaya çıktı. Cüzdan kurtarma kelimeleri (seed), cihazın donanımına dayalı gerçek rastgele sayı üretecinden alınması gerekirken, hatalı yazılım bunun yerine MicroPython'ın sağladığı öngörülebilir bir üretece yöneldi. Donanım üreteci yazılımın başka bölümlerinde etkin kaldığı için iç incelemeler onun varlığını doğrulayabiliyor, ancak cüzdan üretiminin farklı bir kaynağa geçtiğini fark edemiyordu. Bağımsız bir mühendislik incelemesi de yazılımı gözden geçirdikten sonra aynı sonuca ulaştı. Açığın etkisi cihazdan cihaza değişiyor. Coinkite'ın tahminine göre etkilenen bazı eski modeller yaklaşık 40 bit, daha yeni modeller ise hedeflenen 128 bit yerine yaklaşık 72 bit rastgelelik üretebiliyor. Bu daralma, saldırganın taraması gereken olası alanı ciddi biçimde küçültüyor.

ÜRETİCİ ACİL GÜNCELLEME YAYIMLADI

Coinkite, etkilenen her ürün için acil yazılım güncellemeleri yayımladı ve elinde kalan açıklı stoğu imha ettiğini açıkladı. Ancak bir cihazı güncellemek yalnızca düzeltmeden sonra oluşturulan cüzdanları koruyor. Zayıf yazılım altında üretilmiş mevcut bir kurtarma ifadesi ise savunmasız kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle şirket, kullanıcıların cihazı güncelledikten sonra tümüyle yeni bir kurtarma ifadesi oluşturmasını, bir alım adresini doğrulamasını, küçük bir deneme transferi yapmasını ve ancak bu işlem onaylandıktan sonra kalan bakiyeyi taşımasını öneriyor. Coinkite'a göre en az 50 adil zar atışıyla oluşturulmuş cüzdanlar bu rastgelelik sorunundan tek başına etkilenmiyor. Güçlü bir parola ek bir güvenlik katmanı sağlasa da şirket, ilk üretilen kurtarma ifadesi zayıf kaldığı için yine de taşınmayı tavsiye ediyor.

SALDIRI SÜRÜYOR YENİ TEHLİKE OLTALAMA

Galaxy Research saldırıların hâlâ sürdüğünü belirterek Coldcard kullanıcılarını fonlarını güvenli bir adrese taşımaya ve güncel bir cihazda yeni bir kurtarma ifadesi oluşturmaya çağırdı. Olay, 30 Temmuz'da ilk kez ortaya çıktığında otomatik ve programlı bir boşaltma biçiminde ilerlemişti. Açık kullanımda kaldıkça yeni fırsatçı saldırganların da devreye girme riski taşıyor.

Bu ortamda ikinci bir tehdit daha büyümeye başladı. Donanım cüzdanı üreticileri Trezor ve Foundation, açığın ardından cüzdan sahiplerini hedef alan oltalama girişimlerinde artış olduğu uyarısını yaptı. Dolandırıcılar kullanıcıların kurtarma kelimelerinin peşine düşüyor ve zararlı yazılım indirmeleri için baskı kuruyor. Bir güvenlik firması, sahte bir Coldcard adresinden gönderilen ve alıcıları güvenlik olayının kendisinden esinlenen sahte bir "donanım denetimi" yapmaya çağıran bir kampanya tespit etti. Kampanya, kullanıcıları uzaktan erişim yazılımı yükleten kopya bir siteye yönlendiriyor. İki üretici de hiçbir zaman kurtarma kelimesi istemeyeceklerini vurgulayarak kullanıcılara cüzdan yedeğini yalnızca cihazın kendisine girmelerini önerdi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin cüzdanlarındaki büyük açık: Saldırı neden durmuyor? - Son Dakika

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