Bitcoin\'de 68 günlük konsolidasyonun ardından yükseliş sinyali

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, mevcut tablonun birden fazla dip sinyalini aynı anda barındırdığını vurguladı. Fonlama oranları negatif kalırken açık pozisyon hacmi yükseliyor ve Bitcoin fiyatı da eş zamanlı olarak artıyor. Lunde'ye göre bu üçlü kombinasyon tarihsel olarak konsolidasyon diplerinin yakınında beliriyor.

Lunde, "Son dönemdeki fonlama oranı sıkışması ve alışılmadık derecede kalıcı negatif rejimle birlikte, BTC'nin 68 günlük konsolidasyondan kırılma ve yeni yüksekler görme olasılığının arttığını düşünüyoruz." dedi. Analist, K33'ün bu nedenle son bir aydır raporlarında fonlama rejimlerini özellikle öne çıkardığını ve boğa görünümünü koruduğunu ekledi.

TARİHSEL KARŞILAŞTIRMADA YALNIZCA İKİ DÖNEM DAHA UZUN

K33'ün analizine göre 30 günlük ortalama fonlama oranının kesintisiz negatif kaldığı yalnızca iki dönem mevcut olandan daha uzun sürdü. Mart-Mayıs 2020 dönemi 63 gün, Haziran-Ağustos 2021 dönemi ise 49 gün negatif fonlamayla devam etmişti. Her iki dönem de ardından belirgin fiyat toparlanmalarıyla sonuçlandı.

Bitcoin, son bir haftada yüzde 3 yükseldi. 6 Şubat'ta yaklaşık 60.000 dolara gerileyen fiyat o tarihten bu yana yüzde 23 toparlandı. Ancak kripto para, 6 Ekim 2025'te kaydedilen yaklaşık 126.000 dolarlık tüm zamanların zirvesinden hâlâ yüzde 41 uzakta.