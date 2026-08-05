Bitcoin yatırımcıları dikkat: Ağustos\'ta iki kritik risk var

Bitcoin (BTC), 66 bin 930 ile 67 bin 230 dolar arasındaki tavanı iki denemede de geçemedi. Fiyatın benzer seviyelerde iki kez zirve yapıp geri dönmesi, teknik analiz açısından düşüş yönlü çift tepe formasyonuna işaret ediyor. Formasyon henüz teyit edilmiş değil. 1 Ağustos'tan bu yana satış tarafındaki hacim de artarak fiyatı işlem aralığının alt sınırına doğru itti.

Mevsimsel tablo da alıcıların aleyhine işliyor. Bitcoin son sekiz yılın altısında ağustos ayını düşüşle kapattı. Bu veri, ayın tarihsel olarak daha zayıf bir döneme denk geldiğini gösteriyor.

Zincir üstü veriler büyük cüzdan grubunda sınırlı bir geri çekilmeye işaret ediyor. 10 bin ile 100 bin BTC arasında Bitcoin tutan cüzdanların elindeki arz, 3 Ağustos'ta yaklaşık 2,26 milyon BTC ile zirve yaptıktan sonra 2,25 milyon BTC'ye geriledi. Hareket küçük olsa da bu grupta sınırlı bir pozisyon azalması yaşandığını gösteriyor.

UZUN VADELİ SAHİPLERİN SATIŞI İKİ GÜNDE ALTI KAT ARTTI

Balina davranışı tek başına bir trendi doğrulamıyor. Bu nedenle uzun vadeli sahiplerin ne yaptığı önem taşıyor. Bu yatırımcıların elindeki arzın net değişimini izleyen gösterge temmuz boyunca pozitif kaldı ve uzun vadeli sahiplerin pozisyon artırdığını gösterdi. Gösterge ağustos başında negatife döndü. Net satış 2 Ağustos'ta yaklaşık 1.802 BTC iken 4 Ağustos'ta 11 bin 472 BTC'ye çıktı. Bu artış, iki günde altı katı aştı ve uzun vadeli sahiplerin fiyat yükselirken satış yapıyor olabileceğine işaret etti.

CUMA İSTİHDAM RAPORU VE JACKSON HOLE RİSKİ KAPIDA

Balinalar ve uzun vadeli sahipler satış yönünde sinyal verirken piyasa, Bitcoin'i daha önce sert biçimde hareket ettiren iki gelişmeyle karşılaşacak. İlki, 7 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ABD istihdam raporu olacak. Bu veri, Bitcoin'in Ağustos 2024 başındaki sert düşüşüyle aynı döneme denk gelmişti. Ekonomistler bu hafta yaklaşık 80 bin yeni istihdam ve yüzde 4,2 civarında işsizlik bekliyor. Bazı zayıf istihdam verilerinin ardından Bitcoin'de düşüşler görüldü.

İkinci gelişme, ağustosun son haftasında düzenlenecek Jackson Hole sempozyumu olacak. 2022'deki şahin tonlu konuşmanın ardından Bitcoin 20 bin doların altına gerilemişti. Daha önceki güvercin politika beklentilerinin sağladığı destek artık zayıflamış görünüyor. 27-29 Ağustos'ta yapılacak sempozyumda Fed başkanının konuşması, programa göre 28 Ağustos Cuma günü öne çıkıyor. Vadeli piyasa fiyatlamaları da faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, faiz indirimi bekleyen piyasayı olası bir hayal kırıklığına karşı savunmasız bırakabilir.

Kısa vadede yön grafikte belirlenecek. Alıcıların savunması gereken ilk çizgi 61 bin 80 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin net biçimde kaybedilmesi, formasyonun boyun çizgisinden önceki son destek olan 59 bin 500 doları gündeme getirebilir. Boyun çizgisi 57 bin 470 ile 57 bin 750 dolar bandında bulunuyor. Günlük kapanışın bu bandın altında gerçekleşmesi çift tepeyi teknik olarak teyit edebilir ve yaklaşık yüzde 14'lük formasyon hedefini devreye sokabilir. Bu senaryo, fiyatı 49 bin 700 dolar dolayındaki 50 bin doların altı bölgeye taşıyabilir.

Senaryo henüz teyit edilmiş değil. Çift tepe, yalnızca boyun çizgisi kırıldığında tamamlanıyor. Bu nedenle 61 bin 80 doların üzerinde tutunmak mevcut işlem aralığını koruyabilir. Her iki tepeyi sınırlayan 66 bin 930 ile 67 bin 230 dolar arasındaki tavanın geri alınması ise düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir. Şimdilik teknik yapı ve zincir üstü akışlar zorlu bir makro haftaya aynı yönde giriyor. 57 bin 750 dolarlık boyun çizgisi, olağan bir ağustos düzeltmesiyle 50 bin dolara doğru daha sert bir düşüş senaryosu arasındaki kritik eşik olarak öne çıkıyor.