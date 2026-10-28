Bitcoin Fed kararı öncesinde yeniden yükseldi - Son Dakika
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Bitcoin Fed kararı öncesinde yeniden yükseldi

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Bitcoin Fed kararı öncesinde yeniden yükseldi
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Bitcoin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde 81 bin doların üzerine çıktı. ETF'lere para girişinin sürmesi toparlanmaya eşlik ederken, alımlar henüz 82 bin dolar engelini aşamadı. Piyasada gözler faiz kararının ardından verilecek mesajlara çevrildi.

Bitcoin/USDT piyasasında fiyat, son 24 saatte yaklaşık 79 bin 506 ile 81 bin 823 dolar arasında hareket etti. Böylece 80 bin doların altındaki seviyelerden başlayan toparlanma, 82 bin dolara yaklaştı. Ethereum da aynı dönemde 2 bin 297 dolardan 2 bin 387 dolara uzanan bir aralıkta işlem gördü.

ETF'LERDE İKİ GÜNLÜK GİRİŞ 286 MİLYON DOLARA ULAŞTI

SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, salı gününü yaklaşık 176 milyon dolarlık net girişle tamamladı. Pazartesi günkü yaklaşık 110 milyon dolarla birlikte iki günlük toplam 286 milyon dolara ulaştı. Bu hareket, önceki haftanın son iki işlem gününde görülen yaklaşık 774 milyon dolarlık çıkışın bir bölümünü karşıladı.

Bitcoin fonlarına dönüş, Ethereum tarafında aynı ölçüde görülmedi. ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden haftanın ilk iki işlem gününde yaklaşık 149 milyon dolar çıktı. Ethereum fiyatı yükselse de fon akışları iki kripto para arasında ayrıştı.

Zincir üstü verilerde de borsa bakiyeleri öne çıktı. Santiment, takip ettiği cüzdanlara göre borsalardan net 14 bin 942 BTC çıktığını ve bunun beş haftanın en büyük günlük çıkışı olduğunu bildirdi. Kuruluş, bu hareketi kısa vadeli satış baskısının azalabileceğine ilişkin bir işaret olarak değerlendirdi. Ancak transferler tek başına yeni alım yapıldığını veya taşınan Bitcoinlerin satılmayacağını göstermiyor.

TOPARLANMANIN ÖNÜNDE 82 BİN DOLAR VAR

Analist Rekt Capital, Bitcoin'in daha önce destek olarak kullandığı 81 bin 400 dolar seviyesini yeniden kazanıp kazanamayacağını izliyor. Analistin üç günlük kapanışlara dayanan değerlendirmesinde, bu bölgenin altında kalınması seviyenin dirence dönüşmesi riskini artırıyor. Gün içindeki yükselişin bu eşiği aşması, daha uzun vadeli kapanış koşulunun da karşılandığı anlamına gelmiyor.

Fiyatın 82 bin dolar çevresindeki engeli henüz geçememesi, toparlanmanın gücünü sınayan bir başka unsur. Aşağı yönde ise son günlerde sık sık sınanan 80 bin dolar bölgesi önemini koruyor.

Fed'in bugünkü toplantıda faizleri sabit bırakacağı beklentisi öne çıkıyor. Bu nedenle kararın yanı sıra enflasyon ve sonraki toplantılara ilişkin açıklamalar da izlenecek. Daha sıkı para politikasına işaret eden mesajlar toparlanmayı zorlaştırabilirken, beklentilerden daha yumuşak bir tutum riskli varlıklara yönelik talebi destekleyebilir.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 81 bin 464 dolardan, Ethereum ise 2 bin 369 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki yükseliş Bitcoin'de yaklaşık yüzde 2,3, Ethereum'da yüzde 2,9 düzeyinde bulunuyor.

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