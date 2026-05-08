Bitcoin fiyatı kritik dirence yaklaşıyor

Zincir üstü analiz şirketi Glassnode'un haftalık raporuna göre Bitcoin 78.200 dolardaki "Gerçek Piyasa Ortalaması" ve 79.100 dolardaki "Kısa Vadeli Yatırımcı Maliyet Baz" seviyelerini geçti. Her iki seviyenin üzerinde işlem görmesi aktif piyasa katılımcılarının çoğunluğunu kâra geçirdi. Bu durum tarihsel olarak iyileşen duyarlılık ve azalan satış baskısıyla ilişkilendiriliyor.

Aktif Gerçekleşmiş Fiyat olarak adlandırılan ve hareketsiz olmayan tüm arzın maliyet bazını izleyen gösterge 85.200 dolar seviyesinde bulunuyor. Glassnode bu seviyeyi yukarı yönlü satış baskısının yoğunlaşacağı eşik olarak tanımlıyor.

TÜREV PİYASA DAHA KARMAŞIK BİR TABLO ÇİZİYOR

Spot piyasa ve ETF girişleri olumlu sinyal verirken türev piyasa farklı bir hikâye anlatıyor. Süresiz vadeli işlem fonlama oranları fiyatların şubat diplerinden yüzde 26'dan fazla toparlanmasına rağmen ağırlıklı olarak negatif kalmaya devam ediyor. Kısa pozisyon sahipleri yükselişe rağmen düşüş maruziyetini sürdürmek için ödeme yapmayı kabul ediyor.

Glassnode bu dinamiği "piyasanın bir endişe duvarına tırmanması" olarak nitelendirdi. 82 bin dolar kullanım fiyatı civarında yaklaşık 2 milyar dolarlık kısa gama kümesi bulunuyor ve bu küme aracı kurum hedge akışlarının her iki yöndeki hareketleri güçlendirmesine neden oluyor.

SATIŞ BASKISI HENÜZ TAM OLARAK DİNMEDİ

Zincir üstü kârlılık iyileşti ancak satış baskısı devam ediyor. Glassnode'un 30 günlük net gerçekleşmiş kâr/zarar ortalaması piyasa değerinin yüzde 0,003'ü seviyesinde pozitife döndü. Şubat ortasında bu oran yüzde eksi 0,027'ye kadar gerilemişti.

Uzun vadeli yatırımcılar günlük yaklaşık 180 milyon dolar kâr realize ediyor. Bu seviye Eylül 2024 ile karşılaştırılabilir ve döngü zirvelerinde görülen günlük 1 milyar doların üzerindeki okumaların çok altında kalıyor. Dağıtım agresif değil ölçülü seyrediyor.

Ancak piyasa genelinde toplam gerçekleşmiş zarar günlük 479 milyon dolar seviyesinde duruyor. Bu rakam döngünün daha istikrarlı dönemlerini karakterize eden 200 milyon dolarlık baz çizgisinin yaklaşık yüzde 140 üzerinde kalıyor. Glassnode satış tükenmesinin gerçekleştiğini teyit etmek için bu eşiğin altına sürdürülebilir bir gerileme gerektiğini belirtti.

ETF GİRİŞLERİ VE MAKRO RÜZGAR DESTEKLEYİCİ

Spot Bitcoin ETF'leri çarşamba günü 46,3 milyon dolar giriş kaydederek art arda beşinci günü tamamladı. Beş günlük toplam 1,69 milyar dolara ulaştı. ETF net akışlarının 30 günlük hareketli ortalaması 2025 sonu ile 2026 başındaki uzun çıkış döneminin ardından kesin biçimde pozitife döndü.

Makro cephede ABD-İran barış anlaşması umutları risk varlıkları üzerinde aylardır baskı yaratan enerji kaynaklı enflasyon primini yumuşattı. Glassnode analistleri, "Spot talep ve ETF girişleri yeniden toparlanıyor. Boğalar kontrolü elinde tutuyor ancak piyasa arzın yeniden ortaya çıkabileceği kritik bir tavana yaklaşıyor." değerlendirmesini yaptı.