Bitcoin'de toparlanma kayıpları silemedi - Son Dakika
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Bitcoin'de toparlanma kayıpları silemedi

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Bitcoin\'de toparlanma kayıpları silemedi
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Bitcoin, 80 bin 500 dolar civarına indiği satış dalgasının ardından 82 bin doların üzerine döndü. Trump'ın İran açıklaması sonrası başlayan toparlanmaya rağmen kayıplar bütünüyle silinmedi. Kripto piyasasında son 24 saatlik tasfiyeler 1 milyar doların üzerinde kaldı.

Bitcoin, 8 Ekim'de 83 bin dolar çevresinde tutunmakta zorlanırken hızlanan satışlarla 80 bin 500 dolar civarına geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlenmeyeceğine ilişkin açıklamasının ardından yeniden 81 bin doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarında da geri çekilme görüldü.

Toparlanma 9 Ekim'de de devam ederek fiyatı 82 bin doların üzerine taşıdı. CoinGecko'nun güncel verilerinde Bitcoin'in son 24 saatlik en düşük fiyatı yaklaşık 80 bin 427 dolar, en yüksek fiyatı ise 83 bin 111 dolar oldu. Fiyat, dipten 2 bin doların üzerinde yükselse de bu aralığın üst sınırının altında kaldı.

YÜKSELİŞ YÖNLÜ İŞLEMLERDE 930 MİLYON DOLARLIK TASFİYE

CoinGlass'ın takip ettiği piyasalarda son 24 saatlik tasfiye tutarı yaklaşık 1,09 milyar dolar oldu. Bunun yaklaşık 930,5 milyon dolarını fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan işlemler oluşturdu. Düşüş yönlü pozisyonlardaki tasfiyeler ise yaklaşık 161,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yaklaşık 181 bin yatırımcının pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı. En büyük tekil tasfiye, Hyperliquid platformundaki yaklaşık 20 milyon dolarlık Ethereum işleminde gerçekleşti.

Tasfiye, fiyatın pozisyona ters yönde hareket etmesi ve teminatın yetersiz kalması nedeniyle işlemin zorunlu olarak kapatılması anlamına geliyor. Yükseliş yönlü pozisyonların toplam içindeki ağırlığı, son satış dalgasında kayıpların hangi tarafta yoğunlaştığını gösterdi.

Son dört saatte ise tablo değişti. Yaklaşık 16,9 milyon dolarlık tasfiyenin 13,6 milyon doları düşüş yönlü işlemlerde gerçekleşti. Böylece günlük toplamda yükseliş bekleyenlerin kaybı öne çıkarken, daha kısa zaman aralığında düşüş beklentisiyle açılan pozisyonlar ağırlık kazandı.

TRUMP AÇIKLAMASI SONRASI PETROL GERİLEDİ

Bitcoin'deki düşüşe, Orta Doğu'da çatışmaların genişlemesine ilişkin endişeler eşlik etti. Brent petrolün varil fiyatı satış dalgasının yaşandığı bölümde 105 dolar civarına yükseldi. Trump'ın açıklaması sonrasında petrolde gerileme ve Bitcoin'de toparlanma görüldü. ABD Başkanı, İran'la görüşmeleri verimli olarak nitelendirirken ablukanın devam edeceğini de belirtti.

Satışlar Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Aynı dalgada Ethereum yaklaşık 2 bin 450 dolara, XRP ise 1,34 dolara kadar geriledi. Bu seviyeler, düşüş sırasında görülen fiyatları yansıtıyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 82 bin 600 dolardan işlem görüyor.

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