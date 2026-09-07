Bitcoin'in dört yıllık döngüsü değişiyor - Son Dakika
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Bitcoin'in dört yıllık döngüsü değişiyor

Bitcoin\'in dört yıllık döngüsü değişiyor
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Bitcoin'in fiyat hareketlerini uzun süre belirlediği düşünülen dört yıllık döngü yeniden tartışılıyor. Zincir üstü analist Willy Woo, Bitcoin'in halving temelli döngüden uzaklaşıp borç ve likidite koşullarına bağlı altı ila sekiz yıllık bir ritme kayabileceğini savunuyor. Buna karşın Galaxy Research, döngünün verilerde hâlâ görülebildiğini öne sürerek farklı bir sonuca ulaşıyor.

Bitcoin'in, yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen halvinglerin çevresinde şekillenen geniş bir döngüyle hareket ettiği kabul ediliyordu. Bu kalıp son bir yıldır giderek daha çok sorgulanıyor. Woo son değerlendirmesinde döngünün itici gücünün değiştiğini öne sürdü.

WOO DÖNGÜYÜ ARZ ŞOKUNDAN LİKİDİTEYE BAĞLIYOR

Woo'nun çıkış noktasını halvinglerin yeni arz üzerindeki giderek küçülen etkisi oluşturuyor. Nisan 2024'teki son halvingin ardından yeni Bitcoin arzı, dolaşımdaki miktarın yıllık yaklaşık yüzde 0,8'ine indi. 2028'in ilk yarısında gerçekleşmesi beklenen bir sonraki halvingin bu oranı yaklaşık yüzde 0,4'e indirmesi bekleniyor. Woo, yeni arz piyasa büyüklüğüne kıyasla küçüldükçe halvingin fiyat döngüsünü belirleme gücünün zayıfladığını, kripto paranın bunun yerine geleneksel piyasaların altı ila sekiz yıllık kısa vadeli borç döngüsüne yaklaşabileceğini savundu.

Woo'ya göre piyasa yapısındaki değişimin önemli etkenlerinden biri ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları. Woo'nun aktardığı verilere göre bu fonlar yaklaşık 1,3 milyon Bitcoin tutuyor. Bu miktar dolaşımdaki arzın yüzde 6'sından fazlasına karşılık geliyor. Bilançosunda en az bin Bitcoin bulunan halka açık şirketler ise toplam 1 milyondan fazla Bitcoin tutuyor. Fonlar ile kurumsal hazineler birlikte dolaşımdaki Bitcoin'in yaklaşık yüzde 12'sini bünyelerinde tutuyor. Bu toplam, madencilerin bir yılda ürettiği yeni Bitcoin miktarını kat kat aşıyor. Dört yıllık döngünün sona erdiği görüşünü daha önce Arthur Hayes ve Fidelity Digital Assets de savunmuştu. Hayes 2025'te yatırımcıların döngüye fazla odaklandığını ileri sürmüş, Fidelity Digital Assets analistleri ise Şubat 2026'da yayımlanan bir değerlendirmede olgunlaşan piyasanın geçmişteki sert iniş çıkışlar yerine daha kademeli yükseliş ve düzeltmeler üretip üretmeyeceğini sorgulamıştı.

GALAXY RESEARCH DÖNGÜNÜN HÂLÂ GÖRÜLDÜĞÜNÜ SAVUNUYOR

Herkes bu görüşe katılmıyor. Galaxy Research Haziran 2026'da yayımladığı araştırmada farklı bir sonuca vardı ve Bitcoin'in dört yıllık döngüsünün verilerde hâlâ görülebildiğini belirtti. Araştırmacılar, Bitcoin'in Nisan 2024'teki halvingden yaklaşık 18 ay sonra Ekim 2025'te döngü zirvesine ulaştığına dikkat çekti. Bu zamanlama tarihsel döngü penceresiyle örtüşüyor.

Galaxy Research'e göre asıl değişim, her döngünün bir öncekinden daha ılımlı hale gelmesinde görülüyor. Bitcoin önceki üç ayı piyasasında zirveden dibe sırasıyla yaklaşık yüzde 85, yüzde 84 ve yüzde 77 gerilemişti. Ekim 2025 zirvesinden 1 Temmuz 2026'daki dip seviyeye gerileme ise yüzde 53'ün biraz üzerinde kaldı. Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 740 dolardan işlem görüyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'in dört yıllık döngüsü değişiyor - Son Dakika

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