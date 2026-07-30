İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler - Son Dakika
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İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler
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İsrailli iki kadın askerin, gözleri bağlı Filistinli çocuk bir tutuklunun yanında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşması uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı. Askerlerden biri, gelen eleştirilerin ardından skandal paylaşımı silerken sosyal medya hesabını da gizliye çevirdi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 335'e yükseldi. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgeye yönelik ağır saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yalnızca askeri operasyonlarıyla değil, Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarıyla da gündeme geliyor.

İSRAİLLİ KADIN ASKERLERDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Son olarak, iki İsrailli kadın askerin gözleri bağlı Filistinli çocuk bir tutukluyla poz vererek çekildikleri fotoğrafı paylaşması kamuoyunda tepki topladı.

Gözleri bağlı Filistinli bir tutuklunun yanında poz veren iki İsrailli kadın askerin fotoğrafı sosyal medyada öfkeyle karşılandı. Fotoğraf, Salı günü İsrailli Nikol Stelmashvski'nin kişisel sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Paylaşımda, askerlik hizmetinin sona erdiğini duyuran İbranice bir mesaja da yer verildi. Mesajda, "İki yıl sekiz ay, dört savaş... Binlerce anı, bir milyon deneyim. Ve işte asla unutmayacağım hayatımın bir bölümünün sonu." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

TEPKİLERİN ARDINDAN KALDIRDI

Bir dizi fotoğrafla birlikte paylaşılan görüntünün nerde ve ne zaman çekildiğine dair herhangi açıklama bulunmuyor. Stelmashvski gelen tepkilerin ardından gönderiyi kaldırdı ve hesabını kamuoyuna gizledi.

FOTOĞRAF İLK DEĞİL

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, İsrail askerleri tarafından sosyal medyada paylaşılan çok sayıda fotoğraf ve video uluslararası kamuoyunda tepki topladı.

Daha önce bir İsrail askeri, gözleri bağlı bir Filistinli tutuklunun yer aldığı fotoğrafı ticari bir işletmenin tanıtımında kullanmıştı.

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

Geçtiğimiz ay ise bir başka İsrail askeri, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış, gözleri bağlı ve bir sedyeye stres pozisyonunda sabitlenmiş Filistinli bir tutuklunun fotoğrafını paylaşarak yeniden tepki çekmişti. 

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Son Dakika İsrail İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Dünyada Türk ordusu yok. Olsaydı böyle şeyler yaşanmazdı. 5 2 Yanıtla
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