Bitcoin ETF'lerinden bu yıl 5,8 milyar dolar çıktı - Son Dakika
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Bitcoin ETF'lerinden bu yıl 5,8 milyar dolar çıktı

Bitcoin ETF\'lerinden bu yıl 5,8 milyar dolar çıktı
14.07.2026 12:00
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ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF'leri yeniden çıkışa dönerek bir önceki haftanın kısa süreli pozitif akışını tersine çevirdi. Fonlardan pazartesi günü 424,66 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu, temmuz ayının şimdiye kadarki en büyük tek günlük çekilişi oldu.

ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF'leri yeniden çıkışa dönerek bir önceki haftanın kısa süreli pozitif akışını tersine çevirdi. Fonlardan pazartesi günü 424,66 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu, temmuz ayının şimdiye kadarki en büyük tek günlük çekilişi oldu.

Sektör verilerine göre bu çıkış, geçen hafta gelen 197,4 milyon dolarlık girişi tersine çevirdi. Söz konusu giriş, sekiz haftalık çekiliş serisini kısa süreliğine sona erdirmiş ve kurumsal talebin toparlandığı umudunu güçlendirmişti.

Yeniden başlayan satış, haziranda görülen rekor çıkışın ardından ETF talebini kırılgan bırakıyor. Buna karşın bazı zincir üstü veriler, büyük Bitcoin sahiplerinin alım yaptığını gösteriyor.

ETF'LERDEN BU YIL 5,8 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

ABD spot Bitcoin ETF'leri bu yıl şimdiye dek yaklaşık 5,8 milyar dolar net çıkış kaydetti ve son çekilişler bu satış baskısına eklendi. Haziran, yatırımcıların fonlardan 4,51 milyar dolar çektiği ve tarihin en büyük aylık net çıkışının yaşandığı ay oldu.

Süregelen satış baskısına rağmen spot Bitcoin ETF'leri ciddi bir yatırımcı varlığını elinde tutmayı sürdürüyor. Pazartesi itibarıyla fonların toplam net varlığı 74,79 milyar dolar, kümülatif net girişi ise 50,85 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Fonlar, Ocak 2024'teki lansmanlarından yaklaşık 18 ay sonra, Temmuz 2025'te 50 milyar dolarlık birikimli giriş eşiğini ilk kez aşmıştı.

11 EKİMDEN BERİ ETF'LERDEN 10 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Spot Bitcoin ETF'lerinin geçen haftanın giriş serisini sürdürememesi, yatırımcıların temkinli kaldığına dair işaretlere eklendi. Piyasa gözlemcileri, Bitcoin'deki düşüşün sona yaklaşıp yaklaşmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. CryptoQuant analisti Sunny Mom, piyasadaki karışık sinyallere dikkat çekti. Analiste göre 11 Ekim 2025'ten bu yana ABD spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 10 milyar dolar çıkması zayıf kurumsal talebe işaret ederken yeni Bitcoin balinalarının sayısı artmayı sürdürüyor.

Sunny Mom, perşembe günü paylaştığı değerlendirmede kesin ve geniş tabanlı bir piyasa dibinin henüz teyit edilmediğini yazdı. Analist, balina alımlarının ek düşüşü sınırlamaya yardımcı olabileceğini ancak henüz kalıcı bir toparlanmanın sinyalini vermediğini belirtti. Bitcoin, haberin yayımlandığı sırada 62.589 dolardan işlem gördü ve yıl başındaki seviyesinin yaklaşık yüzde 30 altında kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'lerinden bu yıl 5,8 milyar dolar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin ETF'lerinden bu yıl 5,8 milyar dolar çıktı - Son Dakika
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