Bitcoin fiyatı kritik dirence yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin fiyatı kritik dirence yaklaşıyor

Bitcoin fiyatı kritik dirence yaklaşıyor
08.05.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin iki önemli zincir üstü maliyet baz seviyesini aştı ve 81 bin dolar civarında işlem görüyor. Ancak analistler piyasanın şimdi 85.200 dolardaki yapısal dirençle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Spot Bitcoin ETF'lerine art arda beş gün boyunca toplam 1,69 milyar dolar girdi ve bu Temmuz 2025'ten bu yana en uzun giriş serisi oldu.

Zincir üstü analiz şirketi Glassnode'un haftalık raporuna göre Bitcoin 78.200 dolardaki "Gerçek Piyasa Ortalaması" ve 79.100 dolardaki "Kısa Vadeli Yatırımcı Maliyet Baz" seviyelerini geçti. Her iki seviyenin üzerinde işlem görmesi aktif piyasa katılımcılarının çoğunluğunu kâra geçirdi. Bu durum tarihsel olarak iyileşen duyarlılık ve azalan satış baskısıyla ilişkilendiriliyor.

Aktif Gerçekleşmiş Fiyat olarak adlandırılan ve hareketsiz olmayan tüm arzın maliyet bazını izleyen gösterge 85.200 dolar seviyesinde bulunuyor. Glassnode bu seviyeyi yukarı yönlü satış baskısının yoğunlaşacağı eşik olarak tanımlıyor.

TÜREV PİYASA DAHA KARMAŞIK BİR TABLO ÇİZİYOR

Spot piyasa ve ETF girişleri olumlu sinyal verirken türev piyasa farklı bir hikâye anlatıyor. Süresiz vadeli işlem fonlama oranları fiyatların şubat diplerinden yüzde 26'dan fazla toparlanmasına rağmen ağırlıklı olarak negatif kalmaya devam ediyor. Kısa pozisyon sahipleri yükselişe rağmen düşüş maruziyetini sürdürmek için ödeme yapmayı kabul ediyor.

Glassnode bu dinamiği "piyasanın bir endişe duvarına tırmanması" olarak nitelendirdi. 82 bin dolar kullanım fiyatı civarında yaklaşık 2 milyar dolarlık kısa gama kümesi bulunuyor ve bu küme aracı kurum hedge akışlarının her iki yöndeki hareketleri güçlendirmesine neden oluyor.

SATIŞ BASKISI HENÜZ TAM OLARAK DİNMEDİ

Zincir üstü kârlılık iyileşti ancak satış baskısı devam ediyor. Glassnode'un 30 günlük net gerçekleşmiş kâr/zarar ortalaması piyasa değerinin yüzde 0,003'ü seviyesinde pozitife döndü. Şubat ortasında bu oran yüzde eksi 0,027'ye kadar gerilemişti.

Uzun vadeli yatırımcılar günlük yaklaşık 180 milyon dolar kâr realize ediyor. Bu seviye Eylül 2024 ile karşılaştırılabilir ve döngü zirvelerinde görülen günlük 1 milyar doların üzerindeki okumaların çok altında kalıyor. Dağıtım agresif değil ölçülü seyrediyor.

Ancak piyasa genelinde toplam gerçekleşmiş zarar günlük 479 milyon dolar seviyesinde duruyor. Bu rakam döngünün daha istikrarlı dönemlerini karakterize eden 200 milyon dolarlık baz çizgisinin yaklaşık yüzde 140 üzerinde kalıyor. Glassnode satış tükenmesinin gerçekleştiğini teyit etmek için bu eşiğin altına sürdürülebilir bir gerileme gerektiğini belirtti.

ETF GİRİŞLERİ VE MAKRO RÜZGAR DESTEKLEYİCİ

Spot Bitcoin ETF'leri çarşamba günü 46,3 milyon dolar giriş kaydederek art arda beşinci günü tamamladı. Beş günlük toplam 1,69 milyar dolara ulaştı. ETF net akışlarının 30 günlük hareketli ortalaması 2025 sonu ile 2026 başındaki uzun çıkış döneminin ardından kesin biçimde pozitife döndü.

Makro cephede ABD-İran barış anlaşması umutları risk varlıkları üzerinde aylardır baskı yaratan enerji kaynaklı enflasyon primini yumuşattı. Glassnode analistleri, "Spot talep ve ETF girişleri yeniden toparlanıyor. Boğalar kontrolü elinde tutuyor ancak piyasa arzın yeniden ortaya çıkabileceği kritik bir tavana yaklaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin fiyatı kritik dirence yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
Kenan Sofuoğlu’nun büyük pişmanlığı: Zayn hiçbir şeyden keyif almamaya başladı Kenan Sofuoğlu'nun büyük pişmanlığı: Zayn hiçbir şeyden keyif almamaya başladı

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
10:26
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video Şimdilerde Türkiye’de adını bilmeyen yok
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:46:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin fiyatı kritik dirence yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.