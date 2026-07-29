Bitcoin madencisi Core Scientific AMD ile yapay zekaya yöneldi

Söz konusu kapasitenin, AMD müşterilerinin dağıtımlarını 2027'den itibaren desteklemesi bekleniyor. Anlaşmalar, AMD'ye belirli koşullar altında 28 Aralık 2028'e kadar 1.925 megavatlık ek kapasite ayırtma hakkı tanıyor. Bu hak, ortaklığı yaklaşık 2,5 gigavata kadar büyütebilir. Şirketin çeyrek bildirimine göre AMD, Teksas'taki Pecos ve Hunt County ile Oklahoma'daki Muskogee tesislerinde doğrudan 377 megavatlık alanı kiraladı. Adı açıklanmayan bir bulut sağlayıcısı da AMD destekli sözleşmeler kapsamında Alabama'daki Auburn ve Georgia'daki Dalton'da 152 megavatlık ek kapasite kiraladı.

Core Scientific ve AMD, veri merkezi tasarımı ile AMD Instinct grafik işlemcilerinin, EPYC işlemcilerinin ve ROCm yazılımının kurulumu üzerinde birlikte çalışacak. AMD ayrıca Core Scientific'in hisselerini 23,47 dolardan almak üzere 30 milyon adede kadar varant elde etti. Bunların yaklaşık 6,5 milyonu ilk kira sözleşmeleri imzalandığında hak edilirken kalan varantlar ek kapasite sözleşmeye bağlandıkça hak edilecek.

ANLAŞMA MADENCİLİKTEN YAPAY ZEKAYA GEÇİŞİ HIZLANDIRIYOR

Anlaşma, Core Scientific'in Bitcoin madenciliğinden uzaklaşma sürecini hızlandırıyor. Şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin 164,2 milyon dolarlık toplamında, veri merkezi barındırma hizmeti 136,7 milyon dolarla yüzde 83'lük pay aldı. Aynı dönemde kendi madencilik geliri yüzde 66 düşüşle 21,5 milyon dolara geriledi. AMD anlaşmasıyla Core Scientific'in kiraya verilen müşteri kapasitesi yaklaşık 1,1 gigavata çıktı. Bu kapasite, 24 milyar doları aşan potansiyel sözleşmeli gelire denk geliyor. Şirket, temmuz ortası itibarıyla 437 megavat için müşterilerine fatura kesiyordu. Söz konusu tutar, yıllık yaklaşık 635 milyon dolarlık barındırma geliri anlamına geliyor.

Core Scientific ayrıca Block'un Bitcoin madencilik çiplerini satın almaya yönelik bir anlaşmayı sonlandırdı ve bunun sonucunda 41,9 milyon dolarlık bir gider kaydetti. 2024'teki anlaşma, yaklaşık 15 EH/s hesaplama gücüne denk gelen 3 nanometrelik çipleri kapsıyordu. Şirket 30 Haziran itibarıyla 49,7 milyon dolar değerinde 848 Bitcoin tutuyordu. Bu miktar üç ay öncesindeki 547 Bitcoin'in üzerindeydi. Core Scientific yılın ilk çeyreğinde 2.385 Bitcoin'i 208,2 milyon dolara satmıştı.

COREWEAVE MÜŞTERİ TABANINA AMD DE EKLENDİ

AMD anlaşması, yapay zeka altyapısı devi CoreWeave'in başını çektiği bir müşteri listesine katıldı. Bernstein analistleri yakın zamanda CoreWeave'in sözleşmelerini beş yıllık ortalama yüzde 75'lik bir varlık getirisiyle öne çıkarmış, fakat bu getirilerin aynı dönüşümü deneyen çoğu Bitcoin madencisi için gerçekçi bir örnek olmadığını belirtmişti. Core Scientific'in CEO'su Adam Sullivan, kanıtlanmış uygulama kabiliyetlerinin ve yüksek yoğunluklu altyapıyı büyük ölçekte sunma becerisinin şirketi AMD'nin teknoloji yol haritasını desteklemeye konumlandırdığını söyledi. AMD'nin kurumsal geliştirmeden sorumlu strateji direktörü Mathew Hein ise Core Scientific'in yapay zekaya hazır veri merkezi portföyünün, müşterilerin AMD çözümlerini büyük ölçekte devreye alması için gereken altyapıya erişimi genişlettiğini belirtti.

Core Scientific, Alabama, Georgia, Kentucky, Kuzey Carolina, Kuzey Dakota, Oklahoma ve Teksas'ta veri merkezleri işletiyor ve koşullar el verdikçe kalan madencilik sahalarını barındırma hizmetine dönüştürüyor. Şirket, ortaklığa bağlı AMD'ye özgü bir gelir rakamı açıklamadı. Duyurunun ardından CORZ hissesi seans öncesinde yüzde 5,6 yükseldi. AMD hissesi ise çip hisselerindeki satışın sürmesiyle yüzde 4 değer kaybetti.