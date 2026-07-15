Bitcoin madencilerinin haziran üretimi geriledi

CleanSpark haziranda 614 Bitcoin üretti, bu rakam mayısta 671'di. BitFuFu'nun üretimi 177'den 125 Bitcoin'e, Canaan'ınki ise 90'dan 64 Bitcoin'e indi.

Zayıf üretim raporları, Bitcoin madencilik zorluğunun haziran ortasında yüzde 10'dan fazla düşerek 2026'nın en düşük seviyesine inmesine karşın geldi. Söz konusu ayarlama, yeni blokları çıkarmak için gereken hesaplama gücünü azaltan ve yılın en büyük ikinci düşüşü olan bir hamleydi. Bu sırada Bitcoin, haziran sonuna doğru yaklaşık iki yılın en düşük seviyesi olan 57.800 dolara gerilemesinin ardından 64.200 doların üzerine toparlandı.

CLEANSPARK ÜRETİMİ YÜZDE 9 BITFUFU YÜZDE 29 DÜŞTÜ

CleanSpark'ın aylık Bitcoin üretimi yaklaşık yüzde 9 düşerken ortalama işletme hash oranı mayıstaki saniyede 46 exahashtan haziranda yaklaşık 43 exahasha geriledi. Şirket haziranı 13.924 Bitcoin ile kapattı ve halka açık en büyük on birinci Bitcoin sahibi oldu. CleanSpark hisseleri salı günü yüzde 7,7 yükselerek 13,30 dolara çıktı. Bu artış büyük ölçüde şirketin ayrıca duyurduğu, Georgia'daki yapay zeka veri merkezi kampüsüne ilişkin 6,6 milyar dolarlık 20 yıllık kira anlaşmasından kaynaklandı.

BitFuFu'nun üretimi yaklaşık yüzde 29 gerilerken toplam hash oranı mayıstaki saniyede 19,5 exahashtan haziranda 15 exahasha indi. Şirket, düşüşün başlıca yönetilen hash oranındaki azalmayı yansıttığını belirtti. Buna karşın kendi cihaz filosunu genişletmeyi sürdürdü ve ay içinde 1.200 ek S21 XP madencisini devreye alarak kendi hash oranını saniyede 3,5 exahasha çıkardı. Şirket ayrıca temmuzda 2.000 cihaz daha kurmak için anlaşma imzaladı ve ağustostan itibaren saniyede 5,3 exahashlık sözleşmeli hash oranı güvence altına aldı. BitFuFu hisseleri de yüzde 6 yükselerek 1,42 dolara çıktı.

CANAAN HAZİNESİNİ REKOR 1.915 BİTCOİNE ÇIKARDI

Canaan'ın üretimi de yaklaşık yüzde 29 düştü. Şirket bu gerilemeyi kısmen madencilik sahalarından birindeki elektrik şebekesi bakımına bağladı. Teksas'taki ortak girişimi ise mayısta üretimi aksatan orman yangını kaynaklı kesintilerin ardından toparlandı.

Canaan hazinesine 49 Bitcoin ekleyerek haziranı 3.953 Ethereum'un yanında rekor düzeydeki 1.915 Bitcoin ile kapattı. Şirketin hisseleri ise yüzde 1,5 gerileyerek 0,30 dolara indi.