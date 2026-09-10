Bitcoin rallisinin zayıf halkası ortaya çıktı - Son Dakika
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Bitcoin rallisinin zayıf halkası ortaya çıktı

Bitcoin rallisinin zayıf halkası ortaya çıktı
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Bitcoin'in son toparlanması hız kazansa da likidite aynı ölçüde güçlenmedi. Analist Darkfost, fiyat hareketinin gerisinde kalan likiditeyle spot talebin zayıf seyrettiğini belirtti. Bitcoin temmuzdaki 58 bin 500 dolarlık dipten kısa süreliğine 82 bin dolara kadar yükseldi.

Darkfost'un verilerine göre alım ve satım hacmi arasındaki farkı izleyen 90 günlük gösterge hâlâ nötr bölgede kalıyor. Vadeli işlemlerde ise alıcılar açıkça üstünlük kurdu. Zayıf likidite en net biçimde borsalardaki stablecoin rezervlerinde, özellikle Binance'te görülüyor. Bu döngünün zirvesinde Binance'in stablecoin rezervleri 50 milyar doları aşarak platform rekoru kırmıştı. Eğilim Ekim 2025'te tersine döndü ve rezervler o tarihten bu yana yaklaşık 7 milyar dolar azaldı.

Düzeltmenin en sert döneminde Binance rezervlerindeki stablecoin piyasa değerinin 90 günlük değişimi eksi yüzde 17'ye indi. Oran o günden bu yana eksi yüzde 1,6'ya toparlandı. Binance'in stablecoin rezervleri son ayda 1,6 milyar dolar arttı. Darkfost'a göre artış kısa vadede olumlu bir işaret verse de likiditenin anlamlı biçimde döndüğünü göstermiyor.

MOMENTUM DÖNDÜ, 80 BİN DOLAR ANAHTAR SEVİYE

Fiyat momentumu ise net biçimde pozitife döndü. 7 ve 21 günlük üssel hareketli ortalamalar Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarken günlük göreli güç endeksi (RSI) 67'ye ulaştı. Darkfost'a göre 80 bin doların üzerine net bir çıkış, likiditenin daha kararlı biçimde dönmesi için gereken seviye olabilir. Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 728 dolardan işlem görüyor.

BALİNALAR 5,23 MİLYON BİTCOİN İLE BEKLİYOR

Bitcoin balinaları son bir haftada pozisyonlarını neredeyse hiç değiştirmedi ve yaklaşık 5,23 milyon Bitcoin tutuyor. Belirgin bir alım ya da satımın olmaması, piyasanın yoğun bir makro ve politika takvimine girdiği döneme denk geldi. ABD üretici enflasyonu 10 Eylül'de, tüketici enflasyonu ise 11 Eylül'de açıklanacak. ABD Merkez Bankası (Fed) kararı öncesindeki son kapsamlı enflasyon göstergesi olması nedeniyle tüketici enflasyonu daha belirleyici olabilir.

CME FedWatch verileri eylülde 25 baz puanlık faiz artışı olasılığını yaklaşık yüzde 60 gösteriyor. Fed'in 15-16 Eylül toplantısı öncesinde açıklanacak enflasyon verileri bu fiyatlamayı değiştirebilir. Senato 15 Eylül'de CLARITY tasarısının görüşülmesine geçilmesi için usul oylaması yapacak. Fed 16 Eylül'de faiz kararını ve güncellenen ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Kevin Warsh aynı gün basın toplantısı düzenleyecek. Japonya Merkez Bankası da 17-18 Eylül'de para politikası toplantısını gerçekleştirecek.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin rallisinin zayıf halkası ortaya çıktı - Son Dakika

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