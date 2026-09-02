Bitcoin ETF\'leri yılın en iyi ayını kapattı

Fon girişleriyle aynı dönemde Bitcoin de değer kazandı. CoinGlass verilerine göre Bitcoin ağustosta yüzde 25'e yakın değer kazandı. Bu sonuç, Kasım 2024'teki yüzde 37,29'luk yükselişten bu yana en güçlü aylık performans oldu.

Ağustos ayındaki 3,52 milyar dolarlık giriş, yılın ilk yedi ayında biriken net çıkışı yüzde 66 azalttı. Bakiye 5,29 milyar dolarlık net çıkıştan 1,77 milyar dolara geriledi.

AĞUSTOS YIL BAŞINDAN BERİ ÇIKIŞI YÜZDE 66 AZALTTI

Yılın ilk yedi ayındaki çıkış birkaç ayda yoğunlaştı. SoSoValue verilerine göre en büyük aylık çıkış 4,51 milyar dolarla haziranda yaşandı. Haziranı 2,43 milyar dolarla mayıs ve 1,61 milyar dolarla ocak izledi.

Ağustos ise akışı tersine çevirdi. Fonlar ayın 21 işlem gününün 16'sında net giriş kaydetti. Bunların arasında 17-27 Ağustos dönemindeki dokuz günlük kesintisiz giriş serisi de yer aldı.

Girişler fonların toplam net varlıklarına da yansıdı. Toplam net varlıklar temmuz sonundaki 76,29 milyar dolardan ağustos sonunda 99,61 milyar dolara çıkarak yüzde 31 arttı. Aylık işlem hacmi de 39,37 milyar dolardan 58,63 milyar dolara yükselerek yüzde 49'a yakın büyüdü.

BİTCOİN FONLARI EYLÜLE ÇIKIŞLA BAŞLADI

Güçlü ağustosun ardından eylül zayıf açtı. ABD spot Bitcoin fonları 1 Eylül Salı günü 236,46 milyon dolar net çıkış kaydetti ve 31 Ağustos Pazartesi günkü 216,70 milyon dolarlık girişi tersine çevirdi. Bu tutar 31 Temmuz'daki 265,37 milyon dolardan bu yana en büyük günlük çıkış oldu.

Ethereum ve XRP fonları ise günü net girişle kapattı. Spot Ethereum fonları salı günü 11 milyon dolar, spot XRP fonları da 14,4 milyon dolar giriş çekti.

Ağustos, Ethereum fonlarını yıl genelinde de artıya taşıdı. Ethereum fonlarının yıl başından bu yana net akışı temmuz sonunda 1,12 milyar dolar eksideydi. Ağustos sonunda bakiye 732 milyon dolar net girişe döndü.

XRP fonlarının yıl başından bu yana biriken net girişi temmuz sonundaki 343 milyon dolardan yaklaşık yüzde 46 artarak 502 milyon dolara ulaştı.