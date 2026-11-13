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Bitcoin ETF'lerinde yıl eksiye döndü

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Bitcoin ETF\'lerinde yıl eksiye döndü
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ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden son üç haftada 2,1 milyar doları aşan para çıktı ve fonların yıl başından bu yana biriktirdiği giriş tamamen silindi. Kurumsal talebin göstergesi sayılan fonlarda 2026 bu hızla rekor bir çıkış yılına dönüşebilir.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin (BTC) ETF'leri, yıl başından bu yana 1,56 milyar dolar net çıkış yaşadı. Fonlar 29 Ekim'de yıl başından bu yana yaklaşık 1,01 milyar dolar net girişteydi.

Fonlardan perşembe gününe kadar olan haftada 643,6 milyon dolar çıktı. Önceki hafta 1,28 milyar dolar, ondan önceki hafta ise 202,6 milyon dolarlık çıkış yaşanmıştı.

YILIN 12 HAFTASINDA AĞIR ÇIKIŞ YAŞANDI

Son hafta, 2026'da 500 milyon doları aşan net çıkışın görüldüğü 12. hafta oldu. Bu sayı 2025'in tamamında 15, 2024'te ise 4'tü.

Yılın kalan altı haftasında dört hafta daha bu büyüklükte çıkış görülürse 2026, ağır çıkış haftaları bakımından rekor yıl olacak.

GEÇEN YIL 21 MİLYAR DOLAR GİRMİŞTİ

Spot Bitcoin ETF'leri 2025'te 21,37 milyar dolar, 2024'te ise 35,24 milyar dolar net giriş çekmişti. Fonlardaki hızlı çıkışlar, piyasadaki düşüşü de açıklıyor.

Bitcoin cuma sabahı 70 bin doların altına inerek ağustostan bu yana en düşük seviyesini gördü. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 5,6 değer kaybeden Bitcoin 69 bin 300 dolardan işlem görüyor.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaBitcoinSon Dakika

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