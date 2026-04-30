Bitcoin Fed kararının ardından geriledi

30.04.2026 09:05
Bitcoin, Fed'in 30 yılı aşkın sürenin en bölünmüş oy dağılımıyla faizi sabit tutmasının ardından 75 bin dolar seviyesine geriledi. 8-4 olarak sonuçlanan kararın ardından yatırımcılar Fed'in yakın dönemde faiz indirimi yapıp yapmayacağına ilişkin beklentilerini yeniden fiyatlamaya başladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi, federal fon oranını yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutmak için sekize karşı dört oyla karar aldı. Muhalif oylar farklı yönlerde şekillendi. Stephan Miran hemen faiz indirimi yapılmasını savunurken Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan mevcut aralığın korunmasını destekledi. Ancak bu isimler faiz indirimi yönündeki bir eğilimin resmi açıklamaya eklenmesine karşı çıktı.

Merkez bankası, küresel enerji fiyatlarındaki yükselişe bağlı enflasyon baskısının arttığını ve Orta Doğu'daki gelişmelerin görünüme "yüksek düzeyde belirsizlik" kattığını vurguladı.

Bitcoin, kararın açıklanmasından sonraki ilk saatte yaklaşık 76 bin 200 dolardan kısa süre için 75 bin doların altına geriledi, ardından 75 bin 440 dolara toparlandı. Ethereum, Solana ve XRP de önceki kayıplarını derinleştirerek iki haftanın en düşük seviyelerine indi.

30 YILIN EN PARÇALI FED OYLAMASI

CME FedWatch aracının faiz duraklamasına neredeyse yüzde 100 ihtimal verdiği göz önüne alındığında kararın kendisi piyasaları sarsmadı. Analistler oylamanın bölünmüş yapısını ve Fed açıklamasının tonunu asıl fiyat hareketinin tetikleyicileri olarak işaret etti.

21Shares kıdemli kripto araştırma stratejisti Matt Mena durumu şöyle özetledi: "Fed'in faizi sabit tutması şok değildi. Ancak muhaliflerin faiz indirimi yönündeki herhangi bir yönlendirmeye karşı çıkması piyasanın pivot beklentilerine buz gibi bir kova su döktü." dedi.

Kevin Warsh'ın Fed başkanlık adaylığı etrafında şekillenen pivot anlatısı son birkaç aydır güçleniyordu. Eski Fed yönetim kurulu üyesi ve mevcut başkanlık adayı Warsh, dijital varlıkları finansal sistemin "dokusunun bir parçası" olarak tanımlıyor ve düzineden fazla kripto şirketi ile tokenına yatırım yaptığını açıklamıştı. Warsh çarşamba günü erken saatlerde Senato Bankacılık Komitesi oylamasını geçerek adaylık süreci genel Senato'ya taşındı.

CLARITY ACT FOMC'TAN DAHA ETKİLİ KATALİZÖR OLABİLİR

Theo CIO'su Iggy Ioppe, Bitcoin için asıl belirleyicinin FOMC değil ABD kripto piyasa yapısına ilişkin yasa tasarısı olduğunu savundu. "Şu an Bitcoin için FOMC'tan daha güçlü katalizör Clarity Act." dedi.

Ioppe, tasarının Bitcoin'in piyasa yapısını daha bankacılık dostu hale getireceğini belirtti. Düzenleme BTC'yi Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu yetkisinde dijital emtia olarak resmileştirecek, SEC'in aşırı müdahale riskini ortadan kaldıracak ve bankalara yüksek sermaye yükümlülüğü olmaksızın bu varlığı tutma güvencesi sağlayacak. Tasarı Kongre'deki müzakere sürecini sürdürse de stablecoin hükümleri ve etik sorunları ilerlemenin önündeki başlıca engeller olarak öne çıkıyor.

Sygnum Bank yatırım stratejisti Can-Luca Köymen ise yaklaşan "Muhteşem Yedili" şirket bilançolarını da takip listesine aldı. Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'tan gelecek yapay zeka gelir rakamları ve projeksiyonların Bitcoin dahil risk varlıkları üzerinde Powell'ın yarattığı ortamı pekiştirici ya da dengeleyici bir etki yaratacağını söyledi.

Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
İzmir’de tutuklu bulunan Cehennem Necati’ye bir şok daha İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

08:34
İsrail’den Sumud Filosu’na saldırı 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
08:07
Geri sayım başladı Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak
Geri sayım başladı! Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak
07:49
Soylu’dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
06:55
İran riyali çakıldı Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
06:52
Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar
Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar
06:27
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
01:20
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
00:37
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
00:17
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı
00:10
Mahmut Demirtaş görevden alındı İşte yeni Emniyet Genel Müdürü
Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü
