Bitcoin ETF'leri yılın en iyi ayını kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin ETF'leri yılın en iyi ayını kapattı

Bitcoin ETF\'leri yılın en iyi ayını kapattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları ağustosta 3,52 milyar dolar net giriş çekerek 2026'nın en güçlü ayını kapattı. SoSoValue verilerine göre bu tutar, temmuzda kaydedilen 172 milyon dolarlık girişin çok üzerine çıktı.

Fon girişleriyle aynı dönemde Bitcoin de değer kazandı. CoinGlass verilerine göre Bitcoin ağustosta yüzde 25'e yakın değer kazandı. Bu sonuç, Kasım 2024'teki yüzde 37,29'luk yükselişten bu yana en güçlü aylık performans oldu.

Ağustos ayındaki 3,52 milyar dolarlık giriş, yılın ilk yedi ayında biriken net çıkışı yüzde 66 azalttı. Bakiye 5,29 milyar dolarlık net çıkıştan 1,77 milyar dolara geriledi.

AĞUSTOS YIL BAŞINDAN BERİ ÇIKIŞI YÜZDE 66 AZALTTI

Yılın ilk yedi ayındaki çıkış birkaç ayda yoğunlaştı. SoSoValue verilerine göre en büyük aylık çıkış 4,51 milyar dolarla haziranda yaşandı. Haziranı 2,43 milyar dolarla mayıs ve 1,61 milyar dolarla ocak izledi.

Ağustos ise akışı tersine çevirdi. Fonlar ayın 21 işlem gününün 16'sında net giriş kaydetti. Bunların arasında 17-27 Ağustos dönemindeki dokuz günlük kesintisiz giriş serisi de yer aldı.

Girişler fonların toplam net varlıklarına da yansıdı. Toplam net varlıklar temmuz sonundaki 76,29 milyar dolardan ağustos sonunda 99,61 milyar dolara çıkarak yüzde 31 arttı. Aylık işlem hacmi de 39,37 milyar dolardan 58,63 milyar dolara yükselerek yüzde 49'a yakın büyüdü.

BİTCOİN FONLARI EYLÜLE ÇIKIŞLA BAŞLADI

Güçlü ağustosun ardından eylül zayıf açtı. ABD spot Bitcoin fonları 1 Eylül Salı günü 236,46 milyon dolar net çıkış kaydetti ve 31 Ağustos Pazartesi günkü 216,70 milyon dolarlık girişi tersine çevirdi. Bu tutar 31 Temmuz'daki 265,37 milyon dolardan bu yana en büyük günlük çıkış oldu.

Ethereum ve XRP fonları ise günü net girişle kapattı. Spot Ethereum fonları salı günü 11 milyon dolar, spot XRP fonları da 14,4 milyon dolar giriş çekti.

Ağustos, Ethereum fonlarını yıl genelinde de artıya taşıdı. Ethereum fonlarının yıl başından bu yana net akışı temmuz sonunda 1,12 milyar dolar eksideydi. Ağustos sonunda bakiye 732 milyon dolar net girişe döndü.

XRP fonlarının yıl başından bu yana biriken net girişi temmuz sonundaki 343 milyon dolardan yaklaşık yüzde 46 artarak 502 milyon dolara ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'leri yılın en iyi ayını kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu
En büyüğü 21 yaşındaydı Erzurum’da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü
İkinci salgın dalgası doğrulandı Alarm verildi binlerce vaka var İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var
Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’dan mesajlar Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan mesajlar
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı 5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
Mourinho’dan “Fenerbahçe mi Galatasaray mı“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt

12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
12:00
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu 22 yaşında yolu Çorum’a düştü
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:43
Acun Ilıcalı’dan tam 19 transfer Şimdi Premier Lig düşünsün
Acun Ilıcalı'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:29
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti’ye geçiyor Üstelik yalnız da değil
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 12:34:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin ETF'leri yılın en iyi ayını kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement