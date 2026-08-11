Bitcoin'de satış baskısı: İşte analistlerin görüşü - Son Dakika
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Bitcoin'de satış baskısı: İşte analistlerin görüşü

Bitcoin\'de satış baskısı: İşte analistlerin görüşü
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Strategy'nin 1.690 Bitcoin sattığını açıkladığı pazartesi günü Bitcoin, 64 bin doların altını gördü. Hareket, birkaç gündür süren sınırlı yükseliş serisini kesintiye uğrattı. Piyasa verilerine göre düşüş sırasında 47 milyon doları aşan uzun pozisyon tasfiye edildi. Strategy'nin satışı, Peter Schiff gibi eleştirmenler ile hamleyi savunanlar arasında tartışma yarattı.

Bitcoin, pazar akşamı 65 bin 416 dolarla gün içi zirvesini görmüş ve 10 Ağustos'un ilk saatlerine kadar 65 bin dolar seviyesini korumuştu. Bitcoin, pazartesi günü 65 bin dolar desteğini kaybederek günlük yaklaşık yüzde 2 düşüşle 63 bin 770 dolara kadar geriledi. Bitcoin'in piyasa değeri dört saatten kısa sürede 20 milyar doların üzerinde azalarak 1,3 trilyon dolardan 1,28 trilyon dolara geriledi. Aynı dönemde tasfiye olan kısa pozisyonlar ise 12 milyon dolarda kaldı.

Düşüş sırasında piyasada CLARITY Yasası oylamasına ilişkin belirsizlik ile BIP-110 önerisi etrafındaki zincir bölünmesi de izleniyordu.

Strategy, 3 ile 9 Ağustos arasında ortalama 64 bin 262 dolardan sattığı 1.690 Bitcoin'den elde ettiği 108,6 milyon dolarla STRC imtiyazlı hissesinin 1 milyon 152 bin 20 adedini geri aldı. Satışın ardından şirketin varlığı 840 bin 447 Bitcoin'e indi. Şirket, önceki satışta da 27 Temmuz ile 2 Ağustos arasında yaklaşık 104,7 milyon dolara 1.638 Bitcoin satmıştı.

SCHIFF VE SAVUNUCULAR KARŞI KARŞIYA

Strategy İcra Kurulu Başkanı Phong Le, hamleyi olumlu bir gelişme olarak sundu. Le, dolar rezervinin ve rezervin finansal yükümlülükleri karşılama süresinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Şirketin 2,5 ayda yaklaşık 3,8 milyar dolar ekleyerek iki göstergede de beş kattan fazla artış sağladığını söyledi. Yöneticiye göre bu tablo, şirketin Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi'nin işleyişini gösteriyor.

Le ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'ın olumlu çerçevesine karşın eleştirmenler ikna olmadı. Strategy'yi daha önce defalarca "Ponzi düzeni" olarak nitelendiren Peter Schiff, şirketin adi hissesini almanın ya da tutmanın mantığını sorguladı. Schiff, şirketin hisse başına Bitcoin getirisinin 25 Mayıs'tan bu yana yüzde 87 azaldığını ve bu eğilimin sürmesi hâlinde göstergenin negatife döneceğini savundu. Schiff, "STRC düzeninizi ayakta tutmak için hisse başına ne kadar Bitcoin yok etmeye razısınız?" diye sordu.

Makro stratejist Dan Hillery ise eleştirilere karşı çıktı. Hillery'ye göre indirimli işlem gören STRC hisselerini geri almak ya da imtiyazlı temettü rezervlerini güçlendirmek için Bitcoin'in küçük bir bölümünü satmak, şirketin uzun vadeli sermaye maliyetini düşüren disiplinli bir sermaye yönetimi adımı. Yönetici, sermaye yapısını iyileştirmenin ve yükümlülükleri güvence altına almanın, kısa vadeli hisse başına getiri ölçütlerinden daha öncelikli olduğunu ve bunun uzun vadede hisse değerini koruduğunu savundu.

ANALİST 60 BİN 500 DOLARA GERİLEME BEKLİYOR

Teknik analistler, Bitcoin'deki düşük volatilite ve fiyat sıkışmasına ilişkin kırılma senaryolarını değerlendirdi. Sykodelic takma adlı bir analist, düşük oynaklık ve sıkışmanın "her zaman tek bir şekilde, yani devasa hareketlerle sonuçlandığını" savundu. Analist, çoğu yatırımcının piyasa dibinin dördüncü çeyrekte oluşmasını beklediğini, ancak sert hareketin daha erken başlayacağını öne sürdü.

Sykodelic, 65 bin 300 dolar seviyesinin kırılması ve zayıf bir haftalık kapanışın ardından kısa pozisyon açtığını belirtti. Analist, fiyatın anlamlı bir yükseliş öncesinde son bir kez 60 bin 500 dolara gerilemesini bekliyor. Şubattaki 60 bin dolar dibini ana taban olarak gören analiste göre bu düşüş, aşağıda biriken likiditeyi temizledikten sonra fiyatı 67 bin doların üzerine ve 70 bin dolar aralığının ortasına taşıyabilir. Bir başka analist Crypto Patel de fon piyasası prim endeksine dikkat çekerek sinyalin şimdilik "sessizce yükseliş yönlü" olduğunu, kurumsal satış baskısının henüz verilerde görünmediğini belirtti.

PİYASA HAFTALARDIR YATAY

Bitcoin son haftalarda dar bir fiyat aralığında hareket etti. Bitcoin geçen hafta başında 62 bin 200 dolara geriledikten sonra 65 bin dolara kadar toparlandı ancak bu seviyeyi koruyamadı. CLARITY Yasası'nın Senato'da yeniden ertelenmesi de aynı dönemde gündemdeydi. Cuma günkü zayıf istihdam verisi fiyatı bir kez daha 65 bin 400 dolara itmiş, ardından fiyat yeniden gerilemişti.

Bitcoin, 63 bin 770 dolara kadar geriledikten sonra yayım sırasında yaklaşık 65 bin dolara toparlandı ve günlük yüzde 0,8 artıda işlem görüyordu. Ancak kripto para son bir yılda hâlâ yüzde 45'e yakın değer kaybetmiş durumda. Bu durgunluk, kimi analistlerde daha yüksek sesli bir iyimserlik de doğurdu. Ali Martinez ve Michaël van de Poppe gibi analistler, aylık grafikte görülen nadir alım sinyali ile klasik kırılma ve geri kazanım örüntüsü dahil çeşitli göstergelere dayanarak düzeltmenin tamamlandığını savundu.

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Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de satış baskısı: İşte analistlerin görüşü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin'de satış baskısı: İşte analistlerin görüşü - Son Dakika
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