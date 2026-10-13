Bitcoin ve Ethereum'da toparlanma neden zorlaşıyor? - Son Dakika
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Bitcoin ve Ethereum'da toparlanma neden zorlaşıyor?

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Bitcoin ve Ethereum\'da toparlanma neden zorlaşıyor?
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Bitcoin 83 bin 500 dolar çevresine toparlanırken Ethereum 2 bin 500 dolar yakınında kaldı. İki kripto para da haftanın başında denedikleri seviyelerin altında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki artışın ardından gözler ABD enflasyon verileri ve teknik dirençlerde.

Bitcoin, 12 Ekim'de Bitstamp borsasında 84 bin 254 dolara kadar yükseldikten sonra kazançlarını geri verdi. Ethereum ise aynı gün yaklaşık 2 bin 580 doları sınamasına rağmen 2 bin 500 dolar çevresine döndü. Son yedi günlük kayıp Bitcoin'de yüzde 2,4, Ethereum'da yüzde 7 düzeyinde bulunuyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON SINAVINA DENK GELDİ

12 Ekim'deki geri çekilme, enerji arzına ilişkin endişelerin yeniden güçlendiği döneme rastladı. Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürdüğü açıklamaları ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu bildirmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 107,25 dolara çıktı. Batı Teksas türü ham petrol de 94 doları aştı.

Piyasalar bu hareketi ABD'den gelecek enflasyon rakamları öncesinde izliyor. Kripto yatırım şirketi QCP'nin 12 Ekim değerlendirmesine göre, 14 Ekim'deki tüketici enflasyonunun beklentileri aşması ekim ayında faiz artırımı ihtimalini güçlendirebilir. Beklentiye paralel veya daha düşük bir sonuç ise faizlerin sabit tutulacağı görüşünü destekleyebilir. 15 Ekim'de açıklanacak üretici enflasyonu da maliyet baskılarına ilişkin yeni işaret verecek.

BİTCOİN'DE 87 BİN DOLAR ENGELİ SÜRÜYOR

Gün içindeki toparlanma, Bitcoin'in daha geniş işlem aralığından çıkmasına yetmedi. QCP, fiyatın 87 bin doları aşmakta zorlandığını, yaklaşık 80 bin dolar çevresindeki desteğin ise bu aralığı koruduğunu belirtiyor. Şirketin senaryosunda 87 bin doların belirgin biçimde aşılması, 94 bin doları yeniden gündeme getirebilir.

Opsiyon piyasası da tek yönlü bir beklentiye işaret etmiyor. QCP, düşüşe karşı korunma sağlayan opsiyonlara ödenen ek primin alışılmış seviyelere göre daha sınırlı olduğunu belirtiyor. Bu görünüm, yatırımcıların yukarı yönlü bir hareket ihtimalini tamamen dışlamadığını gösteriyor. Fiyatın henüz direnç üzerinde kalıcı olamaması ise yükseliş senaryosunun teyit edilmediği anlamına geliyor.

ETHEREUM'DA İLK EŞİK 2 BİN 575 DOLAR

Ethereum'da kısa vadeli toparlanmanın önündeki ilk engel, 2 bin 560-2 bin 575 dolar aralığında bulunuyor. Analist Ted Pillows, bu bölgenin geri alınmasını 2 bin 700 dolara ilerleme senaryosunun koşulu olarak görüyor. Michaël van de Poppe de yükselişin güç kazanması için 2 bin 575 dolar üzerinde güçlü bir kırılma arıyor.

Daha geniş görünümde ise analist Shayan, günlük grafikte 2 bin 660-2 bin 740 dolar bölgesini satışların yoğunlaşabileceği alan olarak öne çıkarıyor. Bu bölgenin aşılması halinde önce 2 bin 800, ardından 2 bin 900-3 bin dolar aralığı izlenebilir. Kısa vadeli ilk direncin geçilmesi, üst seviyelerdeki engellerin de ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Aşağı yönde Shayan'ın dört saatlik değerlendirmesi, 2 bin 490-2 bin 500 dolar bölgesinin korunmasına odaklanıyor. Bu alanın kaybedilmesi, 2 bin 430-2 bin 480 dolar aralığının yeniden sınanması riskini artırabilir. Günlük grafikteki daha geniş destek ise 2 bin 360-2 bin 420 dolar arasında bulunuyor.Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 83 bin 524 dolardan, Ethereum ise 2 bin 511 dolardan işlem görüyor.

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