Bu hafta kripto piyasasını hangi veriler bekliyor? - Son Dakika
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Bu hafta kripto piyasasını hangi veriler bekliyor?

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Bu hafta kripto piyasasını hangi veriler bekliyor?
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Kripto piyasası yeni haftada ABD enflasyon verilerine odaklanıyor. Çarşamba açıklanacak tüketici fiyatlarını perşembe üretici fiyatları izleyecek. Ethereum geliştiricilerinin toplantısı ve beklenen token açılışları da sektörün gündeminde yer alıyor.

12-18 Ekim haftasının öne çıkan verisi, ABD'nin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun takvimine göre rapor, 14 Ekim Çarşamba Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanacak. Enflasyonun seyri, ABD Merkez Bankasının (Fed) ay sonundaki faiz kararı öncesinde Bitcoin ve diğer riskli varlıklara yönelik beklentileri etkileyebilir.

ABD ENFLASYONU İKİ GÜN ÜST ÜSTE AÇIKLANACAK

TÜFE'de genel fiyat artışının yanı sıra gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan çekirdek gösterge izlenecek. Beklentilerin üzerinde bir artış, sıkı para politikasının daha uzun sürmesi ihtimalini güçlendirebilir. Daha düşük bir sonuç ise faizlerin gevşetilmesine yönelik beklentileri destekleyebilir. Kripto piyasasının tepkisi, verinin tahminlerden ne kadar saptığına ve dolar ile tahvil piyasasındaki harekete bağlı olacak.

15 Ekim Perşembe saat 15.30'da açıklanacak eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), maliyet baskılarının diğer boyutunu gösterecek. Tüketici ve üretici fiyatlarının birlikte değerlendirilmesi, enflasyondaki yavaşlamanın ne kadar yaygın olduğuna ilişkin daha kapsamlı bir görünüm sağlayacak.

Aynı gün yayımlanması beklenen ABD perakende satışları da tüketici talebinin gücüne ilişkin bilgi verecek. Harcamaların güçlü kalmasıyla yüksek enflasyonun bir araya gelmesi, faiz indirimi beklentilerini sınırlayabilir. Talepteki zayıflama ise büyümeye ilişkin kaygıları artırabileceğinden, tek başına kripto fiyatlarının yükseleceği anlamına gelmiyor.

FED'İN BEJ KİTAP RAPORU DA GÜNDEMDE

Fed, 14 Ekim Çarşamba Türkiye saatiyle 21.00'de Bej Kitap raporunu yayımlayacak. Bölgesel ekonomik koşulları derleyen rapor, işletmelerin fiyatlar, istihdam ve talep hakkındaki gözlemlerini bir araya getiriyor.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin açıklamaları da yeni verilerin para politikasına nasıl yansıyabileceğine ilişkin ipuçları verebilir. Merkez bankasının bir sonraki faiz toplantısı 27-28 Ekim'de yapılacak. Bu haftaki veri akışı, karar öncesindeki beklentilerin şekillenmesinde rol oynayacak.

ETHEREUM TOPLANTISI VE TOKEN AÇILIŞLARI İZLENECEK

Kripto sektörünün kendi takviminde ise Ethereum geliştiricilerinin 15 Ekim Perşembe Türkiye saatiyle 17.00'de yapacağı toplantı öne çıkıyor. Gündemde Glamsterdam ve Hegotá güncellemeleri ile ağ güncellemelerinin geliştirme süreci bulunuyor. Toplantı, teknik çalışmaların değerlendirileceği bir görüşme olacak. Bu tarih, güncellemelerin ana ağda devreye gireceği gün olarak açıklanmış değil.

Token açılış takvimlerinde 15 Ekim'de Starknet, 16 Ekim'de Arbitrum ve 17 Ekim'de Cronos için yeni serbest bırakımlar öngörülüyor. Bu kayıtlar henüz doğrulama bekleyen tahminler içeriyor. Kilitli tokenlerin kullanılabilir hale gelmesi, sahiplerinin bunları hemen satacağı anlamına gelmiyor.

Haftanın son ABD fiyat verisi ise 16 Ekim Cuma Türkiye saatiyle 15.30'da gelecek. Eylül ayı ithalat ve ihracat fiyatları, çarşamba ve perşembe günkü enflasyon raporlarını tamamlayacak.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaEthereumSon Dakika

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