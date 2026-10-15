Bitcoin toparlanırken altcoinlerde baskı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin toparlanırken altcoinlerde baskı sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin toparlanırken altcoinlerde baskı sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, gün içinde 80 bin doların altına indikten sonra yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Ethereum'da toparlanma sınırlı kalırken ABD'de hızlanan üretici enflasyonu ve alım gücündeki zayıflama, kripto piyasasındaki yükseliş beklentilerini zorlaştırıyor.

Bitcoin 79 bin 844 dolara kadar geriledi. Ardından 81 bin doların üzerine dönen fiyat, günün en yüksek seviyesi olan 82 bin 6 doların altında kaldı. Ethereum da 2 bin 325 dolara kadar indikten sonra kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Buna rağmen fiyat 2 bin 400 doların altında bulunuyor.

ABD ENFLASYONU ALTCOİNLERİ DE ZORLUYOR

ABD'de eylül ayı üretici fiyatları aylık yüzde 1,3 arttı. Ağustosta yüzde 0,5 olan artışın hızlanmasıyla Mart 2022'den bu yana en yüksek aylık oran görüldü. Yıllık üretici enflasyonu da yüzde 6,3'e ulaştı.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, bu artışın önemli unsurlarından biri oldu. Nihai talebe yönelik enerji ürünlerinde fiyatlar aylık yüzde 10,8 yükseldi. Üretici fiyatlarındaki hareket, kripto piyasasının faiz beklentilerini ve finansman koşullarını yakından izlediği döneme denk geldi.

CoinShares araştırmacısı Luke Nolan, Decrypt'e yaptığı değerlendirmede altcoinlerin finansal koşullardaki sıkılaşmaya Bitcoin'den daha duyarlı olduğunu belirtti. Nolan'a göre likiditenin daraldığı ortamda bu varlıkların kayıpları daha büyük olabiliyor. Doların güçlenmesi de kripto piyasasındaki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Gün içindeki satış dalgasında Ethereum'un yanı sıra XRP ve Solana da kayıp yaşadı. Dip seviyelerden gelen tepki alımları, piyasanın yeniden kalıcı bir yükselişe geçtiğini tek başına göstermiyor.

Nolan, Bitcoin'in desteklerini kaybetmesinin altcoinlerde daha büyük düşüşlere yol açabileceğini değerlendiriyor. Tersine, Bitcoin'deki toparlanmanın güç kazanması bu varlıklarda daha belirgin tepki yükselişlerine zemin hazırlayabilir. Analist, mevcut koşullarda piyasanın dip yaptığını söylemek için erken olduğunu vurguluyor.

BİTCOİN'DE ALIM GÜCÜ ZAYIFLIYOR

Zincir üstü analiz şirketi Alphractal'ın alım ve satım baskısı arasındaki farkı izleyen göstergesi de Bitcoin'de alıcıların güç kaybettiğine işaret ediyor. Şirketin değerlendirmesine göre göstergenin yükselmeyi bırakması, fiyatın gerilemesiyle veya bir süre yatay hareket etmesiyle sonuçlanabiliyor.

Bu değişim tek başına büyük bir düşüşün kesin habercisi sayılmıyor. Zayıflamanın birkaç gün sürmesi daha belirgin bir uyarı oluşturabilir. Göstergenin negatif bölgeye geçmesi ise satıcıların ağırlığının arttığına işaret edebilir. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 81 bin 400 dolardan, Ethereum ise 2 bin 382 dolardan işlem görüyor.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaEthereumBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Herkes Ahmet Çakar’ın o sözlerini konuşuyor Harfi harfine çıktı Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 18:40:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Bitcoin toparlanırken altcoinlerde baskı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei