Bitcoin petrol baskısıyla kritik eşiğe indi - Son Dakika
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Bitcoin petrol baskısıyla kritik eşiğe indi

Bitcoin petrol baskısıyla kritik eşiğe indi
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Orta Doğu'da tırmanan gerilim petrol fiyatlarını hızla yükseltirken Bitcoin, salı günü ABD borsalarının açılışıyla 78 bin doların altına indi. Ham petrolün üç ayın zirvesine çıkması enflasyon endişesini yeniden canlandırırken ABD Merkez Bankası (Fed) için faiz kararını daha da kritik hâle getirdi. Analistler, Bitcoin'in 78 bin 300 dolarlık desteği korumasının kritik olduğunu vurguluyor.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki yeni askeri saldırıların ardından hızla yükseldi. WTI türü ham petrol, 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 95 dolara yaklaştı. Brent petrol de 24 Temmuz'dan bu yana ilk kez 100 dolara yaklaştı. Husilerin Suudi Arabistan'daki kentlere ve petrol altyapısına saldırıları, ABD'de İşçi Bayramı tatili sonrasındaki ilk işlem gününde borsaları baskıladı. Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı da piyasaların odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günkü paylaşımında petrol sıçramasını önemsemedi ve fiyatların düşeceği sözünü verdi. Trump, İran'la savaşı kazanmaları hâlinde petrol fiyatlarının sert biçimde düşeceğini ve benzinin önce galon başına 3 dolara, ardından 2 doların altına ineceğini söyledi.

Yükselen petrol maliyetleri nakliyeden üretime kadar yayıldığı için enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu durum Fed'in 15-16 Eylül toplantısındaki faiz kararını zorlaştırıyor. Salı günü Wall Street'te S&P 500 yüzde 0,37 düşüşle 7 bin 690 puana geriledi. Dow Jones yüzde 1,15 kaybederken Nasdaq yüzde 0,19 gevşedi. Geçen cuma açıklanan ağustos istihdam raporunda tarım dışı istihdam 162 bin kişi artmış ve beklentileri aşmıştı. İşsizlik oranı yüzde 4,1'de sabit kaldı.

Güçlü istihdam verisinin ardından vadeli işlem piyasası son fiyatlamalarda eylülde çeyrek puanlık faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 57 olarak fiyatlıyor. Faiz artışı, kredi maliyetini yükselttiği için kripto gibi riskli varlıklar açısından olumsuz kabul ediliyor. ABD'de ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 11 Eylül Cuma günü açıklanacak.

REKT CAPITAL 78 BİN 300 DOLARDA MAYIS'I HATIRLATTI

Analist Rekt Capital, mevcut fiyat hareketini Bitcoin'in mayıs ayındaki başarısız kırılımına benzetti. O dönemde Bitcoin 82 bin 800 dolara çıkmış, ardından 78 bin 300 dolar civarında destek aramış ve yaklaşık yüzde 19 düşerek 63 bin 500 dolara gerilemişti. Rekt Capital'e göre 78 bin 300 dolarlık seviyenin yeniden test edilmesi şu anda sürüyor. Analist, haftalık kapanışın bu seviyenin altında gerçekleşmesinin ve ardından seviyenin direnç olarak test edilmesinin aşağı yönlü kırılımı doğrulayabileceğini belirtti.

Göreli güç endeksi (RSI) bir hafta önceki 66,1 değerinden 60,4'e indi. Gösterge hâlâ yükseliş bölgesinde kalsa da momentumun bir miktar soğuduğuna işaret ediyor. Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 539 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte 79 bin 481 dolar ile 77 bin 591 dolar arasında hareket etti.

MYRIAD'DA 84 BİN DOLAR SENARYOSU ÖNE ÇIKIYOR

Tahmin piyasası Myriad'da yatırımcılar, Bitcoin'in 55 bin dolara inmeden önce 84 bin dolara ulaşma olasılığını yüzde 78,4 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önceki yüzde 77 seviyesinden neredeyse değişmedi. Bitcoin aynı dönemde yaklaşık 76 bin 900 dolar ile dört ayın zirvesi olan 82 bin 240 dolar arasında gidip geldi. Myriad'daki fiyatlama yükseliş senaryosunun ağır bastığını gösteriyor.

Teknik tabloda 50 günlük üssel hareketli ortalama, 200 günlük ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor. Ağustos rallisinden önce oluşan bu düşüş görünümü henüz değişmedi. Bitcoin'de ivme sürerse kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkabilir ve teknik analizde yükseliş sinyali sayılan kesişim oluşabilir. Piyasanın kısa vadeli yönünde gelecek haftaki Fed faiz kararı öne çıkıyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin petrol baskısıyla kritik eşiğe indi - Son Dakika

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