Bitcoin Fed kararı öncesinde 64 bin doların altına düştü

Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 63 bin dolara kadar indi. Söz konusu düşüş, son 10 günün en düşük seviyesini getirdi ve piyasada yaklaşık 700 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı. Düşüş, pazartesi günü ABD piyasaları kapandıktan sonra başladı ve Güney Kore teknoloji hisselerindeki satışla hızlandı. Bitcoin yaklaşık 65 bin dolardan 63.200 dolara geriledikten sonra kısmen toparlandı. Ethereum, XRP ve Solana da değer kaybetti.

Toplam kripto para piyasası değeri 2,33 trilyon dolardan 2,25 trilyon dolara geriledi. Ethereum bir önceki gün iki ayın zirvesi olan 1.980 dolara çıkmasının ardından yüzde 4,2 düşüşle 1.900 doların altına indi. Büyük tokenler arasında en sert kayıp HYPE'ta görüldü. Token yüzde 8 gerileyerek 55 dolara indi.

ASYA BORSALARINDAKİ ÇÖKÜŞ SATIŞI TETİKLEDİ

Güney Kore'nin KOSPI endeksi salı sabahı yüzde 8'in üzerinde düşünce Kore Borsası piyasa genelindeki işlemleri 20 dakikalığına durdurdu. Seans içinde düşüş yüzde 10'a yaklaşırken Samsung Electronics ve SK Hynix yüzde 12'den fazla değer kaybetti. Kaygılar, yoğun yapay zeka harcamaları, finansman riskleri ve Çinli yarı iletken şirketlerinden gelen artan rekabet çevresinde yoğunlaştı.

Japonya'nın Nikkei endeksi de yaklaşık yüzde 4 düştü. Bu düşüş, pazartesi günü ABD seansında Philadelphia Yarı İletken Endeksi'ndeki yüzde 2,2 gerilemenin ardından geldi. Nvidia hissesi yüzde 5 değer kaybederek teknolojiye bağlı riskli varlıklar için bir başka olumsuz sinyal oluşturdu. Bitcoin çoğu zaman faiz, likidite ya da geniş makro kaygılarla tetiklenen satışlarda hisse senetleriyle birlikte hareket ediyor. Salı günkü fiyat hareketi, yatırımcıların Asya'daki satışı başlangıçta daha geniş bir risk olayı gibi okuduğunu düşündürüyor.

ETF ÇIKIŞLARIYLA BALİNA BİRİKİMİ TERS DÜŞTÜ

ABD spot Bitcoin fonlarından 27 Temmuz'da toplam 11,64 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. En büyük tekil çıkış 8,82 milyon dolarla BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonunda görüldü. Bu tutar, 24 Temmuz'daki 240,08 milyon dolarlık çıkışa kıyasla sınırlı kaldı, fakat kurumsal talebin istikrarlı girişlere dönmek yerine dalgalı seyrettiğini gösterdi.

Zincir üstü veriler ise farklı bir tablo sundu. Analiz şirketi Santiment'a göre 10 ile 10.000 Bitcoin arasında tutan cüzdanlar sekiz günde 19.696 Bitcoin biriktirdi. Aynı dönemde 0,01 Bitcoin'den az tutan cüzdanların düşüşten alım iştahı zayıf kaldı. Bu ayrışma, büyük sahiplerin biriktirdiğini, çok küçük hesapların ise daha temkinli davrandığını düşündürüyor. Analistlere göre bu birikim, söz konusu coinler borsalara taşınmadığı sürece fiyata destek sağlayabilir.

GÖZLER FED KARARINA VE ENFLASYON VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Federal Açık Piyasa Komitesi 28-29 Temmuz'da toplanıyor. Fed, 17 Haziran'daki önceki toplantısında politika faizini yüzde 3,5 ile 3,75 aralığında sabit tutmuş ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldığını belirtmişti. Faiz piyasaları, karardan önce 25 baz puanlık bir artışa yaklaşık yüzde 38 olasılık verdi. Perşembe günü Türkiye saatiyle 15.30'da ikinci çeyrek büyüme verisi ve Fed'in yakından izlediği PCE enflasyonu açıklanacak.

Analistler, Bitcoin'in bir süredir 60 bin ile 66 bin dolar arasında sıkıştığına dikkat çekiyor. Teknik analist Ali Martinez, Bitcoin'in üç günlük Bollinger bantlarının daralmaya başladığını, bunun genellikle oynaklığın düştüğüne işaret ettiğini ve daha büyük bir hareketin habercisi olabileceğini söyledi. Bir başka analist olan Crypto Patel ise Bitcoin'in trend çizgisi desteğini kırdığını ve 65.600 dolar civarında satış baskısıyla karşılaştığını belirtti. Patel'in düşüş senaryosuna göre 61 bin dolar ilk alt destek, 60 bin dolar ise geniş sıkışmanın ana tabanı. Analistlere göre 60 bin doların altında kalıcı bir kapanış Bitcoin'i 58 bin dolar yakınındaki haziran diplerine taşıyabilir. Yukarıda ise 66 bin doların aşılması 67.181 dolardaki direnci yeniden gündeme getirebilir.